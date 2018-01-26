2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы можете попробовать себя в роли водителя или пассажира, по маршруту у нас будет возможность остановиться на фотосессию и поменяться ролями.

Тур на полдня предполагает увлекательное путешествие по пригороду Флоренции с обязательной остановкой на площадке Микеладжело, ведь путешественник, не побывавший на этой смотровой площадке, можно сказать, во Флоренции и не был. Вид на Флоренцию вскружит голову любому!

Тур на целый день — это незабываемое сочетание между великолепными пейзажами тосканских холмов, знакомства с виноделием области Кьянти и бушующими эмоциями от вождения культового FIAT 500. Маршрут проходит по холмам долины, через маленькие тосканские городишки, сохранившие свой средневековый шарм. Легкий обед-дегустация у одного из виноделов и знакомство с винами долины Кьянти, будут приятным дополнением к нашему незабываемому туру.

Fiat 500

Красивые старинные автомобили Fiat 500 были аккуратно и бережно восстановлены с вниманием к мельчайшим деталям и желанием сохранить оригинальный и простой стиль, которым всегда гордился классический Fiat 500. Эти яркие, игрушечные машинки приведут в восторг и взрослых и детей!