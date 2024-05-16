Памуккале - настоящий природный феномен! Утром путешественники отправляются в путь, чтобы насладиться красотой кальциевых террас и сделать незабываемые фотографии. В древнем городе Иераполис можно увидеть античные руины, языческие храмы и

христианский мартирий. Римский театр поражает своими размерами и акустикой, а некрополь - самый большой в Малой Азии. Бассейн Клеопатры славится целебной водой, которая, по легенде, омолаживает на 10 лет. Комфортная поездка включает завтрак и обед, а также технические остановки. Профессиональный русскоговорящий гид расскажет интересные факты и истории. Групповая экскурсия на комфортабельном автобусе с трансфером из отелей Антальи - отличный способ провести день, наслаждаясь природными и историческими достопримечательностями

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак и обед, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце, — и сделаете чудесные фотографии.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой, увидим самый большой некрополь в Малой Азии, латрины и другие достопримечательности.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Программа

04:30—05:30 Групповой трансфер из мест проживания в регионе Аланья. Расстояние от центра Алании до Памуккале 250 км, дорога в одну сторону занимает около 4 часов.

— Остановка в горах для завтрака

— Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры. Часть объектов вы осмотрите с гидом, а затем у вас будет время для самостоятельной прогулки. Общее время посещения около 3 часов.

— Остановка на обед в ресторане (шведский стол)

— Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

18:00—19:00 Возвращение в места проживания в регионе Анталия (время возвращения зависит от загруженности дорог)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих местных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона сезона и резерваций накануне экскурсии)

— Во время экскурсии у вас будет возможность приобрести вино и сладости, а также сувениры из местного камня, бижутерию и ювелирные украшения, которые производят местные мастера

— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ

— В Памуккале мы будем в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары

— Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно

— Обед (шведский стол или фикс. меню в зависимости от сезона, напитки не включены)

— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

— Страховой полис на время экскурсии

Дополнительно оплачиваются

— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)

— Напитки

— Входной билет в Памуккале, античный город Иераполис, и белые травертины (для путешественников старше 9 лет): 30€

— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры (по желанию)

для путешественников старше 12 лет: 12€

для путешественников 6-11 лет: 6€

для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно

— Проезд на шаттле по всей территории Памуккале — 12€