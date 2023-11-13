Прага — город удивительный. Не похожий ни на какой другой. История Праги необычна. И легенды её не похожи на легенды других городов. Виды Праги завораживают! Они будят в душе что-то очень трогательное и давно забытое.

Неспешно прогуливаясь по пражским улицам (спешить здесь нельзя никак!), наш гид покажет самое интересное. И обязательно расскажет об этом что-то очень важное. Без знания истории Прага раскрывается перед людьми только немножко. Когда мы знакомимся с кем-то, мы не хотим услышать о нём сразу всё! Нам интересно знать только то, что нас может сблизить. Для первой встречи — это самое важное! Вот и мы будем знакомиться с Прагой так же. Мягко, последовательно и деликатно.

Большая ознакомительная экскурсия постарается вас влюбить в этот город. А взамен Прага покажет свою загадочную красоту. Вы полюбите друг друга и всегда будете стремиться увидеться вновь. На экскурсии мы расскажем не только об истории этого города, но и подскажу, откуда можно сделать фантастически красивые фотографии. Мы покажем, где варят самое вкусное пиво и балуют незабываемой чешской едой. А куда-то на кружечку-другую, может быть, мы и заглянем, не откладывая удовольствие в долгий ящик…