Вам предлагается совершить незабываемую обзорную поездку по Вене, в ходе которой Вы ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города.

Наш тур по очаровательной Вене начнётся с роскошного кольцевого бульвара Ринг, где каждое здание является ярким показателем величия Габсбургов и Австрийской империи.

Здесь Вы в полной мере почувствуете, почему Вену называют Имперской. Вы увидите знаменитейшие здания и парки: Венскую оперу, зимнюю резиденцию императоров Хофбург, музеи-близнецы (Художественно-исторический Музей 🖼 и Музей Естественной истории), городской парк 🌳, где находится позолоченный памятник королю вальсов – Штраусу; Парламент; Ратушу; придворный Бургтеатр; церковь ⛪ Св. Карла - одну из красивейших церквей в стиле барокко, изучаемую практически на всех архитектурных факультетах мира; Сецессион - непризнанное чудо света; старейший парк развлечений и отдыха Пратер с его знаменитым колесом обозрения «Riesenrad».

Затем, проехав по мосту через Дунай, Вы окажетесь у штаб-квартиры ООН. А, минуя набережную Дунайского канала, увидите одно из самых оригинальных жилых зданий в Европе - дом Хундертвассерхаус, где Вас ждёт дегустация знаменитого австрийского вина Eiswein и по желанию других австрийских традиционных напитков.

Кульминацией этой экскурсии 🧭 станет посещение бывшей летней резиденции династии Габсбургов - дворца Шенбрунн, который был включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.