Увидеть соляные травертины, древний город Иераполис и бассейн Клеопатры
«Не видел Памуккале — не бывал в Турции!» Спорим, вы не хотите оказаться среди несчастливчиков, о которых так говорят? Памуккале — чудо природы категории must-see.
Отправившись за 240 км от Антальи, вы не пожалеете: вам предстоит увидеть белоснежные травертины, грандиозный амфитеатр Иераполиса и античное джакузи — бассейн Клеопатры, в котором можно поплавать среди пузырьков.
Отправившись за 240 км от Антальи, вы не пожалеете: вам предстоит увидеть белоснежные травертины, грандиозный амфитеатр Иераполиса и античное джакузи — бассейн Клеопатры, в котором можно поплавать среди пузырьков.
Ближайшие даты:
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы не торопясь посмотреть всё.
- Хлопковый замок — это дословный перевод названия Памуккале с турецкого. И действительно — со стороны это чудо природы напоминает строение из белоснежного хлопка. Многочисленные травертины наполнены термальной водой с температурой 35 градусов. В определённом месте по травертинам можно пройтись, предварительно сняв обувь.
- Бассейн Клеопатры. Представьте себя в большом джакузи с шампанским: вода пузыриться, а вокруг — античные колонны и барельефы. Вдохновляет, не так ли? Минеральная вода в бассейне насыщена множеством полезных элементов. Максимальная глубина — 3 метра. Вы сможете поплавать среди пузырьков и погреться на солнышке в портике.
- Античный Иераполис — один из первых в истории термальных курортов. От грандиозных построек древних времён здесь остался огромный амфитеатр и руины храма Аполлона. На территории Иераполиса работает археологический музей, который регулярно пополняется находками историков.
Организационные детали
- Между Памуккале и Анталией 240 км отличных турецких дорог. Поездка в одну сторону занимает около 4 часов. Отправление — в 04:00-04:30 утра.
- В стоимость входит трансфер из отеля на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, ужин
- Для детей 4-8 лет необходимо взять с собой паспорт
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Памуккале — 700 лир с человека
- Вход в бассейн Клеопатры — 250 лир с человека
Цены устанавливают сторонние организации, поэтому мы не можем нести ответственность за их изменение в день экскурсии.
в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталии
Провели экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местами и яркими впечатлениями. С нами вы увидите, как по-своему прекрасен и уникален каждый город Турции. Почувствуете колорит Востока. И познакомитесь с богатым наследием страны, где на протяжении сотен лет смешивались разные культуры, религии и цивилизации.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Похожие туры из Анталии
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
По договоренности
Сегодня
Завтра
16 фев
17 фев
$420 за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Ваш отель
Завтра
18 фев
20 фев
22 фев
от $54 за человека
скидка
44%
Групповая
15 часов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Ваш отель
Завтра
18 фев
20 фев
22 фев
от 54$30 за человека