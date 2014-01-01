Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады

Прикоснуться к древней истории, посетив гробницы и храмы крупнейшего музея под открытым небом

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Хургады
Город 🏙️ на берегу Нила очарует вас своей архитектурой и окутает атмосферой тайн и загадок.

В группе до 25 человек вы побываете в лабиринтах Карнаксого храмового комплекса, в Долине царей услышите о Тутанхамоне, встретите Колоссов Мемнона, а в храме Хатшепсут рассмотрите яркие фрески.

Познакомитесь с историей 📖 Древнего Египта и вникните в детали его архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €94 за человека

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Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады

Что вас ожидает

Мы заберем вас рано утром из отеля, а после отправимся в «город 🏙️ дворцов». На автобусе 🚌 вы проедете по его улицам, понаблюдаете за местными жителями, услышите историю 📖 Луксора и узнаете о быте и местных традициях. Кроме того, в программе:

  • Карнакский храм — самый крупный в мире! Множество ветхих храмов, часовен, пилонов расскажут о былом величии, а мы — о фиванской триаде и устройстве храмового комплекса.
  • Долина царей — здесь расположены гробницы великих правителей Фив. Мы осмотрим некоторые из них, вспомним Тутанхамона и поговорим о том, какие еще открытия ждут археологов в Долине.
  • Величественный храм Хатшепсут — вы знакомы с ним по школьным учебникам истории 📖. Хатшепсут стала единственной женщиной-фараоном в Древнем Египте. В свое время ее также называли фараоном-строителем — обсудим, почему.
  • Колоссы Мемнона: вы осмотрите эти две высокие статуи, услышите об их назначении и поймете, почему одна из них зовется «поющей на рассвете».

Организационные детали

  • Место встречи — холл вашего отеля. Точное время встречи мы вышлем после бронирования.
  • Экскурсию ⛳ проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортном автобусе 🚌 с кондиционером
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады
Волшебный Луксор: групповая экскурсия из Хургады

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 05:30, в воскресенье в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Наша компания была основана в 2014 году и является ведущей туристической компанией Египта. Откройте красоты и культуру земли фараонов вместе с нами! Мы разрабатываем индивидуальные и групповые туры в Египте по вашим интересам и бюджету. Наши основные локации — Хургада, Каир, Луксор, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, откуда вы можете начать свое приключение в Египте. Вы получите наилучшее представление о достопримечательностях и секретах нашей страны. Мы делаем все, чтобы вас впечатлить!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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