скидка
15%
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
18 окт в 08:00
25 окт в 08:00
9400079 900₽ за человека
скидка
20%
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 окт в 08:00
24 окт в 08:00
1555$1 244 за человека
скидка
25%
8 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 окт в 08:00
24 окт в 08:00
1205$904 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей3 октября 2024Добавить1 день на Азербайджан отели выбраны хорошо немного утомляет долгая дорога до обьекта и обратно маршрут интересен много новой информации советую
- ЕЕлена27 августа 2024Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 904 до 79 900 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 9 мая, 3 ⭐ отзыва, цены от 904₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь