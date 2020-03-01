Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Исследовать колоритные кварталы Раваль, Готико и Борн и ощутить очарование каталонской столицы

Ольга
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Ольга – ваш гид
Я познакомлю вас с самыми харизматичными районами Барселоны, которые не только хранят память о прошлом, но и живут активной современной жизнью.

Гуляя по «темному» Равалю, средневековому Готико и модному Борну, вы увидите переплетение разных эпох и архитектурных стилей и раскроете все многообразие города.
79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!

Что вас ожидает

Рамбла — душа Барселоны
Мы начнем путешествие во времени с бульвара Рамбла. Всегда оживленный и многолюдный, он давно стал «визитной карточкой» Барселоны. Вы поймете, почему испанский поэт Лорка называл Рамблу «самой веселой улицей в мире», попьете воды из волшебного фонтана, увидите дворец вице-королевы и заглянете на знаменитый рынок Ла Бокерия.

Противоречивый Раваль
Раваль — самый неоднозначный район Барселоны. Вы узнаете, почему у него сложилась «дурная репутация», и познакомитесь с местной знаменитостью — равальским котом. А еще я покажу древнюю романскую церковь Сан Пау дель Камп, госпиталь XV века и один из шедевров архитектора-модерниста Гауди — дворец Гуэля.

Таинственный Готический квартал
Каменные улицы и средневековые площади Старого города хранят множество тайн и удивительных историй, которыми я с удовольствием поделюсь. Вы узнаете легенду о небесной покровительнице Кафедрального собора, заглянете на оживленную Королевскую площадь, прогуляетесь по «самой сладкой улице» Барселоны и погладите черепаху наудачу.

Борн традиционный и современный
Борн — самый атмосферный и модный район Барселоны. Вы увидите здесь готические и барочные здания, дизайнерские магазинчики, великолепные музеи, выставочные залы и уютные кафе. В самом сердце квартала я расскажу о величественной базилике Санта Мария дель Мар, а на бульваре Инквизиции — о темном прошлом каталонской столицы.

Парк Цитадель
В конце прогулки мы заглянем в любимое место отдыха барселонцев — просторный и живописный парк Цитадель. Я покажу все его самые интересные достопримечательности: замок Трех Драконов, озеро с лодочками, фонтан Каскад, парламент Каталонии и зоопарк.

Организационные детали

По желанию во время прогулки можно сделать паузу и выпить кофе в одном из уютных заведений Старого города. Средняя цена за чашку кофе с круассаном — 5–7 евро.

С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!
С Барселоной на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Всем привет, я Ольга, по образованию историк, живу в Барселоне несколько лет и очень люблю этот город! Меня увлекают его насыщенность событиями во все эпохи, чудесный климат, вкусная кухня, потрясающая архитектура и открытость местных жителей. С удовольствием поделюсь с вами легендами Старого города, а также тенденциями и актуальными событиями современной Барселоны и Каталонии.
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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