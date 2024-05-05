Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Поднимемся на высоту почти 3000 метров по канатной дороге, насладимся видами Чарвакского водохранилища, увидим цветные медресе, наберём воды из целительного «Источника Иова» и, узнаем, как изготавливают шёлковую бумагу! Заглянем в гости к мастерам гончарного дела и насладимся национальными танцами в медресе Нодир-Диван-Беги.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 090
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Документы (загранпаспорт, билеты, медицинский полис, страховка)
Наличные деньги (рекомендуем брать доллары)
Небольшой рюкзак или сумка
Удобная одежда
Головной убор (женщинам необходимо взять платок), перчатки
Обувь для долгих прогулок и прогулок по горам
Лёгкая куртка
Личная аптечка
Средства личной гигиены
Солнцезащитные очки и крем
Проживание. В отелях «Regal Stay Hotel», «Malika Prime Hotel» и «Nodirabegim Boutique Hotel». Размещение 2- или 3-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды со 2-го по 5-й дни, а также ужины в 1-й, 5-й и последний дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ташкент
Встретим вас в аэропорту Ташкента и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги, а вечером мы соберёмся за приветственным ужином, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.
Старый и новый Ташкент
Начинаем исследовать достопримечательности столицы, но для этого нужно хорошенько выспаться. Сегодня до 13:00 у вас будет свободное время, а затем отправимся гулять по Ташкенту. Первым делом посетим площадь Хаст-Имам. Этот комплекс возник возле могилы одного из первых имамов города Ташкента, известного учёного, поэта, а также ремесленника Хазрати Имама. Увидим медресе Барак-Хан XVI века, мечеть Тилла-Шейх, Библиотеку восточных рукописей.
Затем познакомимся с новой частью Ташкента. Доберёмся до сердца города — площади Мустакиллик. Вход туда украшает «Арка добрых и благородных устремлений». Пройдёмся по скверу Амира Темура и Ташкент-Сити — самой масштабной парковой зоне Узбекистана.
Горнолыжный курорт «Амирсай»
Позавтракав, отправляемся на горнолыжный курорт «Амирсай». На канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров и полюбуемся снежными горами Узбекистана. Затем проедем через предгорье Большого Чимгана и посетим Чарвакское водохранилище, поражающее пейзажами.
Пообедаем в кафе с великолепным видом. Вы сможете попробовать местный шашлык и рыбу, а ещё нам подадут домашнее узбекское вино. После этого вернёмся в отель. У вас будет свободное время для того, чтобы отдохнуть.
Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, некрополь Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
После завтрака на скоростном поезде отправимся в столицу Согдианы. Сначала осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Далее посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан, где расположился ансамбль из медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Сделаем перерыв на обед в ресторане национальной кухни, а затем увидим некрополь Шахи-Зинда, который состоит из 11 мавзолеев. Этот архитектурный объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также полюбуемся мечетью Биби-Ханум, построенной в честь жены Тамерлана. Она украшена изразцами, резным мрамором и росписями.
Сегодня вы сможете выбрать заведение для ужина самостоятельно.
Бумажная фабрика, гончарная мастерская и обсерватория Улугбека. Переезд в Бухару
Утром посетим бумажную фабрику «Koni Ghil Meros», чтобы узнать, как изготавливают шёлковую бумагу. Затем зайдём в гончарную мастерскую и понаблюдаем, как ремесленники создают изделия из глины. Желающие смогут сделать сувенир своими руками. После этого побываем в обсерватории Улугбека.
Снова сядем в скоростной поезд, который на этот раз доставит нас в Бухару. По приезде отправимся в Ситораи Мохи-хоса. Название этого дворца переводится на русский язык очень поэтично — «Дворец, подобный звёздам и луне». Здесь располагалась загородная резиденция Бухарского эмира, а сейчас внутри находится музей декоративно-прикладного искусства.
Разместившись в отеле и отдохнув, пойдём ужинать и наслаждаться фольклорным шоу в медресе Нодир-Диван-Беги. Вас ждут живая музыка, национальные танцы и чай с восточными сладостями.
Пои-Калян, Арк, Чашма-Айюб и мавзолей Саманидов
После завтрака проследуем до Ляби-Хауз. Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш, Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, которые окружили водоём. Затем отправимся осматривать комплекс Пои-Калян, состоящий из архитектурных памятников XII -XVI веков. Затем увидим Арк — цитадель, возвышающуюся на 20 метров. Крепость является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары.
Далее посетим святой источник Чашма-Айюб или «Источник Иова». Достопримечательность представляет собой колодец с источником. Согласно преданию, он возник по воле библейского Иова-Айюба. Также вас ждёт величественный мавзолей Саманидов и поход на восточный базар, где вы сможете порадовать себя сувенирами и купить подарки для близких.
Вечером — заключительный ужин, во время которого для вас проведут мастер-класс по приготовлению бухарского плова «Ош-и-софи».
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше новогоднее путешествие. После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды со 2-го по 5-й дни, ужины в в 1-й, 5-й и последний дни
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Фольклорное шоу
- Экскурсии и мастер-классы
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно из Бухары
- Остальное питание
- Стоимость тура с 28.04.2024 по 04.05.2024 - 1190$