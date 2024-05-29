читать дальше

мы ее выбрали из-за разнообразных локаций и очень довольны этим решением. Впечатлений много и от общения с интересным собеседником, и от знаковых мест, и от историй рассказаных с любовью к городу и его жителям. Мы действительно узнали про Берлин то, о чем многие не знают. Отличие велопрогулки с Дмитрием от обычной экскурсии, в дружеском общении, теплом отношении и заботе проявленных к нам. В чужом городе нас встретил человек отзывчивый и надежный, который стал нашим компаньоном и с которым хотелось бы встретиться снова. Рекомендую однозначно попробовать этот вариант знакомства с городом. Спасибо огромное, Дима!