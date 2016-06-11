Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оставить Прагу и провести день в Дрездене
Наслаждайтесь поездкой в дворец Цвингер
Полюбуйтесь работами мастеров в галерее Zwinger
Посещение восстановленной церкви Девы Марии
Наслаждайтесь бесплатным обедом или покупками в Дрездене
Красота Дрездена исчезла во время бомбардировок ночью 13 и 14 февраля 1945 года. Но, как и многие другие города, Дрезден поднялся из пепла, как мифический феникс, и теперь восстанавливается до своей первоначальной красоты.
Атер с 3-часовой поездкой прибывает в Дрезден. Тур начинается в историческом центре, где вы посетите Цвингер.
Взгляните на коллекцию знаменитых мастеров Zwinger Gallery. См. Сикстинскую Мадонну Рафаэля вместе с картинами Тизяна, Каналетто, Лукаса Кранаха Старшего и нескольких фламандских художников.
Затем осмотрите остальную часть дворца перед посещением восстановленной церкви Девы Марии.
После поездки в Прагу вы можете провести свободное время на обед или по магазинам, прежде чем вернуться в Прагу.
Ответы на вопросы
Что входит
Эксперт руководство
Экскурсия по Цвингеру
отель пикап
Что не входит
Обед
Бесплатные
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Детская цена действительна для детей до 10 лет
Цена для студента действительна для студентов в возрасте 26 лет и младше с картой ISIC
Обратите внимание, что вы посетите галерею Цвингер по средам и воскресеньям. По понедельникам посещается еще один музей в комплексе
Резервирование может быть отменено или перенесено, если минимальный размер группы (4) не соблюден
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
K
Kenneth
11 июня 2016
Дрезден находится примерно в 2 часах езды от Праги, гид доставит вам билеты на Цвингер, а затем совершит прогулку по старому городу Дрездену, а остальное время вы можете посетить Цвингер и сделать все, что захотите. В общей сложности вы проводите 5 часов в Дрездене, и это действительно стоит увидеть отличный день.
A
Andrey
8 авг 2019
Тур начался на 20 минут позже. Автобус был крайне неудобен. Но самое большое разочарование в том, что тур был не на том языке, который мы выбрали при бронировании.
J
John
29 мар 2019
Гид не упомянул большинство достопримечательностей Дрездена. Например, нет упоминания о Зеленом Убежище.