Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей

Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Только вы и самые увлекательные достопримечательности Азербайджана! Приглашаем вас в путешествие, во время которого мы покажем вам красоты Баку и окрестных территорий.

Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку, прогулка по вечерней столице

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу, утопающему в вечерних огнях. Пройдёмся по набережной, посетим Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на столицу. Вы увидите, как светятся знаменитые Башни Пламени.

Прибытие в Баку, прогулка по вечерней столицеПрибытие в Баку, прогулка по вечерней столицеПрибытие в Баку, прогулка по вечерней столицеПрибытие в Баку, прогулка по вечерней столицеПрибытие в Баку, прогулка по вечерней столице
2 день

Обзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехер

После завтрака идём гулять по колоритному Баку. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.

Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

Обзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехерОбзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехерОбзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехерОбзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехерОбзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехерОбзорная экскурсия по Баку: «Малая Венеция», Музей Ковра и Ичери-шехер
3 день

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат

Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.

Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
4 день

День в заповеднике «Гала»

Сегодня мы посетим ещё один интересный заповедник. Комплекс «Гала» даёт возможность познакомиться с древним бытом азербайджанцев. Вы осмотрите жилища и домашнюю утварь, а ещё наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. На территории также находятся мини-зоопарк и Музей антиквариата.

После этого вернёмся в Баку.

День в заповеднике «Гала»День в заповеднике «Гала»День в заповеднике «Гала»День в заповеднике «Гала»День в заповеднике «Гала»
5 день

Храм Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважины

В этот день сначала посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.

Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.

Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!

Храм Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважиныХрам Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважиныХрам Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважиныХрам Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважиныХрам Атешгях и Янардаг, замок Рамана и нефтяные скважины

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Стоимость тура за 1 человека составит $375. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
  • Мы подберём для вас любые комфортные даты
  • Возможно увеличение количества участников до 20 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнардагПопулярные местаГобустанВыездныеВсе турыЭкскурсии на грязевые ванны5-дневные турыМечеть Биби-ЭйбатСвятые местаПрирода и пейзажиВулканы

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