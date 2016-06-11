Красота Дрездена исчезла во время бомбардировок ночью 13 и 14 февраля 1945 года. Но, как и многие другие города, Дрезден поднялся из пепла, как мифический феникс, и теперь восстанавливается до своей первоначальной красоты.

Атер с 3-часовой поездкой прибывает в Дрезден. Тур начинается в историческом центре, где вы посетите Цвингер.

Взгляните на коллекцию знаменитых мастеров Zwinger Gallery. См. Сикстинскую Мадонну Рафаэля вместе с картинами Тизяна, Каналетто, Лукаса Кранаха Старшего и нескольких фламандских художников.

Затем осмотрите остальную часть дворца перед посещением восстановленной церкви Девы Марии.

После поездки в Прагу вы можете провести свободное время на обед или по магазинам, прежде чем вернуться в Прагу.