Индивидуальные экскурсии в Афинах

Афины — город вечной красоты и свободы

Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции

Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце. В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов. По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра. Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе. А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.