Яркие краски прилавков, ароматы восточных специй, прекрасные пейзажи средиземноморского побережья и древняя история — Анталья надолго останется в вашей памяти благодаря профессиональным фото. Вы погуляете по лабиринтам Старого города Калеичи, увидите достопримечательности разных веков, откроете секреты местной архитектуры и ощутите дух Турции.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город шаг за шагом

Встретимся у ворот Адриана; это единственная сохранившаяся в регионе триумфальная арка времён Римской империи. А затем углубимся в улочки-переулки Калеичи: найдём вновь отреставрированный минарет Кесик, руины древней мечети Коркут и одну из самых маленьких мечетей Турции — Искеле (это волшебное место, где сбываются желания).

Проникнуться атмосферой

Почему на улицах Антальи (да и всей Турции) так много кошек? В чём уникальность турецкого чая и чашечек? На прогулке мы поделимся этими и другими любопытными фактами. Вы узнаете, почему город построен лабиринтом и поймёте, как в нём не потеряться. Насладитесь панорамными видами древнего порта и первого пляжа Антальи, куда Клеопатра приходила на свидания с Марком Антонием. А ещё попробуете турецкий бублик симит.

Живые фотографии

Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеёмся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой, подсказываем удачные позы и находим выгодные ракурсы. Так, на снимках останутся и живописные уголки Антальи, и ваши эмоции!

Организационные детали

Фотоэкскурсия проводится круглый год в любое время дня (в Старом городе узкие тенистые улочки, что позволяет делать отличные фото даже днём при ярком солнце)

Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции в течение недели на электронную почту

Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

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