Что вас ожидает:
- Вацлавская площадь
- Карлов мост
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Прага — город удивительный. Не похожий ни на какой другой. История Праги необычна. И легенды её не похожи на легенды других городов. Виды Праги завораживают! Они будят в душе что-то очень трогательное и давно забытое.
Неспешно прогуливаясь по пражским улицам (спешить здесь нельзя никак!), наш гид покажет самое интересное. И обязательно расскажет об этом что-то очень важное. Без знания истории Прага раскрывается перед людьми только немножко. Когда мы знакомимся с кем-то, мы не хотим услышать о нём сразу всё! Нам интересно знать только то, что нас может сблизить. Для первой встречи — это самое важное! Вот и мы будем знакомиться с Прагой так же. Мягко, последовательно и деликатно.
Большая ознакомительная экскурсия постарается вас влюбить в этот город. А взамен Прага покажет свою загадочную красоту. Вы полюбите друг друга и всегда будете стремиться увидеться вновь. На экскурсии мы расскажем не только об истории этого города, но и подскажу, откуда можно сделать фантастически красивые фотографии. Мы покажем, где варят самое вкусное пиво и балуют незабываемой чешской едой. А куда-то на кружечку-другую, может быть, мы и заглянем, не откладывая удовольствие в долгий ящик…
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.