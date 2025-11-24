Новогодняя сеньорита Барселона

Открыть знаковые достопримечательности и очароваться праздничной атмосферой города

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1 отзыв
Рождество совсем скоро! И Барселона готова его встретить во всем своем блеске! Мы пройдем по самым красивым улицам Барселоны, украшенным к долгожданному празднику. Площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал, Королевский Дворец, Кафедральный Собор, Квартал Раздора, Дом Костей, Ла Педрера и Саграда Фамилия — вы увидите главные достопримечательности города в сказочном свете.

И, конечно, посетите настоящий рождественский базар, где сможете найти подарки для своих близких!
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Новогодняя сеньорита Барселона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

В Рождество все улицы и бульвары Барселоны утопают в праздничном освещении. Город наряжается в светящиеся гирлянды и шары, повсюду сверкают ёлки, взрываются огненные хлопушки и играет музыка. Это придает городу особый сказочный колорит.

Программа

Я расскажу истории мест, где мы побываем. Мы прогуляемся по средневековым кривым улочкам и площадям, где каждый камень хранит свою тайну. В Доме Архидьякона потрем панцирь черепашки, приносящей удачу, и заглянем в окно домика палача (говорят, это тоже к счастью). Затем нас ждет Пассео де Грасия — бульвар самых красивых домов начала 20 века. Там мы полюбуемся на Дом Бальо и Ла Педреру великого Гауди и рассмотрим фасады фантастической Саграда Фамилия.

И, конечно же, вы узнаете, как празднуют Рождество и Новый Год в Барселоне:

  • Почему в декабре каталонцы приносят в дом старые бревна и бьют их прутьями.
  • Откуда берутся подарки и зачем дети едят уголь.
  • Зачем накануне праздника все запасаются красными трусами.
  • Для чего местные жители хранят непристойные фигурки и устраивают дома настоящий вертеп.
  • Что барселонцы едят, чем запивают и как поздравляют друг друга.

Эта экскурсия — отличная возможность познакомиться с городом и увидеть его в рождественском свете. А как известно, в Рождество случаются чудеса! Тем более в Барселоне.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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