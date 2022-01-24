The London Pass®

Посетите лучшие достопримечательности Лондона и сэкономьте до 50% на входном билете

4.2
9 отзывов
Входной билет
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
The London Pass®
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От Джек-Потрошителя до королевы - Лондон, где можно увидеть множество приятных и приятных вещей, но у вас получится лакомство с The London Pass®. Посмотрите лучшие достопримечательности Большого дыма и посетите более 80 лучших достопримечательностей Лондона, что позволит вам сэкономить 55% на обычных билетах!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пакет экскурсионных кредитов London Pass® (от 1 до 10 дней подряд, в зависимости от вашего выбора)
  • Вход в более чем 85 лучших туристических достопримечательностей Лондона
  • 1-дневный автобусный тур с пересадкой на другой автобус
  • Вход без очереди на отдельные оживленные достопримечательности
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

👣ПешеходныеГородские карты🎫Билеты

Еще несколько похожих предложений в Лондоне

Go City: London Explorer Pass
Входной билет
4.7
31
73.08
за 1 чел.
Go City: London Explorer Pass
Посмотрите лучшие достопримечательности Лондона в одном темпе с одним мобильным билетом
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Входной билет
35
за 1 чел.
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
👣 Пешеходные
Побывайте в величественном Тауэре Лондона по отличной цене
ежедневно 09:00 - 16:00
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
В группе
до 35 чел.
4.5
4
35
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Со школы мы знаем, что London is the capital of Great Britain
в 08:30 в разные дни
Лондон City Card
В группе
102.91
98.24
за 1 чел.
Лондон City Card
Посетите лучшие достопримечательности Лондона с этим абонементом на посещение нескольких достопримечательностей
Вечерний Лондон
Индивидуально
для 5 чел.
5
8
200
за 1-5 чел.
Вечерний Лондон
👣 Пешеходные
Отправляемся вместе изучать Лондон и посетим основные исторические локации за 2 часа
С 5 до 9 вечера в любое время
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Входной билет
4.7
11
42м
40
за 1 чел.
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
👣 Пешеходные
Лондон - город английских манер и хранитель времени
каждый день с 10.15 до 20.15, проход возможен каждые полчаса
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Входной билет
31
за 1 чел.
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
👣 Пешеходные
Билет на территорию дворца Хэмптон-корт включает в себя посещение дворца, парадных покоев короля Генриха VIII
ежедневно 10:00 - 17:30
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
5
2
£240
за 1-4 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
⛴ Водные
История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Малая прогулка по старому Лондону
Индивидуально
для 5 чел.
3ч 30м
200
за 1-5 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
👣 Пешеходные
Самые популярные историко-культурные достопримечательности Лондона сосредоточены
В любой день, в любое время
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Индивидуально
для 8 чел.
5
1
2ч 30м
£130
за 1-8 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
👣 Пешеходные
Исследовать Лондонский Сити, увидеть его достопримечательности и прочувствовать особенный колорит
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Билет на автобус
4.3
1609
2 089
за 1 чел.
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
⛴ Водные
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите знаменитые достопримечательности Лондона в круизе по Темзе
Лондон за 4 часа
Индивидуально
для 4 чел.
430
за 1-4 чел.
Лондон за 4 часа
За 4 часа вы погрузитесь в настоящий Лондон
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лондоне
ХОРОШО
🇬🇧
ТАМ