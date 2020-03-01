Данила проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Из Нячанга в Далат на два дня

Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»

Данила
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Данила – представитель гидов
Далат — красивый и чистый город отличного кофе, артишокового чая и деревьев бонсай.

За два дня вы успеете посетить яркий парк цветов, побываете в «сумасшедшем доме» — одной из самых необычных гостиниц мира, прокатитесь на канатной дороге к атмосферной пагоде.

А еще искупаетесь в озере возле потрясающего водопада Понгур, узнаете о религии каодаизм и попьете далатского вина на крыше одного необычного кафе.
177 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
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Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня

Что вас ожидает

День первый

Поразительная архитектура пагоды Линь Фуок
Храм Линь Фуок обязательно нужно увидеть вживую — его отделка выполнена из осколков стекла, керамики и фарфора, а в самой постройке присутствует множество различных архитектурных элементов, которые производят впечатление мозаики. На территории комплекса мы расскажем вам об истории «бутылочного храма», особенностях его строительства и задумке зодчих.

Храм религии каодай
Вы посетите еще один красивый храм, который интересен не столько своим стилем и окружающими панорамными видами на Далат, сколько самой религией, которую здесь проповедуют. Зародившаяся в начале 20 века, она была призвана объединить буддизм, конфуцианство, даосизм и другие религии. Легенда гласит, что основателю каодаизма так повелел бог, явившись к нему во время спиритического сеанса. Осматривая религиозное сооружение, вы обнаружите весьма своеобразный пантеон святых, в котором кроме восточных учителей есть Гитлер, Ленин и Гюго. А какая идея за этим стоит, вы узнаете во время экскурсии.

Железнодорожная станция
Построенная в 1932 году французскими архитекторами, в 2001 году благодаря своей уникальности станция была официально признана национальным памятником Вьетнама. Второй такой во всей стране больше нет. И не столько из-за архитектурных изысков, а больше из-за двух паровозов, которые сохранились здесь с тех далеких пор. И пусть она не исполняет своих первоначальных функций, зато напоминает о колониальном прошлом и доставляет туристам немало приятных переживаний. Ведь на одном из паровозов все еще можно прокатиться до пагоды Линь Фуок (отрезок в 7 км). Мы не можем обойти стороной эту часть истории Далата, поэтому сделаем небольшую остановку на этой станции, которая как будто стоит на границе двух временных измерений.

На встречу с «городом цветов»
По дороге в Далат вас ждут живописные виды на горы, долины и небольшие водопады, а в самом городе вы увидите множество сосен, огромное количество самых разных цветов и теплиц — здесь выращивают овощи и клубнику для всего юга Вьетнама. Приехав в Далат, первым делом отправимся в парк цветов, где вы увидите разнообразные растения и причудливые бонсаи, а затем немного прогуляемся по улицам: вас наверняка удивят ухоженные дома и тротуары — построенный французами Далат сохранил в себе многие европейские черты.

Crazy House и атмосферный Чук Лам
В необычной гостинице-музее госпожи Данг Вьет Нга вы познакомитесь с фантастической архитектурой этого здания, напоминающей творения Гауди, узнаете об истории его строительства, которое продолжается до сих пор, о самом архитекторе Crazy House, его владелице и идее, которая заложена в создание одной из самых оригинальных гостиниц мира. А после этого на канатной дороге отправимся в буддийский комплекс Чук Лам. Расположенный в окружении соснового леса, он притягивает своей умиротворенной атмосферой, и по его красивой и ухоженной территории всегда приятно прогуляться.

Поход на рынок и стрит-фуд в Далате
Далат — это не только особенная атмосфера, чистые тротуары, модная одежда вьетнамской молодежи и цветы вокруг. Это и своя кухня, свой стрит-фуд, даже свои пироженки, доставшиеся, по нашему мнению, от французов. В вечернее время жизнь в Далате получает второе дыхание, а центром концентрации всех событий становится рыночная площадь города. Сувениры, соки, вьетнамские аналоги пиццы, другие необычные вкусняшки на гриле — все это здесь. И мы предлагаем просто поэкспериментировать, почувствовать себя в роли несведущего ребенка, попробовать незнакомые доселе блюда, которые, к слову, стоят здесь поразительно дешево.

