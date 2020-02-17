180 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Акрополь. Зарождение европейского театра и архитектуры. Я расскажу вам о двух древних театрах — первых в Европе, о Геродоте Аттическом и Дионисе, о том, как театры были устроены и какие спектакли в них проходили. С горы Филопапу мы увидим Акропольский комплекс как на ладони, и его самый известный храм Парфенон. Я расскажу о том, почему он являлся образцом европейской архитектуры, об его архитектурных особенностях и их значении, о том, как проходило его строительство, о древних инженерных решениях и об архитекторах, которые стояли у истоков зарождения как греческой, так и европейской архитектуры. Мы изучим Парфенон, храм Эрехтейона, Храм Ники, Театр Одеон Геродота Аттического, Театр Диониса.
Городская площадь Агора. Культурная и политическая жизнь античных греков. Агора — главное место встреч в Древних Афинах. Мы поднимемся на холм Ареопаг, с которого я расскажу вам историю этого места и о том, как оно повлияло на восхождение греков на новый уровень цивилизации: о зарождении здесь демократии, о социальной жизни древних греков и об инновационных инфраструктурных новшествах.
Плака. Самый старый район города. Сувенирные лавочки, таверны, старинные дома в неоклассическом стиле — здесь живут рука об руку древность и современность, так как почти все дома построены на фундаментах античных времен. Я расскажу вам историю этого района и о нескольких красивых домах, благодаря чему вы узнаете, как выглядели жилые постройки в прошлом.
Коренные жители у подножия Акрополя. Я отведу вас в потайные уголки и на узкие улочки города, которые туристам сложно найти самостоятельно. Здесь спрятаны кукольные домики, не похожие на остальные застройки, у каждого домика своя уникальная история. Я расскажу вам о ремесленниках, которые однажды приехали сюда с островов и построили эти дома. И если повезет, мы сможем пообщаться на улице с кем-то из их потомков, которые поделятся историями из жизни, и вы окунетесь в атмосферу нетуристических Афин.
Современная жизнь Афин. Я расскажу вам, какое последствие оказали на греков 400 лет турецкого ига — и на генетику, и на культуру, о том, как отличаются современные горожане от древних предков, об обособленности от Европы и страхе перед иностранцами, о традициях афинян и их современном распорядке дня.
После нашей прогулки вы непременно захотите самостоятельно углубиться в чарующую историю Афин и Греции в целом.
Организационные детали
Билеты в исторические места не включены в стоимость. Вы заходите в них самостоятельно до или после экскурсии. Билет может быть двух типов: — только на Акрополь (20 €, детям до 18 лет бесплатно) — общий билет с посещением Акрополя, Древней Агоры, Римской Агоры, храма Зевса, кладбища Керамик (30 €, детям до 18 лет бесплатно)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у метро Акрополь.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я проживаю в Греции с 2012 года. Моё первое российское образование — религиовед. В Греции я училась на художественном факультете. Особенность моей подачи — это, в первую очередь, лёгкая, весёлая форма изложения. Я за дружеское общение и не сторонник излишнего официоза. Даю исчерпывающие советы по всем интересным точкам и музеям, тавернам и кафе. В моем лице вы найдёте друга. Большой педагогический опыт.
Жду с нетерпением встречи!)
После экскурсии у нас образовалась ещё бОльшая «каша»; к сожалению подача материала лишена структуры и четкости; сбивчивая речь Тамары (перескакивание с темы на тему) не позволили все мифы сложить в один пазл; но Тамара старалась, безусловно.
В целом, конечно впечатление от Афин самые положительные , я взяла гида только исходя из отзывов; впечатлили тропы, по которым бывалый турист не ходит;
Владимир
9 января 2020
Спасибо Тамаре—она намерзлась с нами в этот январский, хоть и солнечный, но достаточно ветреный и прохладный день. Поскольку мы ранее самостоятельно посетили все основные достопримечательности, то рассказ Тамары только достаточно хорошо дополнил наши познания. Думаю, что лучше сразу брать эту экскурсию, без предварительного самостоятельного посещения— так будет оптимальнее. Также спасибо Тамаре за рекомендации по посещению других мест, не входящих в данную экскурсию.
Валерий
3 января 2020
Все было очень интересно. Спасибо Тамаре.
Анна
19 ноября 2019
Экскурсия очень интересная. Много всего увидели, а также узнали, что ещё необходимо увидеть в Афинах. Тамара провела нас отличным маршрутом с красивыми видами, рассказала много интересных вещей из истории Греции. Очень понравилось, что вся информация была дана простым и понятным языком, и легко запомнилась. Спасибо!
Владимир
12 ноября 2019
Тамара очень открытый и приветливый человек. Прекрасно знает историю и умеет ей заинтересовать. Кроме традиционных достопримечательностей и музеев показала очаровательные старые домики на Плаке, провела, минуя толпу, на смотровую площадку, посоветовала несколько хороших ресторанов и таверн. Думаю она сумеет провести экскурсию не только для взрослых, но и для детей, адаптировав её под интересы любой неравнодушной аудитории. Рекомендую всем. кто едет в Афины впервые, а также тем, кто уже был в Греции.
