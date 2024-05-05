Документы (загранпаспорт, билеты, медицинский полис, страховка)

Наличные деньги (рекомендуем брать доллары)

Небольшой рюкзак или сумка

Удобная одежда

Головной убор (женщинам необходимо взять платок), перчатки

Обувь для долгих прогулок и прогулок по горам

Лёгкая куртка

Личная аптечка

Средства личной гигиены

Солнцезащитные очки и крем

Проживание. В отелях «Regal Stay Hotel», «Malika Prime Hotel» и «Nodirabegim Boutique Hotel». Размещение 2- или 3-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды со 2-го по 5-й дни, а также ужины в 1-й, 5-й и последний дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.