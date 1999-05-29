ежедневно в 13:00

Что вас ожидает

Катание на квадроциклах. Вы проедете около 50 км на квадроциклах, вздымая пески пустыни и наслаждаясь эмоциями от езды.

Катание на багги и верблюдах. В бедуинской деревне пересядете на другое транспортное средство и сравните впечатления; поездка на верблюдах пройдет на других скоростях — но у нее есть свои преимущества.

Ужин и чай в деревне. После вы сможете подкрепиться и выпить горячего чаю — тогда как пустыня к вечеру начнет потихоньку остывать.

Танцевальное шоу у костра. Под звездным небом, освещенные всполохами костра, жители деревни исполнят для вас народные танцы.

Организационные детали