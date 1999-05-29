Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды

Сменить три вида «транспорта» за 1 день, поужинать в деревне бедуинов и увидеть танцевальное шоу

Вы отправитесь в пески пустыни за яркими приключениями: в компании до 10 человек прокатитесь на багги и квадроциклах, а еще проедете на неторопливом «корабле пустыни».

После в бедуинском селении вас будет ждать ужин и чай, также танцы под звездным небом и яркие всполохи костра.
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды

Что вас ожидает

Катание на квадроциклах. Вы проедете около 50 км на квадроциклах, вздымая пески пустыни и наслаждаясь эмоциями от езды.
Катание на багги и верблюдах. В бедуинской деревне пересядете на другое транспортное средство и сравните впечатления; поездка на верблюдах пройдет на других скоростях — но у нее есть свои преимущества.
Ужин и чай в деревне. После вы сможете подкрепиться и выпить горячего чаю — тогда как пустыня к вечеру начнет потихоньку остывать.
Танцевальное шоу у костра. Под звездным небом, освещенные всполохами костра, жители деревни исполнят для вас народные танцы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это развлекательная программа; с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Включено в стоимость: катание на квадроциклах, багги и верблюдах, ужин и чай в бедуинской деревне, танцевальное шоу у костра; дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Мы Забираем туристов из отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 13:00

Адам
Адам
Наша компания работает на всех курортах Египта уже больше 10 лет, все наши гиды образованные, умные и весёлые, обладают большим опытом. Будем рады провести для вас наши программы и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🐫Сафари🛻На квадроциклах

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
4.8
11
$22
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах,...
Ежедневно около 13:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
ежедневно в 08:00
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
5
11
$25
за 1 чел.
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни
Ежедневно в 13:30
На квадроциклах по пустыне
5
3
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Почувствуйте себя настоящим гонщиком, исследуя пустыню Хургады на квадроцикле
Ежедневно в 8:00
Сафари на квадроциклах после обеда
4.9
7
$20
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах после обеда
На этом трёхчасовом сафари вас ждёт незабываемый и увлекательный экстрим в пустыне на квадроциклах в...
Ежедневно в 13:30
Утреннее сафари на квадроциклах
5
6
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
Ежедневно с 07:30
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальный тур
13ч
500
за 1-3 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте
Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы...
Ежедневно по договоренности
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
$145
за 1 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
С нами вы покинете берег Красного моря на два дня и отправитесь в путешествие по Каиру и Александрии
Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)

Адам проводит ещё 1 экскурсию

Эль-Гуна — египетская Венеция
43
за 1 чел.
Эль-Гуна — египетская Венеция
Понырять с маской, полюбоваться рифом через окно батискафа и проплыть по каналам города
ежедневно в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