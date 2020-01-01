42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я сейчас очень сильно испорчу рейтинг данной компании, не хочется этого делать, но все же- не попадайтесь на большое количество 5 звезд, обратите внимание и на другие отзывы, к сожалению, они правдивы. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто сомневается.

Мы были в Тбилиси 4 дня и у нас есть с чем и кем сравнить. Брали и другие экскурсии здесь на сайте и у других компаний и они были выше всяких похвал.



Выбрали данное предложение из множества только из-за конной прогулки по Тбилисскому морю и посещению питомника кавказских овчарок. Мне показалось, что это такой интересный бонус плюсом к посещению Мцхеты и Джвари....И разочаровались во всем!



У меня нет никаких претензий к мужчине, который нас возил, зовут его Nugzar- он прекрасный человек, настоящий грузин, опоздал утром на полчаса и предложил свозить нас в Этнографический музей. Но, к сожалению, он не экскурсовод.



Это не экскурсия в прямом смысле слова. Это просто услуги водителя такси, который привозит на места и не дает полноценных знаний.

Экскурсия не следует плану, который указан на сайте. Не было обеда, не было посещения питомника собак, не было прогулки по Тбилисскому морю, а только по манежу!!!! На мои вопросы почему нет этого или этого, всегда находились такие ответы- типа питомник собак сейчас не работает, собаки агрессивные и все такое (тогда УБЕРИТЕ это из предложения)

прогулка по морю- вы что, такого здесь не делают (тогда УБЕРИТЕ это из предложения), про обед- спросил- хотите ли сейчас кушать ( мы не хотели) и позже уже никуда не повез.



Ночного Тбилиси именно как экскурсии тоже не было. Нас отвезли только на место, где машина катится в другую сторону.... Это все из-за плохой организации- не было рассчитано время, ничего не распланировано.

И у меня вопрос к хозяину- на каком основании с нас взяли за экскурсию по храму в Мцхета дополнительные 20 лари??? Вопрос не в деньгах, а в принципе. Нас никто не предупредил, что это дополнительная плата. Была отдельная женщина, (которая кстати очень знающая и хорошо дающая информацию), все рассказала/показала, а уже в конце, когда нас высаживал Nugzar, он сказал- за экскурсию ту 20 лари.....



Я очень надеюсь и верю, что вы предпримете какие-то действия и исправите ситуацию с данным предложением.