Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Рамбла — душа Барселоны

Мы начнем путешествие во времени с бульвара Рамбла. Всегда оживленный и многолюдный, он давно стал «визитной карточкой» Барселоны. Вы поймете, почему испанский поэт Лорка называл Рамблу «самой веселой улицей в мире», попьете воды из волшебного фонтана, увидите дворец вице-королевы и заглянете на знаменитый рынок Ла Бокерия.

Противоречивый Раваль

Раваль — самый неоднозначный район Барселоны. Вы узнаете, почему у него сложилась «дурная репутация», и познакомитесь с местной знаменитостью — равальским котом. А еще я покажу древнюю романскую церковь Сан Пау дель Камп, госпиталь XV века и один из шедевров архитектора-модерниста Гауди — дворец Гуэля.

Таинственный Готический квартал

Каменные улицы и средневековые площади Старого города хранят множество тайн и удивительных историй, которыми я с удовольствием поделюсь. Вы узнаете легенду о небесной покровительнице Кафедрального собора, заглянете на оживленную Королевскую площадь, прогуляетесь по «самой сладкой улице» Барселоны и погладите черепаху наудачу.

Борн традиционный и современный

Борн — самый атмосферный и модный район Барселоны. Вы увидите здесь готические и барочные здания, дизайнерские магазинчики, великолепные музеи, выставочные залы и уютные кафе. В самом сердце квартала я расскажу о величественной базилике Санта Мария дель Мар, а на бульваре Инквизиции — о темном прошлом каталонской столицы.

Парк Цитадель

В конце прогулки мы заглянем в любимое место отдыха барселонцев — просторный и живописный парк Цитадель. Я покажу все его самые интересные достопримечательности: замок Трех Драконов, озеро с лодочками, фонтан Каскад, парламент Каталонии и зоопарк.