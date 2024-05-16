Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции

Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Памуккале - настоящий природный феномен! Утром путешественники отправляются в путь, чтобы насладиться красотой кальциевых террас и сделать незабываемые фотографии. В древнем городе Иераполис можно увидеть античные руины, языческие храмы и
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христианский мартирий. Римский театр поражает своими размерами и акустикой, а некрополь - самый большой в Малой Азии. Бассейн Клеопатры славится целебной водой, которая, по легенде, омолаживает на 10 лет. Комфортная поездка включает завтрак и обед, а также технические остановки. Профессиональный русскоговорящий гид расскажет интересные факты и истории.

Групповая экскурсия на комфортабельном автобусе с трансфером из отелей Антальи - отличный способ провести день, наслаждаясь природными и историческими достопримечательностями

4.33
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Комфортная поездка с трансфером из отелей
  2. 📸 Фотосессия на фоне кальциевых террас
  3. 🏛 Прогулка по древнему городу Иераполис
  4. 🏊‍♀️ Купание в омолаживающем бассейне Клеопатры
  5. 🍽 Завтрак и обед включены в программу
  6. 🍷 Дегустация фруктовых вин региона

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Римский театр
  • Некрополь
  • Бассейн Клеопатры
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак и обед, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце, — и сделаете чудесные фотографии.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой, увидим самый большой некрополь в Малой Азии, латрины и другие достопримечательности.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Программа

04:30—05:30 Групповой трансфер из мест проживания в регионе Аланья. Расстояние от центра Алании до Памуккале 250 км, дорога в одну сторону занимает около 4 часов.

— Остановка в горах для завтрака

— Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры. Часть объектов вы осмотрите с гидом, а затем у вас будет время для самостоятельной прогулки. Общее время посещения около 3 часов.

— Остановка на обед в ресторане (шведский стол)

— Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

18:00—19:00 Возвращение в места проживания в регионе Анталия (время возвращения зависит от загруженности дорог)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих местных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона сезона и резерваций накануне экскурсии)
— Во время экскурсии у вас будет возможность приобрести вино и сладости, а также сувениры из местного камня, бижутерию и ювелирные украшения, которые производят местные мастера
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ
— В Памуккале мы будем в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары
— Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно
— Обед (шведский стол или фикс. меню в зависимости от сезона, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе
— Страховой полис на время экскурсии

Дополнительно оплачиваются

— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Напитки
— Входной билет в Памуккале, античный город Иераполис, и белые травертины (для путешественников старше 9 лет): 30€
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры (по желанию)
для путешественников старше 12 лет: 12€
для путешественников 6-11 лет: 6€
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Проезд на шаттле по всей территории Памуккале — 12€

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€36
Дети до 3 лет€20
Дети от 4 до 7 лет€20
Дети до 3 лет (без посадочного места в автобусе)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
1
А
16 мая 2024
Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но это никак не повлияло на настроение и экскурсию. Гид был потрясающий, много рассказывал, все организовал и наша экскурсия осталась запоминающийся надолго! Места просто потрясающий, которые достойны такой длинной дороги. Спасибо всем, кто притчастен к организации кскурсии 🫶🏻
Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но
A
6 ноя 2021
Гид ничего не рассказал по теме. Завтрак в ужасном месте, полная антисанитария. Дегустация вин - просто завезли в магазин, где дали попробовать пару вин-настоек
Анна
Анна
Ответ организатора:
Анастасия, нам очень жаль, что экскурсия Вам не понравилась. История античного города Иераполиса, его храмов, целебных вод, зданий и цивилизаций
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проживающих на этом месте очень велика. В дороге от завтрака да территории 2,5 - 3 часа. За это время гид собирает оплату гостей, рассказывает о программе, что входит в стоимость, какая программа, что гости увидят и рассказывает историю мест, в которые они едут. Информация также дается на месте, проходя по территории.
Но информация сокращена, гид выбирает самую интересную и важную о тех местах. На обратном пути гости засыпают, никто уже не слушает. Мы планируем ввести на следующий год Памуккале на два дня, чтобы было больше времени.
В регионе нет, к сожалению, других мест с питанием. Мы выбрали лучшие из возможных.
Благодарим за отзыв и желаем приятных путешествий!

Ю
4 июля 2021
Всё прекрасно! Достаточно много времени на всё, за что спасибо!
Е
29 мар 2021
Были на экскурсии в 20 числах марта,все было на 5+,но только вот погода нас встретила снегом 😅 кто мог тот отогревался в бассейне Клеопатры ну а выжившие прошли весь маршрут
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«на адреналине» 😂Я бы очень хотела ещё раз туда попасть,но только летом чтобы насладиться красотой природы и с комфортом там провести время)Гид Лиза - чудесная девушка, владеет знаниями античной культуры, мифологией и с таким интузиазмом нам все это рассказала!👍Заряжала нас как могла своей тёплой и солнечной энергией 🔥💪 Хотелось бы пожелать пересмотреть меню шведского стала на обед и ужин ☺️ А так все было достойно 👌Всем рекомендую,но в тёплое время года 😅 А Лизе отдельная благодарность!🙏😌Человек ЛЮБИТ свою работу!

А
24 мар 2021
Посетили экскурсию в Памуккале,всё понравилось,познавательно и интересно. Хотим отдельно поблагодарить нашего гида Елизавету и её ассистента Анну,замечательные девчёнки,очень интересно рассказывали,проводили конкурсы,скучать не давали,да и скучать некогда было. Очень рекомендую!
Ю
19 мар 2021
Отличная экскурсия - очень информативно, интересно и дружелюбно! Незабываемые впечатления от Памуккале, советую всем к посещению.
Большое спасибо организаторам за прекрасный день и новые впечатления:)

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