1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Занимательные истории из жизни писателей

Вы узнаете, почему Лорд Байрон, Чарльз Диккенс и Вальтер Скотт еженедельно встречались в Холланд Парк. Чем Джоан Роулинг руководствовалась при выборе своего лондонского жилища. Где Агата Кристи написала свои самые знаменитые детективы. Почему Джеймс Джойс решил здесь официально жениться. Как автор книг о Питере Пене поражал всех близких своим смертельным проклятием. Где автор книги «Любовник Леди Чаттерлей» призывал открыть себя «темным богам», эмоциональности и сексуальности.

Любопытные факты из жизни героев светской хроники

На прогулке вы увидите, почему гитарист «Лед Зеппелин» Джимми Пейдж объявил войну своему соседу — певцу Робби Уильямсу. В каком доме Мадонна дважды пережила ограбления. Как Бэкхэмы и Валентино уживаются на «Улице миллионеров» с состоятельными выходцами из бывшего СССР. У кого здесь самый дорогой дом — Абрамовича, Блаватника, Лакшми Миталла или шейха Дубая.

Тайны королевской семьи

Вы поймете, почему Кенсингтонский дворец называют «Королевской коммуналкой». Как ошибка в системе навигации спасла королевскую семью от нападения террориста. Куда принцесса Диана тайно сбегала из дворца со своими детьми. И как получилось, что одна из самых известных студий Лондона, в которой позировали для официальных портретов короли, превратилась в спальню плейбоя.

Любопытные оказии художников

Вы узнаете, почему в музее «Виктории и Альберта» хранится платье жены знаменитого скульптора, а не его работы. Что из себя представляет знаменитая колония художников в «Райском ряду». Как Люсьен Фрейд прославил хозяйку ресторана, в котором завтракал каждый день в течение 30 лет. И почему знаменитый английский художник, родившийся в Америке, называл своим родным городом Санкт-Петербург.

Другие тайны Holland Park

Также поговорим о том, почему стричь кусты в Лондон приезжают японские садовники. Какая связь между Лондоном, Дракулой, железными дорогами и исчезнувшим прудом. Что такое закон о «Кошках и мышках» и какое отношение он имеет к движению женщин за свои права и как запретная любовь повлияла на появление самого знаменитого светского салона

Лондона. Как обиженная жена отомстила самому сильному человеку планеты и какое отношение он имеет к России и Шварценеггеру.