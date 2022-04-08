Индивидуальная экскурсия в Мюнхен

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

При планировании рекомендуем учесть: торговые центры и магазины закрыты по воскресеньям.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен

Что вас ожидает 🤩

  • Мариенплац
  • Старая и Новая ратуши
  • Собор святого Петра
  • Фрауенкирхе
  • Церковь святого Михаила
  • Легендарная пивная «Хофбройхауз»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на экскурсию в один из самых интересных городов Германии - Мюнхен.

Профессиональный русскоязычный гид проведет вас по историческому центру города и расскажет о самом интересном. Вы побываете на одной из красивейших площадей Европы – Мариенплац, с самого основания города бывшей центром городской жизни. Настоящим украшением ее является величественное здание Новой ратуши. Увидите самую старую, основанную в 12 веке приходскую церковь Мюнхена – собор святого Петра. Вас ждут огромный, главный городской Собор и символ Мюнхена – Фрауенкирхе; и одно из самых замечательных творений эпохи Возрождения в Германии – церковь святого Михаила. В ней находится усыпальница королей и князей династии Вительсбах, среди которых и Людвиг II Баварский, вошедший в историю как «сказочный король».

Особого внимания заслуживает старейшая придворная пивоварня Мюнхена — легендарная пивная «Хофбройхауз». Старинные деревянные столы здесь испещрены автографами посетителей, среди которых было много известных личностей. В Мюнхене есть много такого, чем не могут похвастать другие немецкие города. Например, музеи баварской столицы – их здесь больше пятидесяти. Многие из них создавались на протяжении веков и являются местом паломничества любителей искусства.

Отправляйтесь в Баварию и гуляйте по красивейшему городу Германии – Мюнхену!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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