212 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Выразительная Прага Вы пройдёте по двум очень красивым (особенно вечером!) площадям и окажетесь на смотровой площадке с поразительным видом, чтобы полюбоваться городом в свете жёлтых огней. Вы увидите храм святых Вита, Вацлава и Войтеха, сфотографировав последний лёжа на асфальте, испугаетесь таинственных гаргулий, восхититесь мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты, озаряемые уличными фонарями, пока вы будете слушать рассказ об истории города.
Сердце чешской столицы Овеянная легендами крепость Вышеград откроет вам свои секреты: вы насладитесь не только её старинными постройками (чего стоит одна лишь ротонда «моего» святого — св. Мартина 1100 года рождения!), но и видами вечернего города с высоты комариного полёта:) Я расскажу о средневековом прошлом и религиозной жизни чешской столицы, благо христианская тема мне близка. А ещё вы обязательно услышите множество городских легенд, романтичных и пугающих — Прага без них не Прага!
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Местов встречи для начала тура на площади Республики.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Экскурсия понравилась! Ночью Прага ещё более завораживающая чем днём.
Елена
8 марта 2020
Хочется выразить огромную благодарность Мартину! Любовь и знание Праги были переданы 100%. Экскурсия была пешеходная, и на машине, на протяжении 2.5 часов! Она была настолько интересной и увлекательной, что время пролетело незаметно...Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом, прогуливаешься по интересным и красивым местам. Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ! Спасибо предыдущим отзывикам, благодаря которым мы познакомились с Мартином. Еще раз говорю: Огромное спасибо! Однозначно рекомендую!
Галина
2 марта 2020
Остроумный незанудный рассказ ! Мартин - молодец!
Евгения
23 февраля 2020
Экскурсия интересная, гид с очень чувством юмора). Не ждите, что Вам будут рассказывать легенды и таинственные истории и страшилки. Это вечерняя экскурсия, которую рекомендуем для первого знакомства с Прагой. Взяли в день прилёта и не пожалели. На Вышеград мы бы днём, сами, не добрались, а вечером погулять там приятно и вид на Прагу завораживающий. Посетить вечером Пражский Град тоже рекомендуем, совсем другое впечатление).
Анна
23 февраля 2020
Оооочень понравилась экскурсия!!! За два дня были на 3 у других гидов и эта самая лучшая!👍
Мартин очень легко и интересно рассказывает. Вечером почти никого и смотрится все не так как днём.
В следующую поездку обязательно обратимся к Мартину, чтобы поехать на другую экскурсию с ним.
Татьяна
21 февраля 2020
Были на экскурсии в феврале. Всё прекрасно. Мартин отличный гид. Очень живо, с юмором провел экскурсию, рассказал много интересного об истории Праги, ответил на все вопросы. Рекомендуем !
Наталья
18 февраля 2020
Спасибо Мартину за отличную экскурсию! Очень удобно, что часть экскурсии проехали на авто, так как днем порядком находились -ножки болели. Вечерняя Прага прекрасна! Хоть и часть мест из экскурсии посетили днем, но вечером/ночью эти места места совершенно по-другому смотрятся) Мартин рассказал много интересных историй, пошутили, посмеялись, в общем было душевно, познавательно и сказочно! Всем советую!
Иванова
17 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, без спешки, познавательно, супер!
Наталья
17 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Для тех, кто много ходил весь день, к тому же неутомительно)
Александра
10 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию! Удалось посмотреть достопримечательности "наедине" с ними. Подобраны красивые виды на вечернюю Прагу. Удачно сочетается пешая прогулка с поездкой по вечернему городу.
Из аэропорта или любого вокзала — к порогу вашей гостиницы
Оказавшись в незнакомом городе, вы сразу попадёте в руки грамотного проводника. Опытный водитель, отлично знающий каждый уголок Праги, с комфортом доставит вас в нужное место и расскажет самое главное о пребывании в чешской столице и том районе, в котором расположен ваш отель. Вооружившись полезными советами местного жителя, вы уверенно отправитесь покорять Прагу!
