Вера О. проводит ещё 3 экскурсии

Стрит-арт - то, что органично вписалось в стиль города и без чего невозможно себе представить ни один Европейский город 🏙️, включая Барселону.
Вы задумывались когда-нибудь, что стрит-арт появился в античные времена? Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 возникновения уличного искусства, научитесь разбираться в стилях и узнавать их на улицах города. Расскажу про культуру, ассоциации и фестивали, которые поддерживают это направление. Покажу вам работы любимых художников, которые рисуют не только в Барселоне, но и по всему миру.
Покажу как стрит-арт уживается на дверях и ставнях магазинов, и расскажу про местного Бэнкси, который старательно нарушает все законы, заставляя местную мэрию изрядно понервничать.
Важно знать:
- Экскурсия пройдет в формате на диване: гид проведет экскурсию ⛳ с компьютера, покажет фото и видео-записи.
- Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
- Экскурсия проходит на онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
- Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
- На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.