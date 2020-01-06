Мы сделали дневной тур. Скорее хаотично изначально, так как так много людей и разбивается на соответствующие языки. Тогда у нас была небольшая группа, так легко слышать, двигаться и понимать. Не видел столько замка, как я думал, и это было немного не в восторге. Предложил бы совершить утреннюю экскурсию, чтобы у вас было больше времени для изучения в своем собственном темпе и почувствовать, что он завышен за достопримечательности и предоставленную информацию.