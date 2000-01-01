Барселона, как уверенная женщина, годы не считает, хотя ей более 2000 лет. Биография у неё богатая и неоднозначная.

Историю пишут победители, поэтому подчас бывает сложно докопаться до истины. Я приглашаю Вас не верить на слово историкам, а отправиться со мной в увлекательное путешествие, в котором мы самостоятельно приподнимем покрывало времени и узнаем как же все было на самом деле.

Дайте мне вашу руку, и я покажу вам мою Барселону.

Наша экскурсия ⛳ начнется на площади Каталонии. За три часа мы вместе осмотрим рынок Бокерия, Готический квартал, прогуляемся по площади Короля, увидим знаменитую Санта Мария дель Мар. Завершится наша увлекательная прогулка 👣 на площади Святой Марии.