Кафе «100 крыш», вино и дружеские посиделки
В вечернюю часть программы мы решили включить одно нетривиальное заведение, немного напоминающее Crazy House (хотя сам хозяин это категорически отрицает). Здесь вы увидите множество фигурок, извилистых переходов и укромных уголков, одна часть заведения — кафе, а вторая — лабиринт «Путь к луне». Пройдя по лабиринту, вы окажетесь на крыше, на которой даже есть прудик и растения, а дальше — попадете на холм, с которого откроется потрясающий вид ночного неба.

Бонусы!
Тем, кто сможет найти путь к луне, мы купим бокал вкусного далатского вина, а после посидим на балкончике, рассматривая необычный интерьер этого замечательного места и беседуя о жизни во Вьетнаме. Если вино Далата вам придется по вкусу, мы предложим вам совершить небольшую прогулку к озеру, на берегу которого выпьем красного сухого вина и обсудим день грядущий.

День второй

Смотровая площадка
Позавтракав в самом Далате, мы выедем из него по горному серпантину. Справа и слева вас будут окружать сосны, а вдали будут виднеться вершины гор. Такие виды обязательно должны быть запечатлены на камеру смартфона или фотоаппарат, чтобы занять достойное место в вашем фотоархиве.

Кофейные плантации и мусанги
А далее вы увидите своими глазами так много кофейных плантаций, что сразу станет ясно, почему Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту этого стратегического продукта. Хороший кофе не может быть произведен на высоте ниже 1000 метров над уровнем моря. И поэтому когда-то именно Далат идеально подошел французам для производства любимого ими напитка. Во время прогулки вы узнаете о том, какие сорта производят в стране и как сейчас развивается эта отрасль. Мы также внесли в программу остановку возле кофейных плантаций и на одной из кофейных фабрик, где производят тот самый ценный Копи Лювак, чтобы вы могли воочию увидеть зверьков, возле которых столько шума в последние годы, и выпить чашечку этого нашумевшего напитка.

Цех по производству шелка
В цехе вы познакомитесь с непростым процессом производства шелковой нити, увидите, в каких тяжелых условиях работают мастера на древних станках. А за соседней дверью вас буду ждать образцы шелка, изготовленного по всем технологическим стандартам — здесь же вы сможете приоброести ткань по гораздо более низкой цене, чем, напрмиер, в России.

Водопад Элефант и Понгур
Вам предстоит также встретиться с буйным, огромным водопадом Слона, как его называют вьетнамцы. Вода обрывается здесь с высоты 30 метров, образуя целые клубы водяной пыли. А вторым зрелищным водопадом станет Понгур. Из всего многообразия водопадов Далата и его окрестностей мы выбрали один из самых живописных водопадов Южного Вьетнама. Вас ждет впечатляющее зрелище обрушивающейся по каменным ступеням воды в окружении буйной тропический зелени! Обычно здесь бывает мало туристов, и вы сможете в уединенной и спокойной атмосфере прогуляться по территории, а также искупаться в симпатичном озере.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.
Стоимость экскурсии: на байке — 195 евро с 1 чел.; на авто — 292 евро за 1 чел., 583 евро за 2 чел., 777 евро — за 3 человека.

В стоимость включено:

  • Трансфер — мото (пассажиром) или авто по желанию.
  • Гостиница — размещение в 2-х местных номерах Dalat View Hostel.
  • Входные билеты.

В стоимость не включено: питание — местная традиционная кухня и кофе во вьетнамских кафе и «у бабушек».

Что взять с собой:

  • удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом);
  • солнцезащитные средства
  • Теплую курточку или свитер очень желательны, в Далате может быть свежо
  • Паспорт для поселения в отель
  • небольшой запас питьевой воды;
  • удобную сумку или рюкзак.
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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