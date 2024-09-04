На Рождество – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Берлином каждый день
Пешая
335 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
26 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
25 за человека
Все грани Берлина за один день
На машине
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
240 за всё до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
Пешая
31 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
147 за всё до 3 чел.
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
9 сен в 16:00
10 сен в 10:00
110 за всё до 4 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Все грани Берлина за один день
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Вере!
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Экскурсия интересная, позновательная. Экскурсовод Дмитрий - настоящий профессионал, потрясающий рассказчик. Маршрут построен удобно и интересно. Спасибо большое!
  • O
    Olha
    15 августа 2024
    Свидание с Берлином каждый день
    Ходили по красному маршруту с экскурсоводом Мариной, все прошло отлично. Прогулка понравилось, было интересно. Рекомендую.
  • E
    Eugenia
    7 августа 2024
    Все грани Берлина за один день
    Мы были впервые в Берлине и это была обзорная экскурсия по большому городу, как лёгкое касание. Мы получили первые впечатления и поняли, где бы хотели походить пешком и что посмотреть. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Все грани Берлина за один день
    Отличная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности. Спасибо большое Вере за интересный рассказ.
  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Свидание с Берлином каждый день
    Синий маршрут. Интересно, познавательно, не утомительно. Идеально для первого знакомства с городом
  • И
    Игорь
    22 июля 2024
    Свидание с Берлином каждый день
    Экскурсия была отличная и интересная. Гид профессионал своего дела
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий - отличный рассказчик, неравнодушный, заинтересованный, ответил на все возникающие вопросы! Не было никакой ненужной информации и «воды», смело рекомендую прогулку для знакомства с городом!
  • ю
    юлия
    18 июля 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Отличная и информативная экскурсия. Маршрут проложен так,чтобы можно было увидеть объекты показа с самых удачных ракурсов. Гид Дмитрий отлично знает историю.
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    Чувствуется, что город свой он любит. Рассказывает, что называется," с горящими глазами", увлеченно. И нас тоже увлек! Кроме общей исторической информации в рассказе много "изюминок" - подробностей, которые "оживляют" историю. Также мы получили несколько советов, куда лучше сходить ещё в городе. Рекомендую эту экскурсию, если вы первый раз в Берлине. Получите удовольствие, это точно!

    Отличная и информативная экскурсия. Маршрут проложен так,чтобы можно было увидеть объекты показа с самых удачных ракурсов
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На Рождество»

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  1. Свидание с Берлином каждый день
  2. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  3. Все грани Берлина за один день
  4. История и современные реалии Берлина
  5. Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2024
Сейчас в Берлине в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 240. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 423 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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