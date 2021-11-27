Флоренция: тур по частной галерее академии

Проведите прекрасное время в галерее Академии, которую обязательно нужно посетить во Флоренции

5
8 отзывов
Индивидуально
Проведите прекрасное время в галерее Академии, которую обязательно нужно посетить во Флоренции.

Увлеченный местный гид поможет вам исследовать множество произведений искусства и статуй эпохи Возрождения, и, конечно же, Давида Микеланджело.
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии
Флоренция: тур по частной галерее академии

Что вы увидите 🤩

  • Давид Микеланджело
  • Академия изящных искусств, Флоренция
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь Давидом Микеланджело
  2. Пьета Энкаутнера Микеланджело
  3. Наслаждайтесь скрипками Страдивари
  4. Исследуйте Комнату гипсовых моделей, бывшую мастерскую неоклассического художника Лоренцо Бартолини
  5. Восхититесь рабами, вырезанными Микеланджело
Галерея Академии во Флоренции, несомненно, известна скульптурами великого художника эпохи Возрождения Микеланджело. Он отвечал за La Pietà, Slaves, San Matteo и, прежде всего, за великолепную статую Давида в Tribuna, которая является первым произведением искусства, привлекающим внимание сотен тысяч туристов, посещающих музей каждый год.
В основных залах музея посетители могут увидеть картины и скульптуры великих итальянских художников, таких как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Понтормо, Андреа дель Сарто, Джамболонья и многие другие. Многие из произведений искусства были заказаны и входили в коллекцию могущественной семьи Медичи.
Кроме того, вы посетите зал гипсовых моделей, в котором хранятся слепки 18 века Лоренцо Бартолини и Коллекция музыкальных инструментов. Здесь также представлены три редкие скрипки Страдивари и первое пианино, когда-либо созданное в мире. В этом уникальном музее также представлена самая полная коллекция картин художника 14 века Лоренцо Монако. На верхнем уровне музея вы найдете его шедевры, созданные с использованием дорогих украшений сусальным золотом и лазурита, что было модой флорентийского средневекового искусства. И последнее, но не менее важное: вы увидите фреску прославленного мастера Джотто, который первым написал перспективную концепцию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный местный гид
  • Входные билеты по предварительному заказу
Что не входит
  • Встреча в отеле
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Даже во время экскурсии без очереди посетители могут подождать несколько минут, прежде чем попасть в музей (это связано с контролем металлоискателя по соображениям безопасности)
  • В галерее нет гардеробных
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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