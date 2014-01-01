Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Мы заберем вас рано утром из отеля, а после отправимся в «город 🏙️ дворцов». На автобусе 🚌 вы проедете по его улицам, понаблюдаете за местными жителями, услышите историю 📖 Луксора и узнаете о быте и местных традициях. Кроме того, в программе:
Карнакский храм — самый крупный в мире! Множество ветхих храмов, часовен, пилонов расскажут о былом величии, а мы — о фиванской триаде и устройстве храмового комплекса.
Долина царей — здесь расположены гробницы великих правителей Фив. Мы осмотрим некоторые из них, вспомним Тутанхамона и поговорим о том, какие еще открытия ждут археологов в Долине.
Величественный храм Хатшепсут — вы знакомы с ним по школьным учебникам истории 📖. Хатшепсут стала единственной женщиной-фараоном в Древнем Египте. В свое время ее также называли фараоном-строителем — обсудим, почему.
Колоссы Мемнона: вы осмотрите эти две высокие статуи, услышите об их назначении и поймете, почему одна из них зовется «поющей на рассвете».
Организационные детали
Место встречи — холл вашего отеля. Точное время встречи мы вышлем после бронирования.
Экскурсию ⛳ проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Экскурсия ⛳ проходит на комфортном автобусе 🚌 с кондиционером
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Экскурсия проводится во вторник и четверг в 05:30, в воскресенье в 05:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша компания была основана в 2014 году и является ведущей туристической компанией Египта. Откройте красоты и культуру земли фараонов вместе с нами! Мы разрабатываем индивидуальные и групповые туры в Египте по вашим интересам и бюджету. Наши основные локации — Хургада, Каир, Луксор, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, откуда вы можете начать свое приключение в Египте. Вы получите наилучшее представление о достопримечательностях и секретах нашей страны. Мы делаем все, чтобы вас впечатлить!