Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Удобный и качественный сервис

Мы позаботились о том, чтобы первые минуты вашего путешествия по Нячангу были приятными, комфортными и безопасными. Индивидуальный гид-водитель встретит вас с табличкой в аэропорту Камрань, поможет с багажом, а затем доставит в любую точку Нячанга по вашему желанию.

Новичок в Нячанге: ликбез от местного жителя

По пути вы получите целый чемодан ценных советов и интересных фактов о Вьетнаме. Гид-водитель расскажет о ключевых особенностях местной культуры, расскажет, где выгоднее поменять валюту, купить фрукты или поужинать. Только представьте: еще до заселения в отель вы узнаете, куда непременно стоит отправиться в Нячанге, как не попасться на удочку мошенников и как лучше спланировать отдых во Вьетнаме, чтобы он запомнился надолго.