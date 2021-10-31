Посетите самые впечатляющие музеи и достопримечательности города вместе с местным гидом и воспользуйтесь входом вне очереди. Тур начнется с увлекательного посещения Академии, где вы узнаете секреты колоссального «Давида» Микеланджело. Затем пройдите к Соборной площади, чтобы полюбоваться великолепными фасадами собора и уникальным куполом Брунеллески.

После перерыва на перекус прогуляйтесь по впечатляющей площади Синьории. Тур завершится экскурсией по галерее Уффици, где вы сможете оценить шедевры Леонардо, Боттичелли, Микеланджело и других творцов. Полюбуйтесь захватывающими видами на Понте-Веккьо и город с верхнего этажа музея и террасы.

Группа в составе до 10 человек позволит гиду более детально вам все рассказать о Флоренции. В составе небольшой группы вы узнаете много пового и получите максимум от вашего тура.