Открыть знаковые достопримечательности и очароваться праздничной атмосферой города
И, конечно, посетите настоящий рождественский базар, где сможете найти подарки для своих близких!
В Рождество все улицы и бульвары Барселоны утопают в праздничном освещении. Город наряжается в светящиеся гирлянды и шары, повсюду сверкают ёлки, взрываются огненные хлопушки и играет музыка. Это придает городу особый сказочный колорит.
Программа
Я расскажу истории мест, где мы побываем. Мы прогуляемся по средневековым кривым улочкам и площадям, где каждый камень хранит свою тайну. В Доме Архидьякона потрем панцирь черепашки, приносящей удачу, и заглянем в окно домика палача (говорят, это тоже к счастью). Затем нас ждет Пассео де Грасия — бульвар самых красивых домов начала 20 века. Там мы полюбуемся на Дом Бальо и Ла Педреру великого Гауди и рассмотрим фасады фантастической Саграда Фамилия.
И, конечно же, вы узнаете, как празднуют Рождество и Новый Год в Барселоне:
- Почему в декабре каталонцы приносят в дом старые бревна и бьют их прутьями.
- Откуда берутся подарки и зачем дети едят уголь.
- Зачем накануне праздника все запасаются красными трусами.
- Для чего местные жители хранят непристойные фигурки и устраивают дома настоящий вертеп.
- Что барселонцы едят, чем запивают и как поздравляют друг друга.
Эта экскурсия — отличная возможность познакомиться с городом и увидеть его в рождественском свете. А как известно, в Рождество случаются чудеса! Тем более в Барселоне.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.