Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию

Исследуйте Флоренцию в небольшом групповом туре с опытным местным гидом

4.9
323 отзыва
В группе
до 10 чел.
Исследуйте Флоренцию в небольшом групповом туре с опытным местным гидом.

Посмотрите на Давида Микеланджело, Дуомо и попробуйте настоящее мороженое.
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию
Флоренция: пеший тур в небольшой группе в Уффици и Академию

Что вы увидите 🤩

  • Галерея Уффици
  • Давид Микеланджело
  • Площадь Синьории
  • Академия изящных искусств
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Флоренцию в течение 4 часов в небольшой группе со зающим гидом
  2. Осмотрите самые важные музеи Флоренции: Академию и Уффици
  3. Откройте для себя невероятные шедевры искусства эпохи Возрождения
  4. Прогуляйтесь по площади Дуомо и площади Синьории
  5. Оцените традиционное флорентийское мороженое джелато
Посетите самые впечатляющие музеи и достопримечательности города вместе с местным гидом и воспользуйтесь входом вне очереди. Тур начнется с увлекательного посещения Академии, где вы узнаете секреты колоссального «Давида» Микеланджело. Затем пройдите к Соборной площади, чтобы полюбоваться великолепными фасадами собора и уникальным куполом Брунеллески.
После перерыва на перекус прогуляйтесь по впечатляющей площади Синьории. Тур завершится экскурсией по галерее Уффици, где вы сможете оценить шедевры Леонардо, Боттичелли, Микеланджело и других творцов. Полюбуйтесь захватывающими видами на Понте-Веккьо и город с верхнего этажа музея и террасы.
Группа в составе до 10 человек позволит гиду более детально вам все рассказать о Флоренции. В составе небольшой группы вы узнаете много пового и получите максимум от вашего тура.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4-часовая экскурсия с местным гидом-экспертом
  • Радиосистема и гарнитура, чтобы отчетливо слышать гида
  • Дегустация традиционного флорентийского мороженого с двумя вкусами
  • Сувенир.
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Небольшая группа до 10 человек, чтобы тур не терял персонализированной направленности
  • Рекомендуется надеть удобную обувь.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 323 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
287
4
24
3
8
2
1
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
g
31 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень хорошо организовано.
А
26 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Может быть, слишком дорого!
E
21 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Замечательный тур! Приятно видеть все достопримечательности обоих музеев наглядно! Наш гид тоже был прекрасен, мне очень жаль, что я не помню ее имени, но она была замечательной!
c
20 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Пока мы многому научились, мы также хорошо посмеялись! Сильвия прекрасно рассказала нам многие детали, которых мы не находим в путеводителях. Сильвия также была мне предоставлена для развлечения моего сына (11) и была приглашена на 4-часовой тур!
А
17 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
отличный гид и хороший тур
J
15 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Наш гид был полон энтузиазма и хорошо осведомлен. Ее любовь к родному городу Флоренции была захватывающей. Этот тур стоит своих денег.
E
9 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Нам посчастливилось получить GUIDO, фантастический гид. Это длилось в общей сложности около 4 часов, ничего тяжелого не было сделано, мы прошли перед очередями, и все было снято. Мы хотим поблагодарить GUIDO, нашего гида. Вы можете сказать, что он живет этим и наслаждается этим, и эта страсть заставляет его переносить вас в историю всего, что вы видите. Эстер и Рамон
J
7 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Наш гид Анна сделала тур очень приятным. Он показал нам места во Флоренции за пределами привычных, живописных и эксклюзивных маршрутов. В академии и Ufici он продемонстрировал свои прекрасные познания в искусстве флорентийского Возрождения.
R
30 сен 2021
(США)
Оригинал (en)
El tour estuvo bien, la guía muy bien preparada…. Pero realmente se necesita mucho más q un día para recorrer estos dos museos,
А
30 сен 2021
(США)
Оригинал (en)
Отличный гид, очень информативный.
А
26 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Доступно подготовленное руководство, очень увлекательное и увлекательное.
E
26 сен 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
Тур был фантастическим от начала до конца. Гид показал нам основные моменты из академических кругов и галерей уфизи. Наш гид был дружелюбным и обладал прекрасными знаниями. Определенно рекомендую, если вы готовы заплатить немного больше, чтобы пообщаться с гидом и задать вопросы.
c
25 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
поздравляем нашего гида, очень хорошего, компетентного и страстного
V
25 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Большой опыт и хорошо организованный
J
21 сен 2021
(Мальта)
Оригинал (en)
Действительно очень полезно и интересно с отличным гидом
Ещё 308 отзывов

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