Вера О. проводит ещё 3 экскурсии

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Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»

4.5
2 отзыва
Вера О.
Вера О. – Гид из Барселоны
Приглашаю вас на увлекательную онлайн-экскурсию в диванном формате по уличному искусству Барселоны.

Архивные и современные фотографии 📸 и видеозаписи помогут нам углубиться в этот непостоянный вид искусства.

Научимся разбираться в стрит-арте: познакомимся с его историей 📖, со стилями, с культурой, которая вокруг него возникла, и фестивали, которые поддерживают это направление.

Покажу вам любимых художников и расскажу про Барселонского Бэнкси.
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Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
Стрит-арт - то, что органично вписалось в стиль города и без чего невозможно себе представить ни один Европейский город 🏙️, включая Барселону.
Вы задумывались когда-нибудь, что стрит-арт появился в античные времена? Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 возникновения уличного искусства, научитесь разбираться в стилях и узнавать их на улицах города. Расскажу про культуру, ассоциации и фестивали, которые поддерживают это направление. Покажу вам работы любимых художников, которые рисуют не только в Барселоне, но и по всему миру.
Покажу как стрит-арт уживается на дверях и ставнях магазинов, и расскажу про местного Бэнкси, который старательно нарушает все законы, заставляя местную мэрию изрядно понервничать.

Важно знать:

  • Экскурсия пройдет в формате на диване: гид проведет экскурсию ⛳ с компьютера, покажет фото и видео-записи.
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит на онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вера О.
Вера О.
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