Анна
8 ноября 2019
Очень легко и незаметно в ходе прогулки мы поднимались на высокие горы под рассказы об Акрополе и древних греках, безумно красивые виды, закат, исторические факты плавно разбавлялись мифами про Афину, рассказами о философах и греческом языке, такая экскурсия запомнится надолго! Это не официальная экскурсия с сухими фактами, а живой разговор с человеком искренне любящим Афины. Кстати, Тамара отличный фотограф. Жаль что у нас был только один день: после общения с Тамарой чётко сформировался план куда ещё сходить и где обязательно надо погулять, но увы, на следующий день уже улетать. Очень рекомендую брать экскурсию пораньше!!))
Анна
1 ноября 2019
Тамара - прекрасный рассказчик и приятный человек. Экскурсия была интересной. Информация не перегружена датами, которые не возможно запомнить) но все самое основное мы услышали. И ещё рассказ был наполнен интересными и забавными деталями, как о жизни древних греков, так и современных. Тамара увлекает и взрослых, и детей. Ждём новых маршрутов и экскурсий)
Лариса
24 октября 2019
Тамара она приятный человек, легка в общении и увлекательный рассказчик. Экскурсия была толково организована и интересно проведена. Успели все и даже больше. Кроме того было дано множество полезных советов местного жителя. Очень рекомендуем.
Ксения
13 октября 2019
Экскурсия замечательная! Легко, весело, содержательно ,не загружена датами. Тамара помогла сложить, в нашей голове, этот пазл из богатой истории Греции)))) Всем очень, рекомендую!
Ольга
3 октября 2019
Всем здравствуйте! Были вдвоем с супругом-историком, но даже для него было много интересной информации! Тамара провела по закоулочкам, до которых вы вряд ли сами дойдете! Нам понравилось! Спасибо, Тамара!))))
История Афин, мифы о богах и навыки греческого в игровой интерактивной форме
Я помогу вам и вашим детям открыть историю Афин от античности до современности, и сделаем мы это в игровой форме, используя большое количество картинок для «оживления» моих рассказов, так, что история станет и для детей, и для взрослых веселым приключением. Также я мотивирую детей и взрослых активно участвовать в этом познавательном путешествии с помощью призов. А еще вам откроется мир греческого языка — вместе освоим базовые знания!
Посмотреть на город глазами художника и запечатлеть своё видение на холсте
В Греции родились многие мыслители, скульпторы и драматурги, чьими творениями мы наслаждаемся до сих пор. Очевидно, здесь живет вдохновение! Многие поэты писали о безмятежности небес и особенном свете в Афинах. Это замечают не только люди искусства, но и обычные путешественники. Поприветствуйте музу и создайте вместе со мной свой шедевр, выбрав приглянувшийся пейзаж или руины храма. Даже если вы совсем ещё не умеете рисовать, всё получится. Вы увезёте с собой самый лучший сувенир и по-другому увидите город.
Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы
Атмосфера Древней Греции — самое очевидное, но и самое труднодоступное в современной столице. Постараемся решить эту задачу! Шаг за шагом вы будете раскрывать очередной сюжет афинской жизни, а главные памятники исторического центра и колоритные аутентичные заведения станут их красочными декорациями.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце. В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов. По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра. Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе. А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.
История и мифы города холмов на насыщенной пешеходной прогулке
Слово «калейдоскоп» происходит от греческих слов «красивый», «вид» и «смотрю» — на моей экскурсии вы погрузитесь в красоту Афин и в историю древнего города. Любуясь видами с Акрополя и Ареопага, услышите легенды и мифы афинских холмов. В старинном районе Плака прогуляетесь по живописным улочкам и заглянете в византийские церкви. Понаблюдаете за эвзонами на площади Синтагма, вспомните Шлимана и поймёте, как устроены Афины.
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
Вы посетите старинные живописные районы Афин: Монастираки, Плака, Анафиотика и Псири. Насладитесь шикарным видом на исторический центр с холма Ареопаг и узнаете самые интересные мифы и легенды древнего и современного города.
Обойти главные памятники, взобраться на холмы, погрузиться в прошлое и найти связь с настоящим
Основанные древними греками, Афины пережили римское, франкское и турецкое владычество — и стали столицей нынешнего государства. Вы разберетесь в событиях непростой истории этого города. Пройдете по уютным улочкам Анафиотики и услышите об Олимпийских играх у стадиона Панатинаикос. А с холмов мы полюбуемся на близкий древний Акрополь и далёкий Культурный центр Ставроса Ниархоса.
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Добро пожаловать в Афины — колыбель западной цивилизации! На моей экскурсией вы влюбитесь в этот город: увидите Акрополь и площадь Монастираки, побываете в нетуристических уголках и услышите о жизни Сократа и Перикла. Я помогу вам исследовать город и понять, чем сегодня живут потомки древних эллинов.