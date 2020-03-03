16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские легенды в увлекательной форме

Приглашаю на захватывающую неклассическую прогулку по историческому центру Праги. Вы услышите устрашающие легенды о средневековом городе и станете участниками увлекательной игры, где войдете в образ известных персонажей и научитесь эффектно произносить вошедшие в историю фразы. Я расскажу мистические истории об алхимиках и астрологах, которые занимались поиском эликсира жизни, вампирах и привидениях, по сей день «наводящих шорох» на путешественников и местных жителей. Вы станете частью необыкновенного приключения, которое запомнится надолго!

«Пугающая» прогулка по Старому городу

Вы «познакомитесь» с Микулашем Каданом, создателем знаменитых Астрономических часов XV века, по которым можно определить среднеевропейское, старочешское или звездное время. Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой. А если повезет, встретите настоящих привидений мистической Праги — легендарного безголового рыцаря и его жену, которые по сей день живут на Карловой улице.