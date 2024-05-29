Главное в Берлине – экскурсии в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Главное в Берлине» в Берлине на русском языке, цены от €87, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 10887 за всё до 8 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Такой разный Берлин
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Такой разный Берлин
    Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Понять Берлин за 2 часа
    Спасибо за экскурсию.
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
  • К
    Кирилл
    5 ноября 2023
    Понять Берлин за 2 часа
    Дарья,благодарю! Рекомендую всем кто будет выбирать гида по Берлину.
  • п
    полина
    23 июля 2023
    Такой разный Берлин
    это была фантастическая экскурсия, которая абсолютно превзошла все ожидания! несмотря на жару под 40 градусов, все прошло отлично, Дима, очень
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    располгает к себе, с первой минуты было такое ощущение, что это наш старый школьный друг, и мы провели с ним незабываемый день, Дима очень помогал советами, открыл нам совершенно разные уголки огромного города, которые без него бы мы никогда не узнали. Дима терпелив, подстраивается под темп, я очень советую всем всем попасть на любую его экскурсию, это просто космическое удовольствие!

  • В
    Вероника
    5 марта 2023
    Понять Берлин за 2 часа
    Дарья нам показала Берлин с интересной стороны, экскурсия была содержательной и был прекрасный пеший маршрут. Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей, будем рекомендовать её друзьям и знакомым.
  • N
    Natalja
    29 июня 2021
    Такой разный Берлин
    Наша прогулка на велосипедах- самое насыщенное воспоминание о Берлине. Экскурсия не была расчитана на людей, впервые приехавших в Берлин, однако
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    мы ее выбрали из-за разнообразных локаций и очень довольны этим решением. Впечатлений много и от общения с интересным собеседником, и от знаковых мест, и от историй рассказаных с любовью к городу и его жителям. Мы действительно узнали про Берлин то, о чем многие не знают. Отличие велопрогулки с Дмитрием от обычной экскурсии, в дружеском общении, теплом отношении и заботе проявленных к нам. В чужом городе нас встретил человек отзывчивый и надежный, который стал нашим компаньоном и с которым хотелось бы встретиться снова. Рекомендую однозначно попробовать этот вариант знакомства с городом. Спасибо огромное, Дима!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Главное в Берлине»

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  1. Понять Берлин за 2 часа
  2. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  3. Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
  4. Все грани Берлина за один день
  5. Такой разный Берлин
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Главное в Берлине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 87 до 240 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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