2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€240 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
9 сен в 16:00
10 сен в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Спасибо Вере!
- ЕЕлена27 августа 2024Экскурсия интересная, позновательная. Экскурсовод Дмитрий - настоящий профессионал, потрясающий рассказчик. Маршрут построен удобно и интересно. Спасибо большое!
- OOlha15 августа 2024Ходили по красному маршруту с экскурсоводом Мариной, все прошло отлично. Прогулка понравилось, было интересно. Рекомендую.
- EEugenia7 августа 2024Мы были впервые в Берлине и это была обзорная экскурсия по большому городу, как лёгкое касание. Мы получили первые впечатления и поняли, где бы хотели походить пешком и что посмотреть. Большое спасибо!
- ЮЮлия27 июля 2024Отличная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности. Спасибо большое Вере за интересный рассказ.
- ААнна24 июля 2024Синий маршрут. Интересно, познавательно, не утомительно. Идеально для первого знакомства с городом
- ИИгорь22 июля 2024Экскурсия была отличная и интересная. Гид профессионал своего дела
- ООльга19 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Дмитрий - отличный рассказчик, неравнодушный, заинтересованный, ответил на все возникающие вопросы! Не было никакой ненужной информации и «воды», смело рекомендую прогулку для знакомства с городом!
- ююлия18 июля 2024Отличная и информативная экскурсия. Маршрут проложен так,чтобы можно было увидеть объекты показа с самых удачных ракурсов. Гид Дмитрий отлично знает историю.
- ААндрей11 мая 2024Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На Рождество»
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