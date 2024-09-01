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поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная. С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода. Угур! Спасибо Вам за замечательный день!