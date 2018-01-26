2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»

Почувствовать себя настоящим итальянцем, рассекая по живописным местам на знаменитом авто

Антонина
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Антонина – ваш гид
Вы опытный путешественник и вам надоели стандартные маршруты? Вы в поиске незабываемых и, самое главное, уникальных эмоций? Тогда этот тур — для вас! Я предлагаю вам сесть за руль знаменитого итальянского автомобиля FIAT 500 (чинквеченто), который завоевал популярность среди миллионов людей и стал воплощением итальянской Dolce Vita, и прокатиться на нем по прекрасным флорентийским пригородам.
От 234 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»

Программа

Вы можете попробовать себя в роли водителя или пассажира, по маршруту у нас будет возможность остановиться на фотосессию и поменяться ролями.

Тур на полдня предполагает увлекательное путешествие по пригороду Флоренции с обязательной остановкой на площадке Микеладжело, ведь путешественник, не побывавший на этой смотровой площадке, можно сказать, во Флоренции и не был. Вид на Флоренцию вскружит голову любому!

Тур на целый день — это незабываемое сочетание между великолепными пейзажами тосканских холмов, знакомства с виноделием области Кьянти и бушующими эмоциями от вождения культового FIAT 500. Маршрут проходит по холмам долины, через маленькие тосканские городишки, сохранившие свой средневековый шарм. Легкий обед-дегустация у одного из виноделов и знакомство с винами долины Кьянти, будут приятным дополнением к нашему незабываемому туру.

Fiat 500

Красивые старинные автомобили Fiat 500 были аккуратно и бережно восстановлены с вниманием к мельчайшим деталям и желанием сохранить оригинальный и простой стиль, которым всегда гордился классический Fiat 500. Эти яркие, игрушечные машинки приведут в восторг и взрослых и детей!

Организационные детали

  • В стоимость включены: восстановленный оригинальный автомобиль FIAT 500 (коробка передач с синхронизатором); страхование гражданской ответственности; бензин и налоги; услуги лицензированного русскоязычного экскурсовода; экскурсия по хозяйству и обед.
  • Детям до 12 лет — бесплатно.
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»
Дольче Вита — за рулем легенды Fiat «чинвеченто»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2018
Экскурсия понравилась, хотя экскурсией это не назовёшь, скорее приключением!
Давно забытое чувство ученика за рулём. Красивейшие места, интересные комментарии гида!
Рекомендую всем, кто любит нестандартные решения в путешествиях))
1 июля 2017
Это самая потрясающая экскурсия на которой мы с мужем были! По количеству впечатлений от одного дня - первое место! Нереальные виды тосканы, на фиате с ветерком, маленькие городки с фестивалями, интересный рассказ Антонины, вкуснейшее вино и обед на винодельне... мы в восторге! Антонина замечательный гид и человек, обязательно приедем ещё в Тоскану и обязательно обратимся к Антонине) очень советуем

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