Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами

Осмотрите восхитительный Пражский Град и зайдите в Собор Святого Вита, Храм Святого Георгия и на Золотую улочку

4.7
4218 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите восхитительный Пражский Град и зайдите в Собор Святого Вита, Храм Святого Георгия и на Золотую улочку.

Отправьтесь на трамвае к замку из Малого Города и узнайте о более чем 10 веках жизни чешской столицы.
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами

Что вы увидите 🤩

  • Золотая Прага
  • Малая Прага
  • Башня Далиборка
  • Собор Святого Вита
  • Староместская площадь
  • Старый королевский дворец
  • Карлов мост
  • Базилика Святого Георгия
  • Пражский Град
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите величественный Пражский Град и посетите его наиболее важные места
  2. Отправьтесь на трамвае к Граду с Малой площади
  3. Послушайте рассказы о жизни города в период с IX по XX века
Ваша экскурсия продлится 2,5 часа и начнется у Карлова моста, где гид даст краткий исторический обзор Пражского Града.
Перейдите Карлов мост и направляйтесь к Малой площади, откуда трамвай доставит вас к Граду.
Войдя в Собор Святого Вита, вы послушаете истории о принцах, королях, императорах и проходивших здесь церемониях. Пройдите в старый замок, Зал Владислава, а затем в Храм Святого Георга, где гид расскажет вам о чешских святых.
Посетите известную Золотую улочку и послушайте о жизни местных жителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Билет на трамвай
  • Вход в Собор Святого Вита, Старый королевский дворец, Храм Св. Георгия и на Золотую улочку
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 4218 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3064
4
832
3
218
2
57
1
47
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
6 янв 2020
(Австралия)
Мы сделали дневной тур. Скорее хаотично изначально, так как так много людей и разбивается на соответствующие языки. Тогда у нас была небольшая группа, так легко слышать, двигаться и понимать. Не видел столько замка, как я думал, и это было немного не в восторге. Предложил бы совершить утреннюю экскурсию, чтобы у вас было больше времени для изучения в своем собственном темпе и почувствовать, что он завышен за достопримечательности и предоставленную информацию.
N
31 дек 2019
(Германия)
Полностью рекомендую этот тур. Наш гид был таким знающим, и в том числе и привлекательным. Она всегда следила за тем, чтобы мы все были там и постоянно проверяла. Пражский Град - это очень большой комплекс с множеством крутой истории и историй, которые, я думаю, вы вряд ли сможете заставить всех прогуляться самостоятельно.
L
18 ноя 2019
(США)
Гид по английскому языку, который у меня был, был, пожалуй, лучшим гидом, который у меня когда-либо был. Он был информативным. Он был местным. Он пережил жизнь от коммунистической оккупации до нынешних времен. Он знал свою историю и продолжал двигаться в хорошем темпе, позволяя людям делать нужные фотографии. Хотелось бы, чтобы я знал его имя, потому что я бы отсылал к нему всех. Он носил остроконечную шляпу с британским флагом.

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