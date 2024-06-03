Вы прогуляетесь по старому городу Калеичи, увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидите впечатляющий водопад Дюден
- 🏛 Прогуляетесь по историческим улочкам Калеичи
- 🕌 Познакомитесь с архитектурными памятниками
- 🛍 Возможность купить сувениры и попробовать местную кухню
- ⛵ Насладитесь морской прогулкой по бухте Антальи
- 📸 Сделаете колоритные фотографии
Что можно увидеть
- Водопад Дюден
- Ворота Адриана
- Часовая башня Саат Кулеси
- Мечеть Йивли
- Старый город Калеичи
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Водопад Дюден
Гид проведёт вас к скалам и покажет место, откуда отлично видно и, конечно, слышно впечатляющий водопад.
Старый город
Вы увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси, мечеть Йивли и другие визитные карточки Анталии. Гид подробно расскажет о них. У вас будет свободное время, чтобы сделать колоритные кадры, купить сувениры и попробовать турецкий кофе или национальную кухню в местном ресторане.
Морская прогулка
Вы прокатитесь по бухте Антальи на прогулочной яхте. Насладитесь свежим бризом и панорамным видом города с воды. Прогулка займёт около 45 минут.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, обед (без напитков), морская прогулка
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Тайминг
8:00 — отъезд из отелей
10:00 — начало программы. Верхний и нижний Дюденский водопады.
13:00-13:30 — обед (напитки не включены в стоимость)
14:00 — базар (30 минут)
14:30 — Старый город
16:00 — прогулка на корабле (45-50 минут, по желанию)
17:00 — возвращение в отели
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Насыщенно, активно, драйвово.
Подъем на канатной дороге, прекраснейший водопад, прогулка по старому городу, где напоили вкусным чаем, вкусный обед и прогулка на корабле- все здорово. Спасибо.
Из НО:
Обещали индивидуальную, была в итоге групповая.
В кафе заказали 3 кофе, за 35$ каждый, так и не дождались)) хоть денег не взяли))
Чтобы пройти на морскую прогулку вы должны пройти через весь Старый Город, другого пути нет. Без сопровождения гида это сделать