Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Трансфер из Каирского аэропорта

Патимат Г.
Патимат Г. – Гид из Каира
Трансфер из Каирского аэропорта
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Экскурсия

$39 за экскурсию

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Трансфер из Каирского аэропорта
Трансфер из Каирского аэропорта
Встретим вас с табличкой в международном аэропорту Каира в любое время дня и ночи.
Поможем с багажом.
Доставим в отель 🏨 или любую другую точку на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Toyota HC с кондиционером (на 8, 12 и 19 человек).
Не опаздываем и не требуем дополнительной оплаты.
Цена указана за авто 8 человек, а не для отдельного пассажира.
Водитель 🚗 не курит, не слушает музыку и не лезет к клиентам с разговорами.
Водитель 🚗 говорит на базовом английском языке. Если у вас есть просьба, пожелание и пр. вне оформленного на сайте заказа, свяжитесь со мной через водителя. Я всегда на связи.
+Что входит
  • Встреча в аэропорту с табличкой
  • Трансфер в аэропорт
Что не входит
  • Стоимость визы
  • напитки.
Начало
🚩 Каирский международный аэропорт
Место завершения
🏁 Отель в Каире
Трансфер из Каирского аэропорта
Трансфер из Каирского аэропорта
Трансфер из Каирского аэропорта
Трансфер из Каирского аэропорта

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Патимат Г.
Патимат Г.
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