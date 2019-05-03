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Каменная ведьма, волшебные мухи, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое

Ольга
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Ольга – ваш гид
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету.

Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота.

Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей.

А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади святого Феликса Placa Sant Feliu
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых

Что вас ожидает

Жиронские легенды и местные поверья
Вы удивитесь, но жители города действительно верят в жиронскую ведьму, которая несколько веков назад обратилась в камень и застыла под крышей Кафедрального собора. Вы узнаете, как родители используют легендарную ведьму для воспитания детей, и встретите других волшебных обитателей Жироны — мух святого Нарцисса. А пока вы будете гладить спинки мух, исполняющих желания, я расскажу, почему этих насекомых местные почитают как святых, назвали в их честь улицу и даже жиронское крафтовое пиво.

Приключения на крепостной стене
У крепостной стены вам встретится еще один символ городка — жиронская львица, которая может открыть перед вами ворота в город (я расскажу, что для этого нужно сделать). Затем обязательно поднимемся на крепостную стену, чтобы рассмотреть Жирону с лучшего ракурса. А прогуливаясь по крепостной стене, вы запросто почувствуете себя средневековыми стражниками и узнаете, как жил и выглядел город в прошлые эпохи.

Фирменное лакомство Жироны
В конце экскурсии вас ждет награда, за которой мы отправимся в знаменитую жиронскую мороженицу. Только здесь можно отведать самое вкусное мороженое в Каталонии, которое готовят повара-обладатели трех звезд Мишлен — братья Рока. Лакомство поразит вас не только изумительным вкусом. но и формами: желающие могут съесть жиронскую львицу на палочке, откусить нос повара или палец Колумба!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые неравнодушны к средневековым легендам и любят отыскивать необычные уголки города.

Организационные детали

Добраться до Жироны просто — электрички из Барселоны ходят часто. Время в пути — чуть больше часа.

Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади святого Феликса Placa Sant Feliu.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 мая 2019
Самое главное, что Ольга легко заинтересует ребёнка!!! 😊

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