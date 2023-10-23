Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
На экскурсии вы увидите больше, чем просто город-курорт.
Старинная Аланья откроется перед вами во всей красе! Вы исследуете средневековую крепость, погуляете по уютным улочкам и откроете самые интересные страницы истории. Мы расскажем, чем живут турки, и покажем город глазами местных, которые его очень любят!
Старинная Аланья откроется перед вами во всей красе! Вы исследуете средневековую крепость, погуляете по уютным улочкам и откроете самые интересные страницы истории. Мы расскажем, чем живут турки, и покажем город глазами местных, которые его очень любят!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первая точка на маршруте — крепость Аланьи, символ города. Мы доберёмся к её стенам на канатной дороге. По пути я поделюсь интересными историями о пиратах, промышлявших здесь многие века. А в самой цитадели вы прогуляетесь по старинным стенам, насладитесь видом на море и обнаружите различные музеи и памятники.
- За стенами крепости раскинулся исторический жилой район. Местные жители открывают здесь рестораны, гостевые дома, картинные галереи и приятные кафе. Мы зайдем в сельджукскую мечеть и посетим местный базар.
- Пора отдохнуть от жары? Отправляемся в пещеру Дамлаташ. Внутри грота вы увидите различные формации капель, сталагмиты и сталактиты, а также насладитесь прохладой и удивительными пейзажами.
- Если вы интересуетесь историей и археологией, то вам понравится Археологический музей Аланьи. Его экспозиция включает артефакты из римских, греческих и сельджукских времён.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Пожалуйста, учитывайте, что в крепости Аланьи много подъёмов, спусков и лестниц. Ориентируйтесь на состояние вашего здоровья и физическую подготовку (особенно в жаркое время года, т. е с конца мая по середину сентября).
- Рекомендую иметь достаточное количество воды, головные уборы, надеть удобную одежду и комфортную (спортивную) обувь.
Дополнительные расходы
- Вход на канатную дорогу около 8-9 евро с человека (или можно добраться на другом виде транспорте к вершине полуострова).
- Вход в пещеру Дамлаташ около 2-3 евро.
- Вход в Археологический музей Аланьи около 3-4 евро. Дети до 8 лет бесплатно. При себе нужно иметь документ на ребёнка.
- Музей возможно заменить на посещение портовой цитадели: вход на Красную Башню и судоверфь около 3-4 евро, дети до 8 лет бесплатно.
- Напитки, еда, сувениры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 596 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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