Трансфер и знакомство с Прагой, вечерняя прогулка по столице, уютный Крумлов и соседний Дрезден
Я собрал интереснейшие предложения по Праге и окрестностям и поместил их в один пакет. Теперь вы можете приобрести их выгоднее, чем по отдельности. В набор входит: обзорный трансфер из аэропорта до вашего отеля, прогулка по вечерней Праге, экскурсия в Чешский Крумлов и поездка в Дрезден. Я покажу вам ключевые локации каждого места и познакомлю с историей, а вы впитаете самое главное и полюбите насыщенные путешествия.
Карстовые пещеры, Долина крещения и великолепный замок Леднице — автобусное путешествие из Праги
Поездка в Моравию откроет вам потрясающие природные и рукотворные красоты Чехии. В огромном заповеднике с известняковыми пещерами вы затеряетесь в лабиринте сталактитов и сталагмитов, прокатитесь над пропастью и проплывёте на лодке под землёй. В деревушке Крштины узнаете историю крещения славян, а в замке рода Лихтенштейнов — прикоснётесь к аристократическому быту былых эпох и лучше познакомитесь с национальным достоянием Чехии.
Узнать историю и легенды средневекового замка и насладиться идиллическими пейзажами
Вы посетите один из самых знаменитых чешских замков, пронизанный ощущением таинственного величия, и почувствуете себя титулованными аристократами. Я расскажу о традициях чешского виноделия, зародившихся именно здесь, и проведу вас по изысканным залам, где собрана впечатляющая коллекция старинных картин, мебели и посуды. Это насыщенное и познавательное путешествие во времени запомнится на долгие годы!
Прикоснуться к чудотворной статуе Богородицы и перенестись в эпоху Карла IV
Это путешествие приведет вас к одному из крупнейших паломнических центров Чехии — монастырю на Святой Горе у городка Пршибрам. Приготовьтесь прикоснуться к чудодейственной статуе Богородицы, внимающей просьбам молящихся, полюбоваться изящными фресками и прогуляться у старинного дуба святого Вацлава. А после отправимся в белоснежный Карлштейн — символ чешского Средневековья, хранящий тайны Карла IV.
Из Праги в город Моцарта, пейзажей Северных Альп, барокко и музыки
В прекрасном Зальцбурге равнины сталкиваются с горами, а великолепная архитектура и культурные ценности — с потрясающей природой. Вы увидите, попробуете и ощутите всё, чем знаменит город, от садов Мирабель до десерта «Моцарткугель». Познакомитесь с австрийским характером Зальцбурга, восхититесь озером Мондзее, а возможно и встретите на улице оперную звезду мировой величины!
Из Праги в жемчужину Баварии — к романской архитектуре на холмах
Приглашаю в один из самых уникальных городов Германии, нетронутый войной и сохранивший средневековый колорит. Вас ждёт встреча с одним из семи имперских соборов, рыбацким кварталом «Малая Венеция» на берегу Регница и вкусом «копчёного» пива. Весь Бамберг словно сошёл с картинок, став украшением региона Франкония, где вечно жива церковная архитектура и гармонично сосуществуют человек и природа.
Из Праги отправимся в удивительную Саксонию — знакомство с этим регионом Германии будет неутомительным и наполненным красотой чешско-саксонской природы. Вы побываете в долине реки Эльба, увидите замки Альбрехтсбург и Везенштайн с барочным парком, выпьете пива, сваренного по старинному рецепту, и узнаете, как звучат фарфоровые колокола.
Трансфер из аэропорта, прогулка по столице и 3 поездки: в Чешский Крумлов, Кутну-Гору и Моравию
Эту коллекцию поездок я подобрал так, чтобы вы познакомились с самыми колоритными местами в окрестностях Праги. Здесь и вечерняя встреча со столицей, и поездка в игрушечные города — Чешский Крумлов и Кутну-Гору, и путешествие по исторической части страны, Моравии, — с её природными красотами. В общем, весь цвет Чешской республики!
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!