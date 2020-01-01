42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой

Nukri
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Nukri – ваш гид
Это путешествие познакомит вас с основными достопримечательностями Тбилиси и его живописными окрестностями.

Вы прикоснетесь к христианской истории Грузии у монастыря Джвари и в духовной столице Мцхете.

Проедете на лошадях вдоль берега Тбилисского водохранилища в окружении умиротворенной природы.

Пройдете по улицам исторического центра Тбилиси и увидите огни вечернего города с высоты холма Сололаки.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии42 отзыва
4.67
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Что вас ожидает

Монастырь Джвари и древняя Мцхета
Ранним утром вас встретит древний монастырь Джвари, построенный в 6 веке и сохранившийся в первозданном виде. Наблюдая, как соединяются потоки рек Арагвы и Куры, мы, конечно, вспомним строки из поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. Отсюда, как на ладони, видны древний престольный город Мцхета и кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви Светицховели, с которым связано множество легенд и произведений грузинской литературы. Затем мы спустимся в город-музей Мцхету, центр духовной жизни Грузии: вы осмотрите знаменитые монастырские комплексы древней столицы Иберии и познакомитесь с историей развития христианства в Грузии.

Конная прогулка у Тбилисского моря
После обеда мы направимся к красивейшему водохранилищу, которое местные жители с любовью называют «Тбилисским морем». Здесь вы посетите частную конюшню, узнаете об особенностях местных лошадей и совершите небольшую верховую прогулку по живописным окрестностям водохранилища, наслаждаясь видами голубой водной глади в окружении зеленых гор.

Панорамы вечернего Тбилиси
Ближе к вечеру мы вернемся в Тбилиси, прогуляемся по улицам Старого города и поговорим о его древней истории. Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки. Отсюда вам откроется потрясающий вид на вечерние огни Тбилиси и его старейший район, где рядом расположены еврейская синагога, мусульманская мечеть, армянская Грегорианская церковь и православные храмы, а с другой стороны холма раскинулся Национальный Ботанический сад.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
  • Экскурсия проводится на минивэне, транспорт включен в стоимость
  • В середине дня вас ждет обед из блюд грузинской кухни, приготовленных из экологичных местных продуктов

Дополнительные расходы

  • конная прогулка (примерно 25 лари с человека)
  • подъем на фуникулере (2 — 3 лари в одну сторону)
  • обед (20 — 35 лари)

Конная прогулка

  • Открытые конные прогулки проводятся для тех, у кого есть опыт верховой езды. Для тех, у кого нет опыта, проводится катание на лошадях по закрытому манежу.
  • Обратите внимание, что даже для опытных наездников конная прогулка не всегда доступна: это зависит от погоды и других обстоятельств
  • В феврале помимо коней для прогулки также доступны верблюды
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nukri
Nukri
В Грузии можно встретить всё – заснеженные горные хребты и лазурное море, дремучие леса и пустыни, горячие источники и ледниковые родники, современный Батуми и древнюю Мцхета. Если вы хотите побывать в красивейших местах Грузии, искупаться в горячих источниках, увидеть древние памятники и ощутить драйв современности, испить вина и попробовать блюда грузинской кухни, я в удовольствием вам в этом помогу!
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Nukri предоставил гида в соответствии с моей просьбой. В день экскурсии испортилась погода, к тому же мы очень отклонились от плана, но это не помешало нам получить удовольствие от общения с экскурсоводом. Nana смогла заинтересовать и меня, и мою дочь. Все было замечательно. 5+
24 ноября 2019
Я сейчас очень сильно испорчу рейтинг данной компании, не хочется этого делать, но все же- не попадайтесь на большое количество 5 звезд, обратите внимание и на другие отзывы, к сожалению, они правдивы. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто сомневается.
Мы были в Тбилиси 4 дня и у нас есть с чем и кем сравнить. Брали и другие экскурсии здесь на сайте и у других компаний и они были выше всяких похвал.

Выбрали данное предложение из множества только из-за конной прогулки по Тбилисскому морю и посещению питомника кавказских овчарок. Мне показалось, что это такой интересный бонус плюсом к посещению Мцхеты и Джвари....И разочаровались во всем!

У меня нет никаких претензий к мужчине, который нас возил, зовут его Nugzar- он прекрасный человек, настоящий грузин, опоздал утром на полчаса и предложил свозить нас в Этнографический музей. Но, к сожалению, он не экскурсовод.

Это не экскурсия в прямом смысле слова. Это просто услуги водителя такси, который привозит на места и не дает полноценных знаний.
Экскурсия не следует плану, который указан на сайте. Не было обеда, не было посещения питомника собак, не было прогулки по Тбилисскому морю, а только по манежу!!!! На мои вопросы почему нет этого или этого, всегда находились такие ответы- типа питомник собак сейчас не работает, собаки агрессивные и все такое (тогда УБЕРИТЕ это из предложения)
прогулка по морю- вы что, такого здесь не делают (тогда УБЕРИТЕ это из предложения), про обед- спросил- хотите ли сейчас кушать ( мы не хотели) и позже уже никуда не повез.

