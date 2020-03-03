16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Совершить вечернюю прогулку по таинственному Еврейскому кварталу и стать частью необыкновенной игры

Кирилл
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Кирилл – экскурсионное агентство
Во время мистической прогулки по Старому городу вы познакомитесь со страшными историями об алхимиках и вампирах, настоящих волшебниках и масонах, которые жили в средневековой Праге.

Вы увидите легендарные Астрономические часы, Староновую синагогу, привидение безголового рыцаря и узнаете, что такое «слепые» улочки.
€16
14 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
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У этой экскурсии16 отзывов
3.75
Мистика Старой Праги
Мистика Старой Праги

Что вас ожидает

Городские легенды в увлекательной форме
Приглашаю на захватывающую неклассическую прогулку по историческому центру Праги. Вы услышите устрашающие легенды о средневековом городе и станете участниками увлекательной игры, где войдете в образ известных персонажей и научитесь эффектно произносить вошедшие в историю фразы. Я расскажу мистические истории об алхимиках и астрологах, которые занимались поиском эликсира жизни, вампирах и привидениях, по сей день «наводящих шорох» на путешественников и местных жителей. Вы станете частью необыкновенного приключения, которое запомнится надолго!

«Пугающая» прогулка по Старому городу
Вы «познакомитесь» с Микулашем Каданом, создателем знаменитых Астрономических часов XV века, по которым можно определить среднеевропейское, старочешское или звездное время. Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой. А если повезет, встретите настоящих привидений мистической Праги — легендарного безголового рыцаря и его жену, которые по сей день живут на Карловой улице.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Мистика Старой Праги
Мистика Старой Праги
Мистика Старой Праги
Мистика Старой Праги

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Все понравилось, достаточно информации, гиду Денису большое спасибо!
28 февраля 2020
Экскурсия на 5+! Была на подобной 5 лет назад и она никак не сравнится с этой экскурсией. Время пролетело быстро, интересно и информативно. Гид Григорий познакомил нас с историей Праги, рассказал много сказок, легенд, показал необычные памятники и скрытые улочки Старого города. Данная экскурсия отличное дополнение к обзорной экскурсии! Если Вы не знаете чем занять себя вечером, то однозначно рекомендую обратить внимание на этот тур!
9 февраля 2020
Очень эмоциональный экскурсовод, увлекательно, живо, но слишком много навязчивой рекламы
24 января 2020
перед тем , как пойти на эту экскурсию, почитала отзывы и не все были положительные,
Но все зависит от гида проводившего экскурсию нам очень повезло с гидом. Спасибо большое гиду Светлане за увлекательную экскурсию.
31 декабря 2019
Отличная экскурсия, узнали много нового и интересного о Праге. За время новогодних праздников были ещё на обзорной экскурсии по Праге, а также в Вене и Мюнхене. Из всех - мистика старой Праги была лучшей
16 ноября 2019
Ездили с детьми в Прагу в августе 2018 г. Никакого Кирилла мы так и не увидели. Экскурсовод Валерий с плохой дикцией, в костюме Дракулы и шуточками ниже пояса. Впечатление худшее из всех экскурсий, которые у меня когда-либо были.
16 июня 2019
Проводила экскурсию женщина. Информация вроде интересная, но именно о «мистике» всего около 40%. В Рассказе экскурсовода не чувствовалось, что ей это нравится. Я не в восторге.
10 апреля 2019
Не советую.
Просто не советую.
От подобных экскурсий ждёшь чего-то волшебного, немного потустороннего, ждёшь, что тебя окутуют тем особым флером любви к своему городу, который можно передать через сказки и легенды, когда ты начинаешь верить с с кажлррк сказанное слово, вглядываться в темноту улиц и, видеть тени прошлого, слышать его отголоски.
Сказки не случилось.
Читать истории о мистической Праге в интернете было гораздо более интересно.
13 января 2019
Очень понравилось. Гид в костюме католической сестры провела нас по интересным местам старой Праги. Легенды улиц, Верейский квартал, истоиии домов. Порой страшновато, но гид говорит с иронией и интересно. Эта Экскурсия во многом раскоыаает менталитет чехов. Я бы рекомендовала эту экскурсию, она во многом раскрывает Менталитет чехов, сложенный из верований и легенд.
8 января 2019
Не берите эту экскурсию особенно , если гид Валерий-(там нам его представили) . Сначала перенесли место сбора. Потом пришёл пьяный гид, материал Экскурсии был затянут , остановки минут по 20, на которых слушали как он устраивал театр одного актера заплетающимся языком, в стиле сам шучу - сам смеюсь . Ушли с половины Экскурсии, Деньги выкинуты на ветер. Лучше купите сувениры на эти деньги или обратитесь в другую компанию
Ещё 6 отзывов

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