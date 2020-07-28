81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

За 1,5 часа вы успеете познакомиться с городом, легко и с интересом погрузитесь в его прошлое. Кабанчику я за вас носик тоже потру обязательно:) На удачу и к деньгам!
🌙 Эту онлайн-прогулку я провожу и по вечерам, когда постепенно темнеет — самое время открыть мистическую Флоренцию! На экскурсиях, которые проходят в 21:00, в рассказе я сделаю акцент на тайнах города. Например, вы узнаете об алхимических опытах Франческо Медичи, НЛО во Флоренции 15 века и подземном пантеоне, услышите секрет рукописи Божественной комедии и раскроете, где до сих пор заседают масоны.
Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся на улочках Флоренции!