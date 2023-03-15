Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия

Прогуляться по Калеичи, запечатлеть себя в колоритных местах города и узнать историю района

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Яркие краски прилавков, ароматы восточных специй, прекрасные пейзажи средиземноморского побережья и древняя история — Анталья надолго останется в вашей памяти благодаря профессиональным фото.

Вы погуляете по лабиринтам Старого города Калеичи, увидите достопримечательности разных веков, откроете секреты местной архитектуры и ощутите дух Турции.
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Старый город Антальи 2в1: экскурсия и фотосессия
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город шаг за шагом

Встретимся у ворот Адриана; это единственная сохранившаяся в регионе триумфальная арка времён Римской империи. А затем углубимся в улочки-переулки Калеичи: найдём вновь отреставрированный минарет Кесик, руины древней мечети Коркут и одну из самых маленьких мечетей Турции — Искеле (это волшебное место, где сбываются желания).

Проникнуться атмосферой

Почему на улицах Антальи (да и всей Турции) так много кошек? В чём уникальность турецкого чая и чашечек? На прогулке мы поделимся этими и другими любопытными фактами. Вы узнаете, почему город построен лабиринтом и поймёте, как в нём не потеряться. Насладитесь панорамными видами древнего порта и первого пляжа Антальи, куда Клеопатра приходила на свидания с Марком Антонием. А ещё попробуете турецкий бублик симит.

Живые фотографии

Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеёмся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой, подсказываем удачные позы и находим выгодные ракурсы. Так, на снимках останутся и живописные уголки Антальи, и ваши эмоции!

Организационные детали

  • Фотоэкскурсия проводится круглый год в любое время дня (в Старом городе узкие тенистые улочки, что позволяет делать отличные фото даже днём при ярком солнце)
  • Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции в течение недели на электронную почту
  • Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

Дополнительные опции

  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества человек (до 10), доплата составит 20 евро/человек
  • Есть возможность провести фотоэкскурсию с англоговорящим гидом — заблаговременно напишите нам об этом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Ворота Адриана
Популярные места
По старому городу Калеичи
Старый порт
Мечеть Искеле
Религиозные
Старый город

Похожие туры из Анталии

Старый город Антальи: от истоков до наших дней
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Угур
Угур
20 отзывов
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
у ворот Адриана
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
156125 за всё до 4 чел.
Анталия: истории Рая на Земле
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Elena
Elena
46 отзывов
Очень популярно сейчас
Анталия: истории Рая на Земле
Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
у входа в Старый город Калеичи
Завтра
16 мар
17 мар
20 мар
142100 за всё до 2 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ismet
Ismet
54 отзыва
Старая Анталья - путешествие в прошлое
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Республиканская площадь
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