Предлагаю вам прогуляться 👣 по одному из районов Барселоны с величайшей историей 📖 спрятанной между его камнями, а также посетить место, где можно свободно дышать морским бризом и познакомиться со множеством шедевральных исторических достопримечательностей 🏛️. Сегодня район Эль Борн стал символом каталонской культуры и, в то же время, эпицентром ремесел, дизайна и барселонской моды. Элегантный и богемный, традиционный и современный. Его загадочные улицы и заведения являются приглашением к романтическим прогулкам и умиротворению. Здесь вы найдете предметы моды и дизайна местного производства, эксклюзивные вещи, которые вы не сможете найти ни в одном другом месте. Еще одной изюминкой является интересная и изысканная гастрономия, а также ночная жизнь.

На приятной и легкой двухчасовой прогулке вы сможете посмотреть все основные и важнейшие достопримечательности этого великолепного и таинственного района Старого города Барселоны, а также пройтись по его маленьким и узким улочкам. Мы пройдем под сводами Триумфальной Арки в направлении Парка Сьютадейя, погуляем по узким улочкам района и заглянем в старый Августинский монастырь, будем любоваться красотами самой великолепной базилики 14 века Санта Мария дель Мар, а также увидим еще дюжину других потрясающих мест и сооружений, которые точно не оставят вас равнодушными. Во время прогулки я в доступной форме и неперегруженно расскажу вам не только об исторических средневековых памятниках, постройках, храмах и улицах Старого Города, но и покажу некоторые современные достопримечательности города. А по итогам нашего тура я также поделюсь с вами информацией о самых "вкусных" и обязательных к посещению местах великолепной и чарующей Барселоны!