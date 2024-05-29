1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- ААлёна8 мая 2024Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
- ООльга2 мая 2024Спасибо за экскурсию.
- ООльга8 марта 2024Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
- ККирилл5 ноября 2023Дарья,благодарю! Рекомендую всем кто будет выбирать гида по Берлину.
- пполина23 июля 2023это была фантастическая экскурсия, которая абсолютно превзошла все ожидания! несмотря на жару под 40 градусов, все прошло отлично, Дима, очень
- ВВероника5 марта 2023Дарья нам показала Берлин с интересной стороны, экскурсия была содержательной и был прекрасный пеший маршрут. Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей, будем рекомендовать её друзьям и знакомым.
- NNatalja29 июня 2021Наша прогулка на велосипедах- самое насыщенное воспоминание о Берлине. Экскурсия не была расчитана на людей, впервые приехавших в Берлин, однако
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Главное в Берлине»
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