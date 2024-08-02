2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
19 сен в 09:30
20 сен в 09:30
от €120 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€17 за всё до 4 чел.
скидка
14%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Добро пожаловать в мир грузинской кухни! На мастер-классе вы научитесь готовить хинкали и хачапури, а затем насладитесь своими блюдами за бокалом вина или сока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
56€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 августа 2024Когда мы приехали на место, кроме нас никого не было, мы в очень уютной атмосфере провели мастер-класс. Мы смогли заснять весь мастер-класс для себя, уточнить многие нюансы приготовления грузинских блюд. В целом отличное впечатление
- ННаталья23 июля 2024Почувствовать Грузию как живого человека -уникальная и удивительная возможность в рамках данной экскурсии! Спасибо Галине за замечательное воплощение в действительность такой необычной темы!
- ММаксим20 июля 2024Увлекательный и вкусный мастер-класс
- ДДарья18 июля 2024Квест был и в правду очень интересный⭐ креативные задания и смешной, забавный голос у учителя🤭 ходили с интересом и рассматривали все до единой точки Задания были как и на логику так и на внимание😮 Всем советую 👍
- ААнастасия18 июля 2024Благодарю создателей квеста за наше приключение! Моей задачей было организовать интересный и увлекательный отдых в музее для 3х подростков 12-14 лет.
- ТТатьяна15 июля 2024Замечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитывает запросы туристов, дозированно,не нагружая,рассказывает о достопримечательностях. В машине чисто и прохладно. Рекомендую экскурсию к посещению!
- ТТатьяна26 июня 2024Квест суперский! Проходим от этой компании уже второй тест, хотим еще! Было интересно детям, и я сама тоже наслаждалась новой информацией)
- ННаталья20 мая 2024Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об
- ААлла12 мая 2024Были на экскурсии с Кахой, все было очень душевно, интересно. Локации красивые, информацию по истории Каха даёт. Учтет ваши пожелания, если такие будут.
- ЕЕкатерина12 марта 2024Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха - замечательный гид, рассказывает очень интересно, познавательно, маршрут хорошо продуман. Мы приятно провели время. Однозначно рекомендуем!
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