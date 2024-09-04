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Чувствуется, что город свой он любит. Рассказывает, что называется," с горящими глазами", увлеченно. И нас тоже увлек! Кроме общей исторической информации в рассказе много "изюминок" - подробностей, которые "оживляют" историю. Также мы получили несколько советов, куда лучше сходить ещё в городе. Рекомендую эту экскурсию, если вы первый раз в Берлине. Получите удовольствие, это точно!