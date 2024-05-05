Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Билеты в Ташкенте

Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу

Берём чемодан и отправляемся в гостеприимный Узбекистан. Побываем в главных исторических центрах страны — Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Поднимемся на высоту почти 3000 метров по канатной дороге, насладимся видами Чарвакского водохранилища, увидим цветные медресе, наберём воды из целительного «Источника Иова» и, узнаем, как изготавливают шёлковую бумагу! Заглянем в гости к мастерам гончарного дела и насладимся национальными танцами в медресе Нодир-Диван-Беги.
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Ближайшие даты:
5
мая
21
сен
12
окт
26
окт
3
ноя

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Документы (загранпаспорт, билеты, медицинский полис, страховка)
Наличные деньги (рекомендуем брать доллары)
Небольшой рюкзак или сумка
Удобная одежда
Головной убор (женщинам необходимо взять платок), перчатки
Обувь для долгих прогулок и прогулок по горам
Лёгкая куртка
Личная аптечка
Средства личной гигиены
Солнцезащитные очки и крем

Проживание. В отелях «Regal Stay Hotel», «Malika Prime Hotel» и «Nodirabegim Boutique Hotel». Размещение 2- или 3-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды со 2-го по 5-й дни, а также ужины в 1-й, 5-й и последний дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ташкент

Встретим вас в аэропорту Ташкента и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги, а вечером мы соберёмся за приветственным ужином, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.

Добро пожаловать в ТашкентДобро пожаловать в ТашкентДобро пожаловать в ТашкентДобро пожаловать в Ташкент
2 день

Старый и новый Ташкент

Начинаем исследовать достопримечательности столицы, но для этого нужно хорошенько выспаться. Сегодня до 13:00 у вас будет свободное время, а затем отправимся гулять по Ташкенту. Первым делом посетим площадь Хаст-Имам. Этот комплекс возник возле могилы одного из первых имамов города Ташкента, известного учёного, поэта, а также ремесленника Хазрати Имама. Увидим медресе Барак-Хан XVI века, мечеть Тилла-Шейх, Библиотеку восточных рукописей.

Затем познакомимся с новой частью Ташкента. Доберёмся до сердца города — площади Мустакиллик. Вход туда украшает «Арка добрых и благородных устремлений». Пройдёмся по скверу Амира Темура и Ташкент-Сити — самой масштабной парковой зоне Узбекистана.

Старый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый Ташкент
3 день

Горнолыжный курорт «Амирсай»

Позавтракав, отправляемся на горнолыжный курорт «Амирсай». На канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров и полюбуемся снежными горами Узбекистана. Затем проедем через предгорье Большого Чимгана и посетим Чарвакское водохранилище, поражающее пейзажами.

Пообедаем в кафе с великолепным видом. Вы сможете попробовать местный шашлык и рыбу, а ещё нам подадут домашнее узбекское вино. После этого вернёмся в отель. У вас будет свободное время для того, чтобы отдохнуть.

Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»Горнолыжный курорт «Амирсай»
4 день

Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум

После завтрака на скоростном поезде отправимся в столицу Согдианы. Сначала осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Далее посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан, где расположился ансамбль из медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Сделаем перерыв на обед в ресторане национальной кухни, а затем увидим некрополь Шахи-Зинда, который состоит из 11 мавзолеев. Этот архитектурный объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также полюбуемся мечетью Биби-Ханум, построенной в честь жены Тамерлана. Она украшена изразцами, резным мрамором и росписями.

Сегодня вы сможете выбрать заведение для ужина самостоятельно.

Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумСамарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
5 день

Бумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в Бухару

Утром посетим бумажную фабрику «Koni Ghil Meros», чтобы узнать, как изготавливают шёлковую бумагу. Затем зайдём в гончарную мастерскую и понаблюдаем, как ремесленники создают изделия из глины. Желающие смогут сделать сувенир своими руками. После этого побываем в обсерватории Улугбека.

Снова сядем в скоростной поезд, который на этот раз доставит нас в Бухару. По приезде отправимся в Ситораи Мохи-хоса. Название этого дворца переводится на русский язык очень поэтично — «Дворец, подобный звёздам и луне». Здесь располагалась загородная резиденция Бухарского эмира, а сейчас внутри находится музей декоративно-прикладного искусства.

Разместившись в отеле и отдохнув, пойдём ужинать и наслаждаться фольклорным шоу в медресе Нодир-Диван-Беги. Вас ждут живая музыка, национальные танцы и чай с восточными сладостями.

Бумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в БухаруБумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в Бухару
6 день

Пои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей Саманидов

После завтрака проследуем до Ляби-Хауз. Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш, Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, которые окружили водоём. Затем отправимся осматривать комплекс Пои-Калян, состоящий из архитектурных памятников XII -XVI веков. Затем увидим Арк — цитадель, возвышающуюся на 20 метров. Крепость является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары.

Далее посетим святой источник Чашма-Айюб или «Источник Иова». Достопримечательность представляет собой колодец с источником. Согласно преданию, он возник по воле библейского Иова-Айюба. Также вас ждёт величественный мавзолей Саманидов и поход на восточный базар, где вы сможете порадовать себя сувенирами и купить подарки для близких.

Вечером — заключительный ужин, во время которого для вас проведут мастер-класс по приготовлению бухарского плова «Ош-и-софи».

Пои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей СаманидовПои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей СаманидовПои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей СаманидовПои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей СаманидовПои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей Саманидов
7 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше новогоднее путешествие. После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды со 2-го по 5-й дни, ужины в в 1-й, 5-й и последний дни
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Фольклорное шоу
  • Экскурсии и мастер-классы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
  • Остальное питание
  • Стоимость тура с 28.04.2024 по 04.05.2024 - 1190$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Бухары, утром
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараЛяби-ХаузМавзолей Гур-ЭмирМастер-классыОбзорныеБилеты на шоу

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