180 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень легко и незаметно в ходе прогулки мы поднимались на высокие горы под рассказы об Акрополе и древних греках, безумно красивые виды, закат, исторические факты плавно разбавлялись мифами про Афину, рассказами о философах и греческом языке, такая экскурсия запомнится надолго! Это не официальная экскурсия с сухими фактами, а живой разговор с человеком искренне любящим Афины. Кстати, Тамара отличный фотограф. Жаль что у нас был только один день: после общения с Тамарой чётко сформировался план куда ещё сходить и где обязательно надо погулять, но увы, на следующий день уже улетать. Очень рекомендую брать экскурсию пораньше!!))