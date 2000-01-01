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От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

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От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма

Что вы увидите

  • Члены Парфюмерного Сообщества Великобритании Наталья Марклэнд и Ольга Петрушенко станут вашими проводниками в насыщенную секретами и страстями страну нишевых запахов. Перед вами распахнутся двери уникальных исторических коллекций
  • куда закрыт вход обычным посетителям.
Новогодний тур! Приглашаем гостей и жителей столицы ⭐️ на уникальный интерактивный тур «От королей до хипстеров – искусство нишевого парфюма».
Члены Парфюмерного Сообщества Великобритании Наталья Марклэнд и Ольга Петрушенко станут вашими проводниками в насыщенную секретами и страстями страну нишевых запахов. Перед вами распахнутся двери уникальных исторических коллекций, куда закрыт вход обычным посетителям.
Вам станут понятны вкусы и парфюмерные пристрастия британских королев Елизаветы и Виктории, императрицы Александры, Уинстона Черчилля, Мерлин Монро и Джеймса Бонда; вы узнаете, какими духами пахла принцесса Диана в день свадьбы; чем душится Кэйт Мосс; как звучит роза из Аббатства Даунтон и многое другое.
В дополнение к самому туру, который займёт 2-2. 5 часа, ряд магазинов и бутиков предоставит вам эксклюзивные скидки – самое время задуматься о необычных новогодних подарках. В стоимость билета также входят пробники нишевого парфюма.
К сожалению, в связи с повышенными правилами безопасности в ряде посещаемых помещений, дети до 12 лет не смогут присоединиться к данному туру.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Парфюмерная секция магазина Fortnum & Mason 2эт
Место завершения
🏁 по договоренности
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма
От королей до хипстеров - искусство эксклюз парфюма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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