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10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
311€280 за всё до 4 чел.
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10%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
638€575 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
416€375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 сентября 2024Угур встретил нас, мы с комфортом доехали до Анталии, за время поездки узнали много исторических фактов. Мы испытали восторг от
- ААнастасия29 июля 2024Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
- ААнастасия26 июля 2024Понравилось
- ААнастасия25 июля 2024Все супер
- ППавел8 июля 2024Очень комфортно и интересно!
- ВВиктория27 июня 2024Экскурсия просто великолепная. Узнали очень много интересного и нового о Турции. Отличный гид-историк, знающий, и просто очень доброжелательный человек. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую!
- ННадежда8 мая 2024Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
- ММИХАИЛ19 января 2024Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
- ЕЕлена22 октября 2023Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На Рождество»
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