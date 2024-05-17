Зелёный каньон, расположенный в Турции, является крупнейшим искусственным водохранилищем страны.
Во время групповой экскурсии из Антальи, туристы смогут насладиться катанием на катере по этому живописному месту. Окружающая природа поражает своей бурной
Во время групповой экскурсии из Антальи, туристы смогут насладиться катанием на катере по этому живописному месту. Окружающая природа поражает своей бурной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по самому большому искусственному водохранилищу Турции
- 🚤 Катание на катере с остановками для купания
- 🍽 Обед в живописном ресторане на берегу
- 🌲 Чистый горный воздух с хвойным ароматом
- 📸 Фотостоп на смотровой площадке с видом на каньон
Что можно увидеть
- Зелёный каньон
- Смотровая площадка
- Водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
08:00 Выезд из Антальи
10:00 Фотостоп на смотровой площадке, откуда можно полюбоваться каньоном сверху
10:30 Прогулка на катере по Зелёному каньону с остановками для купания
14:00 Обед в ресторане на берегу в формате шведского стола
15:00 Выезд в обратном направлении
18.00 Возвращение в Анталью
Организационные детали
- В автобусе с вами будет англоговорящий сопровождающий, на катере — русскоговорящий
- В стоимость всё включено: трансфер на на комфортабельном автобусе из отеля и обратно, билеты в национальный парк «Зёленый каньон», прогулка на катере, страховка, обед
- Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 12 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
17 мая 2024
Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье.
Трансфер тоже был вполне себе четкий.
Но, о боже, как же много народу на этом несчастном кораблике.
Как же много народу в едальне на обеде.
И самое
Трансфер тоже был вполне себе четкий.
Но, о боже, как же много народу на этом несчастном кораблике.
Как же много народу в едальне на обеде.
И самое
Елена
15 мая 2024
Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
V
Vera
25 апр 2024
Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему юмористичному гиду, слушать его было одно удовольствие. Теперь считаю, что поездка в это место - обязательный пунктик при посещении Анталии и близлежащих мест. И спасибо сервису, пользовалась впервые, очень удобно, в будущих путешествиях буду подбирать экскурсии здесь!
Л
Лиза
17 апр 2024
Очень красивые смотровые площадки, виды впечатляют. Приятная поездка с ветерком)))) Снежанна молодец, отдельное спасибо за терпение и за ответы на все мои вопросы))) Достойный сервис и организация, обязательно обратимся еще!
П
Паула
6 апр 2024
очень понравилась данная экскурсия, красивая природа, катер загляденье, приятная атмосфера
М
Марк
1 апр 2024
Приятный зеленый каньон сначала посмотрели сверху, а затем уже прогулка на катере по этому каньону. Прогулка суперская, захватывающая. Вдохновляющая растительность. Обед просто объедение, очень вкусный. Иногда мне не везло с трансфером в других компаниях, а здесь все на высшем уровне, автобусы комфортные, забрали прямо из отеля. Советую.
Е
Елизавета
24 мар 2024
красивый искусственно созданный водоем поразил цветом своим и воздух свежий такой; горы, каньон прекрасное природное сочетание; организацией экскурсии довольна
С
Сережа
19 мар 2024
Приятный воздух и потрясающий изумрудный цвет воды, наслаждение. Красивая природа, отличный катер и интересный русскоговорящий рассказчик. Размеренная прогулка по каньону удалась!
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