Вера О. проводит ещё 3 экскурсии

Стрит-арт - то, что органично вписалось в стиль города и без чего невозможно себе представить ни один Европейский город 🏙️, включая Барселону.

Вы задумывались когда-нибудь, что стрит-арт появился в античные времена? Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 возникновения уличного искусства, научитесь разбираться в стилях и узнавать их на улицах города. Расскажу про культуру, ассоциации и фестивали, которые поддерживают это направление. Покажу вам работы любимых художников, которые рисуют не только в Барселоне, но и по всему миру.

Покажу как стрит-арт уживается на дверях и ставнях магазинов, и расскажу про местного Бэнкси, который старательно нарушает все законы, заставляя местную мэрию изрядно понервничать.

Важно знать: