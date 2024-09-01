На Рождество – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кемере, цены от €280, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
скидка
10%
22 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
скидка
10%
22 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
638575 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
скидка
10%
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
416375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Угур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактов. Мы испытали восторг от
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    прохлады водопада и искусно приготовленного турецкого кофе. Дегустация мороженного - это настоящее шоу 🤹‍♂️. Прогулка по улочкам старого города произвела на нас особые впечатления, мы смогли найти ответы на многие вопросы и сделать очередные открытия 🕌. Сердечно благоДарю за гостеприимство каждого доброжелательного жителя Турции.

    Угур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактовУгур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактовУгур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактовУгур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактовУгур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактов
  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
  • А
    Анастасия
    26 июля 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Понравилось
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Все супер
  • П
    Павел
    8 июля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Очень комфортно и интересно!
  • В
    Виктория
    27 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Экскурсия просто великолепная. Узнали очень много интересного и нового о Турции. Отличный гид-историк, знающий, и просто очень доброжелательный человек. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую!
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
  • М
    МИХАИЛ
    19 января 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
    Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все былоЕздили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все былоЕздили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было
  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
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    поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная. С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода. Угур! Спасибо Вам за замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
  2. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  3. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. Олимпос
  7. The land of legends
  8. Калеичи
  9. Иераполис
  10. Фазелис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в сентябре 2024
Сейчас в Кемере в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 575 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год на рождество, 62 ⭐ отзыва, цены от €280. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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