Новогодний тур! Приглашаем гостей и жителей столицы ⭐️ на уникальный интерактивный тур «От королей до хипстеров – искусство нишевого парфюма».

Члены Парфюмерного Сообщества Великобритании Наталья Марклэнд и Ольга Петрушенко станут вашими проводниками в насыщенную секретами и страстями страну нишевых запахов. Перед вами распахнутся двери уникальных исторических коллекций, куда закрыт вход обычным посетителям.

Вам станут понятны вкусы и парфюмерные пристрастия британских королев Елизаветы и Виктории, императрицы Александры, Уинстона Черчилля, Мерлин Монро и Джеймса Бонда; вы узнаете, какими духами пахла принцесса Диана в день свадьбы; чем душится Кэйт Мосс; как звучит роза из Аббатства Даунтон и многое другое.

В дополнение к самому туру, который займёт 2-2. 5 часа, ряд магазинов и бутиков предоставит вам эксклюзивные скидки – самое время задуматься о необычных новогодних подарках. В стоимость билета также входят пробники нишевого парфюма.

К сожалению, в связи с повышенными правилами безопасности в ряде посещаемых помещений, дети до 12 лет не смогут присоединиться к данному туру.