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Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене

3.4
9 отзывов
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
Вена – столица ⭐️ королей и королев.

Императорская Австрия (не путать с Австралией!), где каждое место наполнено роскошью и великолепием.

Вена подарила нам таких людей, как Моцарт, Бетховен, Зигмунд Фрейд.

От музыки до психоанализа – этот город 🏙️ впитал в себя все.

За 4 часа мы обойдем Вену вдоль и поперек, познакомимся с ее самыми значимыми достопримечательностями 🏛️ и узнаем, чем жили императоры Австрии и чем сейчас живут простые люди.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене

Что вы увидите

  • Кольцевой бульвар
  • Венская опера
  • Хофбург
  • художественно-исторический Музей и Музей естественной истории
  • городской парк
  • Парламент
  • Ратуша
  • Бургтеатр
  • церковь св. Карла
  • Сецессион
  • старейший парк развлечений Пратер
  • штаб-квартира ООН
  • дом Хундертвассерхаус
  • дворец Шенбрунн
Вам предлагается совершить незабываемую обзорную поездку по Вене, в ходе которой Вы ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города.
Наш тур по очаровательной Вене начнётся с роскошного кольцевого бульвара Ринг, где каждое здание является ярким показателем величия Габсбургов и Австрийской империи.
Здесь Вы в полной мере почувствуете, почему Вену называют Имперской. Вы увидите знаменитейшие здания и парки: Венскую оперу, зимнюю резиденцию императоров Хофбург, музеи-близнецы (Художественно-исторический Музей 🖼 и Музей Естественной истории), городской парк 🌳, где находится позолоченный памятник королю вальсов – Штраусу; Парламент; Ратушу; придворный Бургтеатр; церковь ⛪ Св. Карла - одну из красивейших церквей в стиле барокко, изучаемую практически на всех архитектурных факультетах мира; Сецессион - непризнанное чудо света; старейший парк развлечений и отдыха Пратер с его знаменитым колесом обозрения «Riesenrad».
Затем, проехав по мосту через Дунай, Вы окажетесь у штаб-квартиры ООН. А, минуя набережную Дунайского канала, увидите одно из самых оригинальных жилых зданий в Европе - дом Хундертвассерхаус, где Вас ждёт дегустация знаменитого австрийского вина Eiswein и по желанию других австрийских традиционных напитков.
Кульминацией этой экскурсии 🧭 станет посещение бывшей летней резиденции династии Габсбургов - дворца Шенбрунн, который был включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Русскоговорящий гид
  • Дегустация традиционных австрийских вин
Что не входит
  • Посещение апартаментов летней императорской резиденции Шёнбрунн
  • (примерная стоимость 14, 2€ с человека, включая аудиогид)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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9 отзывов оставили туристы

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