Индивидуальные экскурсии в Афинах

Афины вчера и сегодня Я расскажу историю триумфа Афин и покажу самые важные, живописные и удивительные места города. В программе экскурсии:
Холм Филопаппу — вы узнаете, почему в древности его называли холмом Муз, и насладитесь потрясающим видом на Акрополь и портовый район Пирей.
Холм Пникс — место, где проходили заседания жителей древних Афин. Я покажу трибуну, с которой Перикл обращался к Народному собранию.
Агора — рыночная площадь древних Афин, их административный, судебный, торговый и религиозный центр. Здесь вы увидите дорический храм Гефеста и услышите его историю.
Район Плака — самый живописный и старинный уголок Афин. Вас впечатлят его мощеные улочки, уютные таверны, неоклассические здания и византийские церквушки. А еще — необычная восьмиугольная башня, изображающая разные виды ветра.
Храм Зевса Олимпийского — один из крупнейших храмов древнего мира. Вы узнаете, при каком тиране началось его строительство и каким римским императором оно было завершено.
Олимпийский стадион — возведенный во II веке до нашей эры, он был восстановлен в 1896 году для проведения первых современных Олимпийских игр.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у метро Акрополис.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Аркадий, по специальности технолог. В 1995 году решил вернуться на историческую родину — в Грецию. Более 20 лет работаю в сфере туризма и делюсь с путешественниками впечатлениями местного жителя о достопримечательностях, истории, культуре и современной жизни этой древней страны. До скорой встречи!
Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы
Атмосфера Древней Греции — самое очевидное, но и самое труднодоступное в современной столице. Постараемся решить эту задачу! Шаг за шагом вы будете раскрывать очередной сюжет афинской жизни, а главные памятники исторического центра и колоритные аутентичные заведения станут их красочными декорациями.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце. В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов. По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра. Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе. А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.
История и мифы города холмов на насыщенной пешеходной прогулке
Слово «калейдоскоп» происходит от греческих слов «красивый», «вид» и «смотрю» — на моей экскурсии вы погрузитесь в красоту Афин и в историю древнего города. Любуясь видами с Акрополя и Ареопага, услышите легенды и мифы афинских холмов. В старинном районе Плака прогуляетесь по живописным улочкам и заглянете в византийские церкви. Понаблюдаете за эвзонами на площади Синтагма, вспомните Шлимана и поймёте, как устроены Афины.
Разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Древней Греции
Афины... здесь все началось! Без преувеличения можно сказать, что Афины стали местом рождения драматургии, демократии, системы водоснабжения, европейской архитектуры, философии... Чтобы разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Греции 5 века до н.э., я предлагаю вам посетить со мной центр античных Афин.
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
Вы посетите старинные живописные районы Афин: Монастираки, Плака, Анафиотика и Псири. Насладитесь шикарным видом на исторический центр с холма Ареопаг и узнаете самые интересные мифы и легенды древнего и современного города.
Искупаться в целебной воде и встретить закат в одном из самых романтичных мест Греции
Приглашаю в душевное, расслабляющее и очень живописное путешествие. Вы отдохнете на термальном озере, насладитесь горными видами, оцените средиземноморскую кухню в культовой таверне и осмотрите руины античного храма на мысе Сунион. В пути я с удовольствием поделюсь дружескими рассказами о жизни в Греции!