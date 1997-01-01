Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии

Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности

Елена
Елена – Гид из Антальи
Вы посетите второй по величине музей 🖼 Турции и один из лучших археологических музеев мира.

Узнаете о находках, ставших основой экспозиции.

В особой подсветке рассмотрите скульптуры богов и императоров.

Послушаете о жизни неандертальцев, гастрокультуре греков, римских правителях и античных ритуалах.

А также отыщете древний артефакт и получите приятные увениры.

🎁.
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €55 за экскурсию

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Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии

Что вас ожидает

Археологическое путешествие в Античность
В музее находятся 13 выставочных залов и 15 000 экспонатов, большую часть которых нашли при раскопках загадочного античного города Перге в 15 км от Анталии, основанного по указанию прорицателя Калхаса после Троянской войны. На экскурсии 🧭 вы услышите самые известные и неизвестные истории 📖 Древней Греции и Рима, увидите беломраморные статуи богов и римских императоров, а также коллекцию саркофагов богатых людей той эпохи.

Похищение века или поиск священной реликвии
В музейном квесте вы примерите роль детективов, которым придется обезвредить замыслы преступной организации «Охотники за реликвиями» и не дать похитить из музея Анталии бесценный артефакт. Кстати, священная реликвия самая что ни есть настоящая! Именно за ней еще тысячу лет назад охотились крестоносцы и другие джентльмены удачи. Подсказки в предметах искусства и декора помогут вам найти этот артефакт среди тысяч экспонатов.

Тысяча и один факт из мира древности

  • чем питались неандертальцы, как древние хоронили умерших в погребальных пифосах и какому атрибуту Богини Матери поклонялись
  • для чего греки пили вино 🍷 разбавленным, почему напиться для них было смертным грехом, а лучшим лакомством на симпозиумах считалась… капуста
  • почему римские сенаторы, приветствуя каждого нового императора, желали ему «быть счастливее Августа и лучше Траяна», кто первым из императоров начал носить бороду и какой правитель убил родного брата, а затем причислил его к богам
  • как от Гермеса пострадала несчастная черепаха, почему богиня ночных кошмаров Геката имела три головы и приносить ей жертву нужно было лишь на перекрестке трех дорог
  • почему некая Аурелия Деметра приказала изобразить себя, «возлегающей» на крышке саркофага вместе с мужем, у которого вместо головы оставили кусок необработанного камня
  • как охотились за священной реликвией, фрагменты которой хранятся в музее

Эти и многие другие сюжеты Античности вы откроете в большом путешествии по археологическому музею.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 — 45 лир/человека, для детей до 12 лет вход свободный
  • Музей 🖼 работает с 8. 30 до 17. 30
Начало и место завершения
🚩 у археологического музея
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Елена
Елена
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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