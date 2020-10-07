1 отзыв оставили туристы

Экскурсия понравилась и стоит своих денег. Забрали от отеля в указанное время, нас было около 10 человек. За полтора часа доехали от Анталии до порта, откуда погрузились на кораблик и поплыли к первой бухте. Корабль подходит к мелководью, спускаешлся с него в воду, но неглубоко, можно нащупать дно. В первой бухте останавливались на 30-40 минут, во второй на час, там же обедали. В третьей тоже на час, и была чайная пауза с печеньками. В четвертой тоже около часа пробыли. Все бухты действительно немного разные, разного цвета, с красивым пейзажем, разным дном и песком. Но ожидайте, что вы не будете одни в них, рядом будут другие корабли, но нам никто не мешал, места было много, а кораблей и людей не очень. Голодными не были. Нас кормит обедом, чаем с печеньем и потом небольшой тарелкой с фруктами каждому. Обед очень понравился, рыбка вкусная, были ещё макароны, салат, маринованные овощи, хлеб. А вот попить не выдают, Так что берите с собой, либо покупайте на яхте: 2. 5 лир за 0. 5 воды. Также можно купить лимонад, пиво (30 лир). Обязательно купите/возьмите маски, чтобы можно было рассматривать дно и морских обитателей. Их не очень много, это не риф, но можно встретить косяки рыб, морских ежей, может быть морских черепах. С маской такая экскурсия на 5 баллов, очень прикольно и красиво. Без нее может быть скучно и тупо просто плавать то тут, то там. Комментарий для гида: не экономьте на кондиционере в машине. Несколько раз приходилось просить включать кондиционер.