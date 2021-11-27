Галерея Академии во Флоренции, несомненно, известна скульптурами великого художника эпохи Возрождения Микеланджело. Он отвечал за La Pietà, Slaves, San Matteo и, прежде всего, за великолепную статую Давида в Tribuna, которая является первым произведением искусства, привлекающим внимание сотен тысяч туристов, посещающих музей каждый год.

В основных залах музея посетители могут увидеть картины и скульптуры великих итальянских художников, таких как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Понтормо, Андреа дель Сарто, Джамболонья и многие другие. Многие из произведений искусства были заказаны и входили в коллекцию могущественной семьи Медичи.

Кроме того, вы посетите зал гипсовых моделей, в котором хранятся слепки 18 века Лоренцо Бартолини и Коллекция музыкальных инструментов. Здесь также представлены три редкие скрипки Страдивари и первое пианино, когда-либо созданное в мире. В этом уникальном музее также представлена самая полная коллекция картин художника 14 века Лоренцо Монако. На верхнем уровне музея вы найдете его шедевры, созданные с использованием дорогих украшений сусальным золотом и лазурита, что было модой флорентийского средневекового искусства. И последнее, но не менее важное: вы увидите фреску прославленного мастера Джотто, который первым написал перспективную концепцию.