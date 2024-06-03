Экскурсии на 1 день в Пицунде

Найдено 21 экскурсия в категории «На весь день» в Пицунде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200 за всё до 5 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500 за человека
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Путешествие в Сухум из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: у вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
54 отзыва
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
Групповая
8 часов
54 отзыва
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Путешествие из Пицунды в Сухум
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие из Пицунды в Сухум: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сухума, узнайте его историю и традиции. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада и обезьяньего питомника
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Групповая
10 часов
36 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Пицунды
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Новый Афон из Пицунды: переплетение истории и природы в одной экскурсии
Путешествие из Пицунды в Новый Афон - это возможность познакомиться с уникальной культурой и природой Абхазии
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная
6 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Пицунды
Погрузитесь в первозданную природу Абхазии, насладитесь красотой горных рек, скал и озера Рица в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии: Гагра и экоферма
Индивидуальная
6 часов
Впервые в Абхазии: уникальное путешествие по Гагре и экоферме
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: знаменитая Рица, Гагра, абхазское село и экоферма ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    С детьми было комфортно.
    С детьми было комфортноС детьми было комфортноС детьми было комфортно
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    «Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)
    Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
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    с дождем, получили массу впечатлений и незабываемых эмоций. Опытный водитель, как и гид, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем Аслана как хорошего и опытного гида, знающего свою работу. Большое спасибо за экскурсию.

  • В
    Владлена
    23 апреля 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Салима(гид) потрясающая, внимательная, заботливая, понимающая и отзывчивая! Отдых с ней прошёл на Ура! Всех благ Вам и успехов! До новых встреч!
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • С
    Светлана
    24 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Спасибо огромное за интересную экскурсию. Экскурсовод Ирэн (надеюсь правильно написала имя) очень приятная девушка, рассказывала интересно и познавательно, мы все
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    под большим впечатлением остались. Водитель тоже молодец, не помню к сожалению его имя, вез нас аккуратно, доставил в целости и сохранности обратно в отель. Когда вернусь снова в Абхазию, обязательно обращусь снова в агенство Спутник!!

  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Интересно было и детям, которые отметили чувство юмора гида. Единственный минус - организационный недочёт, заявленные программы в межсезонье приводятся не каждый день, что не отражается в модуле бронирования.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
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  4. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
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Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "На весь день" можно забронировать 21 экскурсию от 600 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 730 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Пицунду на 1 день, гиды Пицунды подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Пицунду так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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