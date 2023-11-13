Большая ознакомительная экскурсия по Праге

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Большая ознакомительная экскурсия по Праге

Что вас ожидает:

  • Вацлавская площадь
  • Карлов мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Прага — город удивительный. Не похожий ни на какой другой. История Праги необычна. И легенды её не похожи на легенды других городов. Виды Праги завораживают! Они будят в душе что-то очень трогательное и давно забытое.

Неспешно прогуливаясь по пражским улицам (спешить здесь нельзя никак!), наш гид покажет самое интересное. И обязательно расскажет об этом что-то очень важное. Без знания истории Прага раскрывается перед людьми только немножко. Когда мы знакомимся с кем-то, мы не хотим услышать о нём сразу всё! Нам интересно знать только то, что нас может сблизить. Для первой встречи — это самое важное! Вот и мы будем знакомиться с Прагой так же. Мягко, последовательно и деликатно.

Большая ознакомительная экскурсия постарается вас влюбить в этот город. А взамен Прага покажет свою загадочную красоту. Вы полюбите друг друга и всегда будете стремиться увидеться вновь. На экскурсии мы расскажем не только об истории этого города, но и подскажу, откуда можно сделать фантастически красивые фотографии. Мы покажем, где варят самое вкусное пиво и балуют незабываемой чешской едой. А куда-то на кружечку-другую, может быть, мы и заглянем, не откладывая удовольствие в долгий ящик…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Обзорные
История и культура

Похожие туры из Праги

Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Погрузиться в историю тайных орденов Праги на прогулке по Старому городу
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
90 за всё до 5 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Прага глазами местного жителя
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Сегодня
Завтра
14 ноя
15 ноя
от 7060 за всё до 12 чел.
Поведи самолёт над Прагой
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Поведи самолёт над Прагой
Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой
на аэродроме
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
287 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🧭
ТАМ