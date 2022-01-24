Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От Джек-Потрошителя до королевы - Лондон, где можно увидеть множество приятных и приятных вещей, но у вас получится лакомство с The London Pass®. Посмотрите лучшие достопримечательности Большого дыма и посетите более 80 лучших достопримечательностей Лондона, что позволит вам сэкономить 55% на обычных билетах!
Ответы на вопросы
Что входит
Пакет экскурсионных кредитов London Pass® (от 1 до 10 дней подряд, в зависимости от вашего выбора)
Вход в более чем 85 лучших туристических достопримечательностей Лондона
1-дневный автобусный тур с пересадкой на другой автобус
Вход без очереди на отдельные оживленные достопримечательности
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона