Откройте для себя Анталью с групповой обзорной экскурсией, которая включает посещение исторических мест, красивых пейзажей и шопинг.Вы прогуляетесь по старому городу Калеичи, увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси и

мечеть Йивли. Гид расскажет о достопримечательностях, а у вас будет возможность сделать колоритные фотографии, купить сувениры и попробовать турецкий кофе. Также вас ждёт впечатляющий 50-метровый водопад и морская прогулка на яхте. В стоимость включены трансфер, услуги гида и обед

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Водопад Дюден

Гид проведёт вас к скалам и покажет место, откуда отлично видно и, конечно, слышно впечатляющий водопад.

Старый город

Вы увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси, мечеть Йивли и другие визитные карточки Анталии. Гид подробно расскажет о них. У вас будет свободное время, чтобы сделать колоритные кадры, купить сувениры и попробовать турецкий кофе или национальную кухню в местном ресторане.

Морская прогулка

Вы прокатитесь по бухте Антальи на прогулочной яхте. Насладитесь свежим бризом и панорамным видом города с воды. Прогулка займёт около 45 минут.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, обед (без напитков), морская прогулка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Тайминг

8:00 — отъезд из отелей

10:00 — начало программы. Верхний и нижний Дюденский водопады.

13:00-13:30 — обед (напитки не включены в стоимость)

14:00 — базар (30 минут)

14:30 — Старый город

16:00 — прогулка на корабле (45-50 минут, по желанию)

17:00 — возвращение в отели