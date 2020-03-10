57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!

Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии

Кирилл
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Кирилл – экскурсионное агентство
Полтора часа пути из чешской столицы в окрестности Дрездена — и вы в Швейцарии! Саксонской Швейцарии, где невероятно красиво: фантастический и причудливый горно-лесной ландшафт, древние твердыни и Бастайский мост через ущелье, каменной нитью парящий между скал.

Вы откроете для себя историю местных замков и лучшие пейзажи, подышите свежим воздухом и вдохновитесь атмосферой прошлого.
32 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии57 отзывов
4.51
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!

Что вас ожидает

Тропою художников
Самое поразительное в национальном парке Саксонская Швейцария — это горное ущелье Бастай с монументальными отвесными скалами и одноимённым каменным мостом, от вида которого захватывает дух. Вы окажетесь среди причудливых и величественных природных «скульптур», высеченных из горных пород силами дождя и ветра. Вы, как и сотни любителей прекрасного до вас, пройдёте по «Тропе художников» — дорожка вьётся по самому краю скал и сулит такие панорамы, ради которых вам захочется задержаться в этом месте подольше. Стоит ли говорить, что фотокарточки в Саксонской Швейцарии получатся восхитительными.

Секреты замков и крепостей
Разглядывая неприступную крепость Кёнигштайн, вы узнаете о том, как появился знаменитый мейсенский фарфор, увидите военно-историческую экспозицию и те красоты, которыми когда-то любовался сам Пётр I. У крепости Штольпен услышите истории о государственных преступниках, для которых твердыня была местом ссылки: о мейсенских епископах и графине фон Козель, фаворитке короля Августа Сильного. А также посмотрите на восстановленный замок Флессерштайг и скальную крепость Нойратен — бывшее пристанище разбойников, промышлявших грабежом несколько веков подряд.

Организационные детали

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: дорога туда-обратно на комфортабельном автобусе, обзорная экскурсия 1,5 часа, свободное время 3 часа, наушники
  • Входные билеты в крепость Кенигштайн оплачиваются по желанию — 12€ с человека
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!

Экскурсия проводится в понедельник, четверг и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Отличная экскурсия. Потрясающе место
6 марта 2020
Очень интересно! Благодарю! Я бы хотела немного больше свободного времени. Крепость и парк огромные, и час с обедом маловато. Бегом...
3 марта 2020
Очень красиво! Неутомительно, гид Алексей молодец! Всё здорово!
3 марта 2020
Все понравилось. Замечательный гид. Комфорт нвй автобус
26 февраля 2020
Экскурсия в большей части зависит от экскурсовода. Замечательно! Замечательный экскурсовод.
15 февраля 2020
Гид Алексей, это лучшее что со мной случалось! Это была моя первая экскурсия, но это было просто невероятно! Очень было приятно и неожиданно, что гид оказался таким потрясающем историком! Интересные факты о Саксонии, Чехии и Германии были разбавлены замечательными шутками и отличными советами, чтобы было не скучно гид рассказывал не только банальные факты, но и факты о дорогах Германии и много чего прочего, если честно за такие деньги это просто более чем идеальная экскурсия! Очень много всего хочется написать, но не буду многословна, гид супер, экскурсия супер! P.S больше не хочу ходить на экскурсии к другим гидам 😂😂😂 Алексей the best 🔝
14 февраля 2020
Огромное спасибо Николаю за прекрасно организованную экскурсию! Весь день был тщательно продуман, начиная с распределения времени и заканчивая подачей материала. У нас было достаточно времени, чтобы самим погулять по замку Кенигштайн и потом по Бастаю. Никто никого не подгонял, автобус уходил с места стоянки минута в минуту. Приедем еще!
4 февраля 2020
Не повезло с погодой. В феврале очень многое закрыто в крепости, поэтому просто ждали в музее, когда поедет автобус. Заповедник прекрасен
26 января 2020
Василий-водитель-молодец!!!
9 января 2020
Гид Владимир очень хорошо разбирается в истории, много знает и дает информации, но он не отпускал от себя ни на шаг. Отставать нельзя, обгонять нельзя, чувствуешь себя как в группе детсадовцев с учителем, который потом будет контрольную давать, еще и отчитывают.
Все взрослые люди и сами могут решить, хотят они прослушать весь материал от гида или нет. Обычно гид говорит где группа встречается и через сколько, а он никому не давал эту информацию, чтоб все ходили за ним. Например в крепости нам дали час свободного времени, за это время мы успели буквально пробежать в те места которые нам понравились чтоб сфотографироваться (т.к. отставать то было нельзя) и быстро поесть. Хотя я с большим удовольствием бы просто там неспешно погуляла, даже если пропустила бы информацию от гида..
Ещё 47 отзывов

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