Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Встретим вас с табличкой в международном аэропорту Каира в любое время дня и ночи.

Поможем с багажом.

Доставим в отель 🏨 или любую другую точку на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Toyota HC с кондиционером (на 8, 12 и 19 человек).

Не опаздываем и не требуем дополнительной оплаты.

Цена указана за авто 8 человек, а не для отдельного пассажира.

Водитель 🚗 не курит, не слушает музыку и не лезет к клиентам с разговорами.

Водитель 🚗 говорит на базовом английском языке. Если у вас есть просьба, пожелание и пр. вне оформленного на сайте заказа, свяжитесь со мной через водителя. Я всегда на связи.