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Триумфальная Барселона. Район Эль Борн

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Барселоны
Триумфальная Барселона.

Район Эль Борн
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €32 за человека

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Триумфальная Барселона. Район Эль Борн
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн

Что вы увидите

  • Триумфальная Арка
  • Парк Сьютадейя
  • старый Августинский монастырь
  • базилика Санта Мария дель Мар
  • а также еще дюжину других потрясающих мест и сооружений.
Предлагаю вам прогуляться 👣 по одному из районов Барселоны с величайшей историей 📖 спрятанной между его камнями, а также посетить место, где можно свободно дышать морским бризом и познакомиться со множеством шедевральных исторических достопримечательностей 🏛️. Сегодня район Эль Борн стал символом каталонской культуры и, в то же время, эпицентром ремесел, дизайна и барселонской моды. Элегантный и богемный, традиционный и современный. Его загадочные улицы и заведения являются приглашением к романтическим прогулкам и умиротворению. Здесь вы найдете предметы моды и дизайна местного производства, эксклюзивные вещи, которые вы не сможете найти ни в одном другом месте. Еще одной изюминкой является интересная и изысканная гастрономия, а также ночная жизнь.
На приятной и легкой двухчасовой прогулке вы сможете посмотреть все основные и важнейшие достопримечательности этого великолепного и таинственного района Старого города Барселоны, а также пройтись по его маленьким и узким улочкам. Мы пройдем под сводами Триумфальной Арки в направлении Парка Сьютадейя, погуляем по узким улочкам района и заглянем в старый Августинский монастырь, будем любоваться красотами самой великолепной базилики 14 века Санта Мария дель Мар, а также увидим еще дюжину других потрясающих мест и сооружений, которые точно не оставят вас равнодушными. Во время прогулки я в доступной форме и неперегруженно расскажу вам не только об исторических средневековых памятниках, постройках, храмах и улицах Старого Города, но и покажу некоторые современные достопримечательности города. А по итогам нашего тура я также поделюсь с вами информацией о самых "вкусных" и обязательных к посещению местах великолепной и чарующей Барселоны!
Что входит
  • В стоимость экскурсии входит стоимость услуг гида.
Что не входит
  • Стоимость входного билета в базилику Санта Мария дель Мар оплачивается отдельно на месте (5-8 евро в зависимости от дня недели).
Начало
🚩 Триумфальная Арка (Arc de Triumf)
Место завершения
🏁 Via Laietana
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей К.
Алексей К.
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Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

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