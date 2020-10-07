1 отзыв оставили туристы

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Прогулка на яхте по бухтам Адрасана

Провести день в райских бухтах, искупаться в гротах с кристальной водой и встретить морских черепах

5
1 отзыв
Irina
Irina – экскурсионное агентство из Антальи
Эта поездка — ваш идеальный день на Средиземном море 🌊.

Из порта Адрасан на удобной красивой яхте 🛥️ вы отправитесь к живописным бухтам побережья.

Спокойный пляжных отдых, купание в гротах и пещерах, вкусный обед на борту и дивные морские пейзажи — мы постараемся, чтобы вы забыли обо всех заботах и насладились приключением.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана

Что вас ожидает

  • Прогулка на яхте 🛥️ по бухтам Средиземного моря. В каждой из бухт вода особенного оттенка синего цвета, но неизменно теплая и кристально чистая — настолько, что можно разглядеть мелкие камушки на дне на глубине 20 метров. А приятным дополнением станут открыточные виды Средиземноморского побережья.
  • Купание в морских гротах. Бухты, в которых мы остановимся, идеальны для морского отдыха: приготовьтесь поплавать в пещерах, облиться родниковой водой, понежиться на пляже и, при желании, понырять с маской. А еще вы сможете встретить черепашек, которые не прочь угоститься лакомством из рук и попозировать для фото.
  • Средиземноморский обед на яхте. В перерывах между купанием и отдыхом на теплом песке вы сможете подкрепиться на борту местной рыбкой, перекусить свежими фруктами и горячим чаем.

Тайминг поездки

6:30 — 7:30 — сбор путешественников из отелей по регионам
9:30 — прибытие в порт Адрасана
10:00 — отправление яхты из порта Адрасана
10:30 — остановки в бухтах для купания
12:00 — обед на корабле
13:00 — остановка в бухтах для купания ( с чаепитием и фруктовым ланчем)
16:30 — прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе
18:30 — 19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Это морская прогулка 👣 и купание в бухтах без гида
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
  • Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 6:30 до 7:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)
  • По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах

Что включено в стоимость

  • Трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
  • 4-часовая прогулка на яхте
  • Обед (зеленый салат, местная рыбка с гарниром) и чайные перерывы между купаниями
Начало и место завершения
🚩 в отеле или по договоренности
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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1 отзыв оставили туристы

7 октября 2020
Экскурсия понравилась и стоит своих денег. Забрали от отеля в указанное время, нас было около 10 человек. За полтора часа доехали от Анталии до порта, откуда погрузились на кораблик и поплыли к первой бухте. Корабль подходит к мелководью, спускаешлся с него в воду, но неглубоко, можно нащупать дно. В первой бухте останавливались на 30-40 минут, во второй на час, там же обедали. В третьей тоже на час, и была чайная пауза с печеньками. В четвертой тоже около часа пробыли. Все бухты действительно немного разные, разного цвета, с красивым пейзажем, разным дном и песком. Но ожидайте, что вы не будете одни в них, рядом будут другие корабли, но нам никто не мешал, места было много, а кораблей и людей не очень. Голодными не были. Нас кормит обедом, чаем с печеньем и потом небольшой тарелкой с фруктами каждому. Обед очень понравился, рыбка вкусная, были ещё макароны, салат, маринованные овощи, хлеб. А вот попить не выдают, Так что берите с собой, либо покупайте на яхте: 2. 5 лир за 0. 5 воды. Также можно купить лимонад, пиво (30 лир). Обязательно купите/возьмите маски, чтобы можно было рассматривать дно и морских обитателей. Их не очень много, это не риф, но можно встретить косяки рыб, морских ежей, может быть морских черепах. С маской такая экскурсия на 5 баллов, очень прикольно и красиво. Без нее может быть скучно и тупо просто плавать то тут, то там. Комментарий для гида: не экономьте на кондиционере в машине. Несколько раз приходилось просить включать кондиционер.

Irina проводит ещё 1 экскурсию

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