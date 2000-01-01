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Таинственная Барселона: легенды и факты

5
10 отзывов
Екатерина У.
Екатерина У. – Гид из Барселоны
Таинственная Барселона: легенды и факты
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Таинственная Барселона: легенды и факты
Таинственная Барселона: легенды и факты

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • Бокерия
  • Готический квартал
  • Кафедральный собор
  • Лицо Барселоны
  • Королевская площадь и площадь Короля
  • Санта Мария дель Мар и мн. др.
Барселона, как уверенная женщина, годы не считает, хотя ей более 2000 лет. Биография у неё богатая и неоднозначная.
Историю пишут победители, поэтому подчас бывает сложно докопаться до истины. Я приглашаю Вас не верить на слово историкам, а отправиться со мной в увлекательное путешествие, в котором мы самостоятельно приподнимем покрывало времени и узнаем как же все было на самом деле.
Дайте мне вашу руку, и я покажу вам мою Барселону.
Наша экскурсия ⛳ начнется на площади Каталонии. За три часа мы вместе осмотрим рынок Бокерия, Готический квартал, прогуляемся по площади Короля, увидим знаменитую Санта Мария дель Мар. Завершится наша увлекательная прогулка 👣 на площади Святой Марии.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Барселона, площадь Каталонии, вход в Apple Store
Место завершения
🏁 Барселона, площадь Святой Марии
Таинственная Барселона: легенды и факты
Таинственная Барселона: легенды и факты
Таинственная Барселона: легенды и факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина У.
Екатерина У.
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10 отзывов оставили туристы

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