Ночного Тбилиси именно как экскурсии тоже не было. Нас отвезли только на место, где машина катится в другую сторону.... Это все из-за плохой организации- не было рассчитано время, ничего не распланировано.
И у меня вопрос к хозяину- на каком основании с нас взяли за экскурсию по храму в Мцхета дополнительные 20 лари??? Вопрос не в деньгах, а в принципе. Нас никто не предупредил, что это дополнительная плата. Была отдельная женщина, (которая кстати очень знающая и хорошо дающая информацию), все рассказала/показала, а уже в конце, когда нас высаживал Nugzar, он сказал- за экскурсию ту 20 лари.....

Я очень надеюсь и верю, что вы предпримете какие-то действия и исправите ситуацию с данным предложением.
15 октября 2019
Нашим гидом была Нана. Удивительная красивая женщина с красивой и правильной речью, обладающая глубокими знаниями истории Грузии, биолог, много лет заведовавшая Ботаническим садом Тбилиси. Слушать Нану одно удовольствие. Мы посетили храмы и монастыри в окрестностях города, услышали захватывающие истории о становлении христианства в Грузии, посетили могилы великих правителей, погуляли по памятнику-эпосу работы Церителли, и ещё много всего другого. По нашей просьбе немного изменили маршрут, мы побывали в тбилисском Храме Святой Троицы, спустились в подземную церковь. А "на сладкое" нас отвезли в частную конюшню, где держат племенных породистых лошадей. И даже позволили поездить верхом. Незабываемые ощущения! Мы очень подружились, и остались под огромным впечатлением. Нана, спасибо большое!
Виталий
17 августа 2019
Если бы не Нукри, наше путешествие по Грузии началось, продолжилось и закончилось не так весело, как это случилось. Он задал темп путешествию, показал идеал гостеприимного грузина и из-за него и его друзей хотим возвращаться сюда вновь и вновь.
Алевтина
14 августа 2019
Мы заказывали одного гида, а предоставили другого. Гид, конечно отлично знает историю Грузии, но донести ее до слушателей ему, на наш взгляд, не удалось. В речи присутствовал очень сильный акцент, гид говорил очень тихо, что очень повлияло на восприятие информации (мы с трудом понимали через слово). Мои дочери вообще ничего не поняли, они всю экскурсию тихо провели где-то рядом. Мы ужасно устали прислушиваться к монотонному непонятному рассказу. Разрядила обстановку конная ферма, но и то это не конная прогулка по берегу, как было обещано, а катание на лошадях по закрытому манежу. На обед нас привезли в Дом хинкали, куда водят всех без исключения туристов. Кухня отвратительная, шашлык сухой и невкусный. Индивидуально можно было бы водить туристов в уютные маленькие семейные ресторанчики, а не в поставленное на поток место.
Александр
14 июня 2019
Мы провели замечательный день, посмотрели древние монастыри, прогулялись по улочкам Мцхеты, покатались на лошадях, посетили прекрасный ресторан, который вы вряд ли найдете в туристических путеводителях. Нукри - очень компанейский, интересный гид, который делает свое дело от души. Мы остались очень довольны экскурсией, маршрутом, советами и т.д. Однозначно рекомендую экскурсию с Нукри - масса положительных эмоций вам обеспечена! Большое спасибо :)
9 мая 2019
Нукри отличный гид, интересно рассказывает и знает лучшие места для посещения. Отлично покатались на очень красивых лошадях (вокруг свободно бегает еще лошадей 30 - это очень красиво), пообедали в очень вкусном ресторане и Нукри посоветовал отличное вино! В общем, советую!
6 мая 2019
Очень интересная и увлекательная поездка. Нукри отличный экскурсовод,тактичный человек. Отвез нас в красивое место пообедать,дал рекомендации по меню. Мы остались очень довольны экскурсией.
6 мая 2019
Все было чудесно. Нукри - человек, бесконечно влюбленный в Грузию. По-моему, о каждом камне или дереве своей страны он может рассказать интереснейшую историю. Он познакомил нас не только с потрясающими памятниками и реликвиями, но и с удивителными людьми.Всю поездку нам казалось, что мы путешествуем с близким другом, который очень заботится о том, чтоб нам было удобно, вкусно, интересно. Спасибо, картвело, и до скорой встречи!
5 мая 2019
Vse bilo xorosho. Gid znayshii, no tolko slojno bilo ego poneat. Silnii actsent. I progulki po vecernemu Tbilisi NE bilo.
Ещё 32 отзыва

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