1 отзыв оставили туристы

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Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park

Увидеть, как живут селебрити, и узнать, что скрывается за красивыми фасадами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча на станции метро Holland Park
  • Заказать экскурсию

£156 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Dmitry
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
Dmitry – Гид по Лондону
Впечатляющие дома, романтические сады и парки — людей со вкусом и/или деньгами всегда тянуло в этот район, выбранный королевской семьей своей семейной резиденцией еще в 17 веке.

Я проведу вас по местам, не обозначенным ни в одном путеводителе, и приоткрою завесу тайны жизни людей, определяющих мировую литературу, живопись, музыку, политику и бизнес.
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park

Что вас ожидает

Занимательные истории из жизни писателей
Вы узнаете, почему Лорд Байрон, Чарльз Диккенс и Вальтер Скотт еженедельно встречались в Холланд Парк. Чем Джоан Роулинг руководствовалась при выборе своего лондонского жилища. Где Агата Кристи написала свои самые знаменитые детективы. Почему Джеймс Джойс решил здесь официально жениться. Как автор книг о Питере Пене поражал всех близких своим смертельным проклятием. Где автор книги «Любовник Леди Чаттерлей» призывал открыть себя «темным богам», эмоциональности и сексуальности.

Любопытные факты из жизни героев светской хроники
На прогулке вы увидите, почему гитарист «Лед Зеппелин» Джимми Пейдж объявил войну своему соседу — певцу Робби Уильямсу. В каком доме Мадонна дважды пережила ограбления. Как Бэкхэмы и Валентино уживаются на «Улице миллионеров» с состоятельными выходцами из бывшего СССР. У кого здесь самый дорогой дом — Абрамовича, Блаватника, Лакшми Миталла или шейха Дубая.

Тайны королевской семьи
Вы поймете, почему Кенсингтонский дворец называют «Королевской коммуналкой». Как ошибка в системе навигации спасла королевскую семью от нападения террориста. Куда принцесса Диана тайно сбегала из дворца со своими детьми. И как получилось, что одна из самых известных студий Лондона, в которой позировали для официальных портретов короли, превратилась в спальню плейбоя.

Любопытные оказии художников
Вы узнаете, почему в музее «Виктории и Альберта» хранится платье жены знаменитого скульптора, а не его работы. Что из себя представляет знаменитая колония художников в «Райском ряду». Как Люсьен Фрейд прославил хозяйку ресторана, в котором завтракал каждый день в течение 30 лет. И почему знаменитый английский художник, родившийся в Америке, называл своим родным городом Санкт-Петербург.

Другие тайны Holland Park
Также поговорим о том, почему стричь кусты в Лондон приезжают японские садовники. Какая связь между Лондоном, Дракулой, железными дорогами и исчезнувшим прудом. Что такое закон о «Кошках и мышках» и какое отношение он имеет к движению женщин за свои права и как запретная любовь повлияла на появление самого знаменитого светского салона
Лондона. Как обиженная жена отомстила самому сильному человеку планеты и какое отношение он имеет к России и Шварценеггеру.

Организационные детали

Чтобы попасть в дом знаменитого художника и увидеть подлинные интерьеры викторианской эпохи, нужно дополнительно заплатить по 9 фунтов за гостя. Других расходов не предвидится.

Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park
Элегантный Лондон: прогулка по району Holland Park

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции метро Holland Park.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitry
Dmitry
Выпускник МГУ им. Ломоносова в Москве и New York Film Academy в Нью-Йорке, до последнего времени трудился в индустрии кино и телевидения. Перебравшись в Лондон, решил перенестись из виртуального мира в реальный — не менее захватывающий, интересный и вдохновляющий. Просто правильные места нужно знать. Узнал. Теперь не терпится поделиться.
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1 отзыв оставили туристы

6 февраля 2020
Выражаю огромную благодарность Дмитрию за такую удивительную, познавательную и необычную экскурсию. Несомненно, Парадный Лондон со своими знаковыми и узнаваемыми памятниками очень привлекателен, но, то, что предложил увидеть Дмитрий, то, что он с огромной любовью к этому многогранному городу, с глубокими знаниями и артистизмом рассказывал о жизни художников, писателей, артистов и знаменитостей -вызвало массу эмоций !Дмитрий сумел открыть ещё одну грань этого города, посмотреть на него новыми глазами, прикоснуться к тайнам человеческих жизней. Еще хочу отметить умение Дмитрия создать комфортную атмосферу общения его внимательность и чуткость по отношению к своим клиентам. Еще раз спасибо!И я рекомендую всем эту экскурсию,

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