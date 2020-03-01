Индивидуальные экскурсии в Афинах

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  3. Афины — мифы и реальность!

Увлекательная прогулка, в которой настоящее говорит с прошлым, а новый город соседствует с древним

Arkadios
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Arkadios – ваш гид
Вы услышите историю создания Афинского государства, его расцвета в эпоху Перикла и падения с началом Спартанской войны.

Раскроете тайны древнегреческого общества, увидите всемирно известные памятники и поймете, что сделало Афины одним из величайших городов планеты.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча у метро Акрополис
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Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!

Что вас ожидает

Афины вчера и сегодня
Я расскажу историю триумфа Афин и покажу самые важные, живописные и удивительные места города. В программе экскурсии:

  • Холм Филопаппу — вы узнаете, почему в древности его называли холмом Муз, и насладитесь потрясающим видом на Акрополь и портовый район Пирей.
  • Холм Пникс — место, где проходили заседания жителей древних Афин. Я покажу трибуну, с которой Перикл обращался к Народному собранию.
  • Агора — рыночная площадь древних Афин, их административный, судебный, торговый и религиозный центр. Здесь вы увидите дорический храм Гефеста и услышите его историю.
  • Район Плака — самый живописный и старинный уголок Афин. Вас впечатлят его мощеные улочки, уютные таверны, неоклассические здания и византийские церквушки. А еще — необычная восьмиугольная башня, изображающая разные виды ветра.
  • Храм Зевса Олимпийского — один из крупнейших храмов древнего мира. Вы узнаете, при каком тиране началось его строительство и каким римским императором оно было завершено.
  • Олимпийский стадион — возведенный во II веке до нашей эры, он был восстановлен в 1896 году для проведения первых современных Олимпийских игр.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!
Афины — мифы и реальность!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Акрополис.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arkadios
Arkadios
Меня зовут Аркадий, по специальности технолог. В 1995 году решил вернуться на историческую родину — в Грецию. Более 20 лет работаю в сфере туризма и делюсь с путешественниками впечатлениями местного жителя о достопримечательностях, истории, культуре и современной жизни этой древней страны. До скорой встречи!
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