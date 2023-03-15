Встретимся у ворот Адриана; это единственная сохранившаяся в регионе триумфальная арка времён Римской империи. А затем углубимся в улочки-переулки Калеичи: найдём вновь отреставрированный минарет Кесик, руины древней мечети Коркут и одну из самых маленьких мечетей Турции — Искеле (это волшебное место, где сбываются желания).
Почему на улицах Антальи (да и всей Турции) так много кошек? В чём уникальность турецкого чая и чашечек? На прогулке мы поделимся этими и другими любопытными фактами. Вы узнаете, почему город построен лабиринтом и поймёте, как в нём не потеряться. Насладитесь панорамными видами древнего порта и первого пляжа Антальи, куда Клеопатра приходила на свидания с Марком Антонием. А ещё попробуете турецкий бублик симит.
Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеёмся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой, подсказываем удачные позы и находим выгодные ракурсы. Так, на снимках останутся и живописные уголки Антальи, и ваши эмоции!