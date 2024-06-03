Групповая обзорная экскурсия по Анталье

Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Откройте для себя Анталью с групповой обзорной экскурсией, которая включает посещение исторических мест, красивых пейзажей и шопинг.

Вы прогуляетесь по старому городу Калеичи, увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси и
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мечеть Йивли.

Гид расскажет о достопримечательностях, а у вас будет возможность сделать колоритные фотографии, купить сувениры и попробовать турецкий кофе. Также вас ждёт впечатляющий 50-метровый водопад и морская прогулка на яхте. В стоимость включены трансфер, услуги гида и обед

4.74
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Увидите впечатляющий водопад Дюден
  2. 🏛 Прогуляетесь по историческим улочкам Калеичи
  3. 🕌 Познакомитесь с архитектурными памятниками
  4. 🛍 Возможность купить сувениры и попробовать местную кухню
  5. ⛵ Насладитесь морской прогулкой по бухте Антальи
  6. 📸 Сделаете колоритные фотографии

Что можно увидеть

  • Водопад Дюден
  • Ворота Адриана
  • Часовая башня Саат Кулеси
  • Мечеть Йивли
  • Старый город Калеичи
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Водопад Дюден

Гид проведёт вас к скалам и покажет место, откуда отлично видно и, конечно, слышно впечатляющий водопад.

Старый город

Вы увидите ворота Адриана, часовую башню Саат Кулеси, мечеть Йивли и другие визитные карточки Анталии. Гид подробно расскажет о них. У вас будет свободное время, чтобы сделать колоритные кадры, купить сувениры и попробовать турецкий кофе или национальную кухню в местном ресторане.

Морская прогулка

Вы прокатитесь по бухте Антальи на прогулочной яхте. Насладитесь свежим бризом и панорамным видом города с воды. Прогулка займёт около 45 минут.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, обед (без напитков), морская прогулка
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Тайминг

8:00 — отъезд из отелей
10:00 — начало программы. Верхний и нижний Дюденский водопады.
13:00-13:30 — обед (напитки не включены в стоимость)
14:00 — базар (30 минут)
14:30 — Старый город
16:00 — прогулка на корабле (45-50 минут, по желанию)
17:00 — возвращение в отели

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Галина
3 июня 2024
Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных
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объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли)))
Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
Г
3 июня 2024
Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.
Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
С
16 мая 2024
Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
Елена
13 мая 2024
Шоппинг был лишним или слишком затянутым
Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!) сожалеем, что вам пришлось столкнуться с такой проблемой. В тайминге указано, что по программе есть шоппинг.
С
12 мая 2024
Спасибо большое за впечатления и спасибо организатору Снежане даже ночью отвечает, удобно что приняли оплату переводом на карту, сервис хороший однозначно рекомендую 5 звезд!
З
11 мая 2024
Красивые локации, фотки классные сделали) было интересно послушать гида, даже не ожидала что так зайдет экскурсия)
С
10 мая 2024
Экскурсия спокойная интересная, на достойном уровне! Спасибо гиду Светлане, все вопросы ответила, была дружелюбна. Обед понравился
Экскурсия спокойная интересная, на достойном уровне! Спасибо гиду Светлане, все вопросы ответила, была дружелюбна. Обед понравился
А
24 апр 2024
Экскурсия понравилась. Гид Эмир рассказал историю города. Был внимательный и заботливый. Многое увидели и много узнали новой информации. Восхитились красотой Анталии. С удовольствием побродили по старым улочкам и полюбовались видами города с корабля. Экскурсию рекомендую к посещению.
Ю
18 апр 2024
Довольно таки интересная экскурсия!
Насыщенно, активно, драйвово.
Подъем на канатной дороге, прекраснейший водопад, прогулка по старому городу, где напоили вкусным чаем, вкусный обед и прогулка на корабле- все здорово. Спасибо.

Из НО:
Обещали индивидуальную, была в итоге групповая.
В кафе заказали 3 кофе, за 35$ каждый, так и не дождались)) хоть денег не взяли))
Довольно таки интересная экскурсия!Довольно таки интересная экскурсия!Довольно таки интересная экскурсия!Довольно таки интересная экскурсия!Довольно таки интересная экскурсия!
А
3 апр 2024
все хорошо и даже очень) интересно, красиво, вкусно, весело)) рекомендую))
В
3 апр 2024
все понравилось, анталья красива, морское путешествие выше всех похвал! брала канатную дорогу за отдельную плату, тоже понравилось!))) вкусная еда
Э
2 апр 2024
Был на экскурсии 27.03 и вот что я могу сказать: трансфер очень удобный, без нареканий, обалденный обед у моря с красивыми видами, гид дружелюбный, показали красивый водопад, прогулка на корабле порадовала очень. Можно что-то себе прикупить. За такую сумму очень достойная экскурсия.
Д
31 мар 2024
Экскурсия по центру города не была проведена, достопримечательности старого нам не показали, большую часть времени мы провели в магазинах. Морская прогулка понравилась, обед был хороший в хорошем ресторане. Экскурсию не советую
Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!)
Чтобы пройти на морскую прогулку вы должны пройти через весь Старый Город, другого пути нет. Без сопровождения гида это сделать
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невозможно. Вы никак не могли не увидеть центр города. Экскурсия стоит всего лишь 20 евро, в эту стоимость мы включили включили вкусный обед в ресторане с видом на море, шикарная поездка на корабле к водопаду, вип трансфер из отеля. Очень жаль, что вы остались недовольны, мы очень старались для вас.

О
26 мар 2024
Прекрасная обзорная экскурсия по Анталье. Шопинг порадовал, если интересно купить всякие побрекушки- скатайтесь. Ворота Андреана интересные. Водопад потрясающий. Мне понравилось гулять, я советую.
З
24 мар 2024
спасибо за отличный недорогой отдых мне очень все понравилось все красиво солнечно вкусно и интересно нет претензий я была рада увидеть прекрасную природу и прекрасный город спокойно успела понакупать сувениров украшений

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