Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

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Фаселис и гора Тахталы

Увидеть античные площади, бани и амфитеатр и подняться на фуникулере на «древнегреческий Олимп»

Зинаида
Зинаида – представитель из Антальи
Вы погуляете по руинам древнего Фаселиса и оцените сохранившиеся торговые улицы, храмы и термы.

Раскроете, как складывалась история 📖 этого некогда процветающего портового города и что привело к его гибели.

А также подышите свежим воздухом с ароматом сосны и кедра и полюбуетесь панорамой моря 🌊 и гор ⛰️ с высоты 2365 метров.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €170 за экскурсию

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Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Фаселис — античный город 🏙️, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлетах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю 📖.

Тахталы: от моря 🌊 к небу
После исторических открытий вас ждет подъем на фуникулере на гору Тахталы. Вы услышите связанные с ней мифы и легенды и насладитесь с высоты 2365 метров панорамой Кемера и окрестных поселков. Древнее название Тахталы — Олимпос. Мы раскроем, какие греческие боги здесь жили и каким образом Гомер упоминал его в знаменитой Илиаде.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Фаселис включены в стоимость. Канатная дорога оплачивается отдельно: 25$ взрослые (туда-обратно), 12, 5$ дети 7-12 лет, до 6 лет бесплатно.
  • По желанию мы можем сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы
Фаселис и гора Тахталы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зинаида
Зинаида
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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