Maxim проводит ещё 1 экскурсию

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С комфортом добраться до отеля и получить ценные советы от местного жителя

Maxim
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Maxim – ваш гид
Приготовьтесь быстро и с удобством добраться из аэропорта Камрань в любую точку Нячанга! Гид-водитель встретит вас в аэропорту, с комфортом доставит до отеля, а по пути поделится интересными фактами о городе и снабдит полезными советами, которые помогут быстро освоиться во Вьетнаме.
35 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту Камрань
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Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»

Что вас ожидает

Удобный и качественный сервис
Мы позаботились о том, чтобы первые минуты вашего путешествия по Нячангу были приятными, комфортными и безопасными. Индивидуальный гид-водитель встретит вас с табличкой в аэропорту Камрань, поможет с багажом, а затем доставит в любую точку Нячанга по вашему желанию.

Новичок в Нячанге: ликбез от местного жителя
По пути вы получите целый чемодан ценных советов и интересных фактов о Вьетнаме. Гид-водитель расскажет о ключевых особенностях местной культуры, расскажет, где выгоднее поменять валюту, купить фрукты или поужинать. Только представьте: еще до заселения в отель вы узнаете, куда непременно стоит отправиться в Нячанге, как не попасться на удочку мошенников и как лучше спланировать отдых во Вьетнаме, чтобы он запомнился надолго.

Организационные детали

  • Стоимость трансфера указана за легковую машину и 1 — 3 участников. Стоимость минивэна на 7 мест — 45 евро.
  • Также трансфер можно организовать обратно, из Нячанга в аэропорт Камрань
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту Камрань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Добро пожаловать! Меня зовут Максим. Мне 34 года, живу и работаю во Вьетнаме, куда переехал из Санкт-Петербурга. Влюблен в Нячанг всем сердцем и уверен, что после моей экскурсии вы полюбите его так же сильно, как и я. Также помогу вам в выборе кафе, ресторанов и других мест для досуга. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в любых вопросах.
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Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Захватывающий дайвинг во ВьетнамеЗахватывающий дайвинг во ВьетнамеЗахватывающий дайвинг во Вьетнаме
65 за человека
5 часов
Погрузиться на глубину и исследовать подводное царство в компании профессиональных инструкторов
Отпуск — лучшее время для исполнения желаний и экспериментов! А Нанчанг — идеальное место для воплощения мечты о дайвинге. Вместе с командой профессионалов вы освоите базовые навыки и с комфортом будете наблюдать за подводной жизнью морских обитателей.

Экскурсии на машине в Нячанге

Из Нячанга — в загадочный Фуйен!Из Нячанга — в загадочный Фуйен!Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
От 236 за экскурсию
11 часов
1 отзыв
Насладиться пейзажами идиллической вьетнамской провинции на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от суеты Нячанга и провести день в живописном, тихом и умиротворенном Фуйене. Это одно из самых красивых мест страны с вулканическими образованиями, дикими пляжами, маяком и живописными бухтами. Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу самое интересное о местной жизни!
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
33 за человека
9 часов
2 отзыва
Погрузиться в первозданную природу Вьетнама и понаблюдать за повадками мартышек
Приготовьтесь за один день исследовать остров Хон-Лао и окрестности живописных водопадов Бахо. Вы проплывете на катере по заливу Ня Фу, рассматривая плавучие рыбацкие фермы, и угостите фруктами озорных обезьянок. А после пройдете сквозь джунгли, испытаете пилинг крохотными рыбками и покорите верхние ярусы красивейших водопадов Нячанга.

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