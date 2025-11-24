В Рождество все улицы и бульвары Барселоны утопают в праздничном освещении. Город наряжается в светящиеся гирлянды и шары, повсюду сверкают ёлки, взрываются огненные хлопушки и играет музыка. Это придает городу особый сказочный колорит.

Программа

Я расскажу истории мест, где мы побываем. Мы прогуляемся по средневековым кривым улочкам и площадям, где каждый камень хранит свою тайну. В Доме Архидьякона потрем панцирь черепашки, приносящей удачу, и заглянем в окно домика палача (говорят, это тоже к счастью). Затем нас ждет Пассео де Грасия — бульвар самых красивых домов начала 20 века. Там мы полюбуемся на Дом Бальо и Ла Педреру великого Гауди и рассмотрим фасады фантастической Саграда Фамилия.

И, конечно же, вы узнаете, как празднуют Рождество и Новый Год в Барселоне:

Почему в декабре каталонцы приносят в дом старые бревна и бьют их прутьями.

Откуда берутся подарки и зачем дети едят уголь.

Зачем накануне праздника все запасаются красными трусами.

Для чего местные жители хранят непристойные фигурки и устраивают дома настоящий вертеп.

Что барселонцы едят, чем запивают и как поздравляют друг друга.

Эта экскурсия — отличная возможность познакомиться с городом и увидеть его в рождественском свете. А как известно, в Рождество случаются чудеса! Тем более в Барселоне.