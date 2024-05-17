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растительностью и кристально чистой водой. Программа включает остановки для купания, что позволит ощутить всю прелесть каньона.



В обеденное время запланирован визит в ресторан на берегу, где гостей ждёт вкусный обед в формате шведского стола. Приятным дополнением станет свежий горный воздух с хвойным ароматом, который наполняет это место.



Экскурсия начинается с выезда из Антальи на комфортабельном автобусе с англоговорящим сопровождающим. На катере туристов будет сопровождать русскоговорящий гид. В стоимость включены трансфер, билеты в национальный парк, прогулка на катере, страховка и обед. Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.



Этот тур - отличная возможность отдохнуть телом и душой, наслаждаясь природными красотами и комфортом