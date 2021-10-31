Посетите самые впечатляющие музеи и достопримечательности города вместе с местным гидом и воспользуйтесь входом вне очереди. Тур начнется с увлекательного посещения Академии, где вы узнаете секреты колоссального «Давида» Микеланджело. Затем пройдите к Соборной площади, чтобы полюбоваться великолепными фасадами собора и уникальным куполом Брунеллески.
После перерыва на перекус прогуляйтесь по впечатляющей площади Синьории. Тур завершится экскурсией по галерее Уффици, где вы сможете оценить шедевры Леонардо, Боттичелли, Микеланджело и других творцов. Полюбуйтесь захватывающими видами на Понте-Веккьо и город с верхнего этажа музея и террасы.
Группа в составе до 10 человек позволит гиду более детально вам все рассказать о Флоренции. В составе небольшой группы вы узнаете много пового и получите максимум от вашего тура.
Ответы на вопросы
Что входит
4-часовая экскурсия с местным гидом-экспертом
Радиосистема и гарнитура, чтобы отчетливо слышать гида
Дегустация традиционного флорентийского мороженого с двумя вкусами
Сувенир.
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Небольшая группа до 10 человек, чтобы тур не терял персонализированной направленности
Рекомендуется надеть удобную обувь.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 323 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
287
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8
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3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
g
gemma
31 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень хорошо организовано.
А
Аноним
26 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Может быть, слишком дорого!
E
Emily
21 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Замечательный тур! Приятно видеть все достопримечательности обоих музеев наглядно! Наш гид тоже был прекрасен, мне очень жаль, что я не помню ее имени, но она была замечательной!
c
carol
20 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Пока мы многому научились, мы также хорошо посмеялись! Сильвия прекрасно рассказала нам многие детали, которых мы не находим в путеводителях. Сильвия также была мне предоставлена для развлечения моего сына (11) и была приглашена на 4-часовой тур!
А
Аноним
17 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
отличный гид и хороший тур
J
Janie
15 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Наш гид был полон энтузиазма и хорошо осведомлен. Ее любовь к родному городу Флоренции была захватывающей. Этот тур стоит своих денег.
E
Ester
9 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Нам посчастливилось получить GUIDO, фантастический гид. Это длилось в общей сложности около 4 часов, ничего тяжелого не было сделано, мы прошли перед очередями, и все было снято. Мы хотим поблагодарить GUIDO, нашего гида. Вы можете сказать, что он живет этим и наслаждается этим, и эта страсть заставляет его переносить вас в историю всего, что вы видите. Эстер и Рамон
J
JUAN IGNACIO
7 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Наш гид Анна сделала тур очень приятным. Он показал нам места во Флоренции за пределами привычных, живописных и эксклюзивных маршрутов. В академии и Ufici он продемонстрировал свои прекрасные познания в искусстве флорентийского Возрождения.
R
Raul
30 сен 2021
(США)
Оригинал (en)
El tour estuvo bien, la guía muy bien preparada…. Pero realmente se necesita mucho más q un día para recorrer estos dos museos,
А
Аноним
30 сен 2021
(США)
Оригинал (en)
Отличный гид, очень информативный.
А
Аноним
26 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Доступно подготовленное руководство, очень увлекательное и увлекательное.
E
Eva
26 сен 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
Тур был фантастическим от начала до конца. Гид показал нам основные моменты из академических кругов и галерей уфизи. Наш гид был дружелюбным и обладал прекрасными знаниями. Определенно рекомендую, если вы готовы заплатить немного больше, чтобы пообщаться с гидом и задать вопросы.
c
cristina
25 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
поздравляем нашего гида, очень хорошего, компетентного и страстного
V
Valerio
25 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Большой опыт и хорошо организованный
J
Joseph
21 сен 2021
(Мальта)
Оригинал (en)
Действительно очень полезно и интересно с отличным гидом
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