На Рождество – экскурсии в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Батуми, цены от €17, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 3 чел.
Очаровательная горная Аджария
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
19 сен в 09:30
20 сен в 09:30
от 120 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
8 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
17 за всё до 4 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
На машине
скидка
14%
10 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Добро пожаловать в мир грузинской кухни! На мастер-классе вы научитесь готовить хинкали и хачапури, а затем насладитесь своими блюдами за бокалом вина или сока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
5648 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 августа 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Когда мы приехали на место, кроме нас никого не было, мы в очень уютной атмосфере провели мастер-класс. Мы смогли заснять весь мастер-класс для себя, уточнить многие нюансы приготовления грузинских блюд. В целом отличное впечатление
  • Н
    Наталья
    23 июля 2024
    Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
    Почувствовать Грузию как живого человека -уникальная и удивительная возможность в рамках данной экскурсии! Спасибо Галине за замечательное воплощение в действительность такой необычной темы!
  • М
    Максим
    20 июля 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Увлекательный и вкусный мастер-класс
    Увлекательный и вкусный мастер-классУвлекательный и вкусный мастер-классУвлекательный и вкусный мастер-класс
  • Д
    Дарья
    18 июля 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Квест был и в правду очень интересный⭐ креативные задания и смешной, забавный голос у учителя🤭 ходили с интересом и рассматривали все до единой точки Задания были как и на логику так и на внимание😮 Всем советую 👍
  • А
    Анастасия
    18 июля 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Благодарю создателей квеста за наше приключение! Моей задачей было организовать интересный и увлекательный отдых в музее для 3х подростков 12-14 лет.
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    И это удалось! Дети увлеченно искали артефакты, слушали диктора, фотографировали предметы быта и разгадывали ребусы. Меня как маму порадовало качество и исполнение квеста: четко, понятно, красиво, добротно, методически выверено. Есть желание вернуться в музей без детей и еще раз переслушать информацию, погрузиться в атмосферу старого Батуми. Благодарю!

    Благодарю создателей квеста за наше приключение!Благодарю создателей квеста за наше приключение!Благодарю создателей квеста за наше приключение!Благодарю создателей квеста за наше приключение!
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Очаровательная горная Аджария
    Замечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитывает запросы туристов, дозированно,не нагружая,рассказывает о достопримечательностях. В машине чисто и прохладно. Рекомендую экскурсию к посещению!
    Замечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитываетЗамечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитываетЗамечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитываетЗамечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитываетЗамечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитываетЗамечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитывает
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Квест суперский! Проходим от этой компании уже второй тест, хотим еще! Было интересно детям, и я сама тоже наслаждалась новой информацией)
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
    Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об
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    особенностях различных регионов страны, особенности менталитета, принятые и непринятые темы и шутки в дружеском кругу. Много новых деталей об архитектуре Батуми. Деликатные шутки и мягкая ирония - рекомендую, если хотите погрузиться в особенности культуры страны.

  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Очаровательная горная Аджария
    Были на экскурсии с Кахой, все было очень душевно, интересно. Локации красивые, информацию по истории Каха даёт. Учтет ваши пожелания, если такие будут.
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2024
    Очаровательная горная Аджария
    Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха - замечательный гид, рассказывает очень интересно, познавательно, маршрут хорошо продуман. Мы приятно провели время. Однозначно рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -Прекрасная экскурсия, шикарные виды, водопады впечатляют! Всё было оооочень интересно, активно и с юмором:) Каха -

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
  2. Очаровательная горная Аджария
  3. Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
  4. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в сентябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 120 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год на рождество, 28 ⭐ отзывов, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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