Из Антальи - в сказочный Памуккале в мини-группе
Групповая экскурсия в Анталии

Увидеть соляные травертины, древний город Иераполис и бассейн Клеопатры

«Не видел Памуккале — не бывал в Турции!» Спорим, вы не хотите оказаться среди несчастливчиков, о которых так говорят? Памуккале — чудо природы категории must-see.

Отправившись за 240 км от Антальи, вы не пожалеете: вам предстоит увидеть белоснежные травертины, грандиозный амфитеатр Иераполиса и античное джакузи — бассейн Клеопатры, в котором можно поплавать среди пузырьков.
Из Антальи - в сказочный Памуккале в мини-группе
Из Антальи - в сказочный Памуккале в мини-группе
Из Антальи - в сказочный Памуккале в мини-группе
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы не торопясь посмотреть всё.

  • Хлопковый замок — это дословный перевод названия Памуккале с турецкого. И действительно — со стороны это чудо природы напоминает строение из белоснежного хлопка. Многочисленные травертины наполнены термальной водой с температурой 35 градусов. В определённом месте по травертинам можно пройтись, предварительно сняв обувь.
  • Бассейн Клеопатры. Представьте себя в большом джакузи с шампанским: вода пузыриться, а вокруг — античные колонны и барельефы. Вдохновляет, не так ли? Минеральная вода в бассейне насыщена множеством полезных элементов. Максимальная глубина — 3 метра. Вы сможете поплавать среди пузырьков и погреться на солнышке в портике.
  • Античный Иераполис — один из первых в истории термальных курортов. От грандиозных построек древних времён здесь остался огромный амфитеатр и руины храма Аполлона. На территории Иераполиса работает археологический музей, который регулярно пополняется находками историков.

Организационные детали

  • Между Памуккале и Анталией 240 км отличных турецких дорог. Поездка в одну сторону занимает около 4 часов. Отправление — в 04:00-04:30 утра.
  • В стоимость входит трансфер из отеля на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, ужин
  • Для детей 4-8 лет необходимо взять с собой паспорт
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Памуккале — 700 лир с человека
  • Вход в бассейн Клеопатры — 250 лир с человека
    Цены устанавливают сторонние организации, поэтому мы не можем нести ответственность за их изменение в день экскурсии.

в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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