Ю Юлия Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури Когда мы приехали на место, кроме нас никого не было, мы в очень уютной атмосфере провели мастер-класс. Мы смогли заснять весь мастер-класс для себя, уточнить многие нюансы приготовления грузинских блюд. В целом отличное впечатление

Н Наталья Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка Почувствовать Грузию как живого человека -уникальная и удивительная возможность в рамках данной экскурсии! Спасибо Галине за замечательное воплощение в действительность такой необычной темы!

М Максим Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури Увлекательный и вкусный мастер-класс

Д Дарья Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи Квест был и в правду очень интересный⭐ креативные задания и смешной, забавный голос у учителя🤭 ходили с интересом и рассматривали все до единой точки Задания были как и на логику так и на внимание😮 Всем советую 👍

А Анастасия Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи читать дальше И это удалось! Дети увлеченно искали артефакты, слушали диктора, фотографировали предметы быта и разгадывали ребусы. Меня как маму порадовало качество и исполнение квеста: четко, понятно, красиво, добротно, методически выверено. Есть желание вернуться в музей без детей и еще раз переслушать информацию, погрузиться в атмосферу старого Батуми. Благодарю! Благодарю создателей квеста за наше приключение! Моей задачей было организовать интересный и увлекательный отдых в музее для 3х подростков 12-14 лет.

Т Татьяна Очаровательная горная Аджария Замечательный день в компании с Кахой! Несмотря на длительность,экскурсия прошла очень легко и комфортно. Каха учитывает запросы туристов, дозированно,не нагружая,рассказывает о достопримечательностях. В машине чисто и прохладно. Рекомендую экскурсию к посещению!

Т Татьяна Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи Квест суперский! Проходим от этой компании уже второй тест, хотим еще! Было интересно детям, и я сама тоже наслаждалась новой информацией)

Н Наталья Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка читать дальше особенностях различных регионов страны, особенности менталитета, принятые и непринятые темы и шутки в дружеском кругу. Много новых деталей об архитектуре Батуми. Деликатные шутки и мягкая ирония - рекомендую, если хотите погрузиться в особенности культуры страны. Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об

А Алла Очаровательная горная Аджария Были на экскурсии с Кахой, все было очень душевно, интересно. Локации красивые, информацию по истории Каха даёт. Учтет ваши пожелания, если такие будут.