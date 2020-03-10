57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тропою художников

Самое поразительное в национальном парке Саксонская Швейцария — это горное ущелье Бастай с монументальными отвесными скалами и одноимённым каменным мостом, от вида которого захватывает дух. Вы окажетесь среди причудливых и величественных природных «скульптур», высеченных из горных пород силами дождя и ветра. Вы, как и сотни любителей прекрасного до вас, пройдёте по «Тропе художников» — дорожка вьётся по самому краю скал и сулит такие панорамы, ради которых вам захочется задержаться в этом месте подольше. Стоит ли говорить, что фотокарточки в Саксонской Швейцарии получатся восхитительными.

Секреты замков и крепостей

Разглядывая неприступную крепость Кёнигштайн, вы узнаете о том, как появился знаменитый мейсенский фарфор, увидите военно-историческую экспозицию и те красоты, которыми когда-то любовался сам Пётр I. У крепости Штольпен услышите истории о государственных преступниках, для которых твердыня была местом ссылки: о мейсенских епископах и графине фон Козель, фаворитке короля Августа Сильного. А также посмотрите на восстановленный замок Флессерштайг и скальную крепость Нойратен — бывшее пристанище разбойников, промышлявших грабежом несколько веков подряд.