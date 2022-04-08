Приглашаем вас отправиться на экскурсию в один из самых интересных городов Германии - Мюнхен.

Профессиональный русскоязычный гид проведет вас по историческому центру города и расскажет о самом интересном. Вы побываете на одной из красивейших площадей Европы – Мариенплац, с самого основания города бывшей центром городской жизни. Настоящим украшением ее является величественное здание Новой ратуши. Увидите самую старую, основанную в 12 веке приходскую церковь Мюнхена – собор святого Петра. Вас ждут огромный, главный городской Собор и символ Мюнхена – Фрауенкирхе; и одно из самых замечательных творений эпохи Возрождения в Германии – церковь святого Михаила. В ней находится усыпальница королей и князей династии Вительсбах, среди которых и Людвиг II Баварский, вошедший в историю как «сказочный король».

Особого внимания заслуживает старейшая придворная пивоварня Мюнхена — легендарная пивная «Хофбройхауз». Старинные деревянные столы здесь испещрены автографами посетителей, среди которых было много известных личностей. В Мюнхене есть много такого, чем не могут похвастать другие немецкие города. Например, музеи баварской столицы – их здесь больше пятидесяти. Многие из них создавались на протяжении веков и являются местом паломничества любителей искусства.

Отправляйтесь в Баварию и гуляйте по красивейшему городу Германии – Мюнхену!