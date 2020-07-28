81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции

Перенестись на центральные улочки города и открыть его истории и секреты в реальном времени

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
В Италии закончился карантин — время отправиться на встречу с красавицей Флоренцией! Я покажу вам любимый город 🏙️ тихим и великим, проведу по главным достопримечательностям от собора Санта-Мария-дель-Фьоре до Понте-Веккьо.

1,5 часа с рассказами о Медичи, о Возрождении, о деталях архитектуры — и вы вдохновитесь столицей Тосканы.

15 за человека

У этой экскурсии81 отзыв
4.8
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции

Что вы увидите и узнаете

  • Палаццо Медичи: кем были представители самой влиятельной семьи Европы и почему их дворец называют первым примером Возрождения в архитектуре
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — изящная «шкатулка», символ Флоренции. Почему строительство вели веками и в чём гениальность купола Брунеллески.
  • Колокольня Джотто, примыкающая к собору: я раскрою пару её секретов — например, зачем звонарь бегал в собор из колокольни.
  • Баптистерий с Вратами Рая: разберемся, как они разделили историю искусства на до и после
  • Площадь Республики: здесь поговорим о еврейском гетто Флоренции и о городе в эпоху Римской империи
  • Церковь Орсанмикеле — бывшее зернохранилище, сегодня церковь, но при чём здесь профсоюзы Средневековья?
  • Площадь Синьории: вы «прочитаете» политические подтексты скульптур, заглянете во дворик дворца и узнаете о галерее Уффици
  • Понте-Веккьо — старейший мост Флоренции. Кто его спас и что за воздушный коридор проходит над ним.

За 1,5 часа вы успеете познакомиться с городом, легко и с интересом погрузитесь в его прошлое. Кабанчику я за вас носик тоже потру обязательно:) На удачу и к деньгам!

🌙 Эту онлайн-прогулку я провожу и по вечерам, когда постепенно темнеет — самое время открыть мистическую Флоренцию! На экскурсиях, которые проходят в 21:00, в рассказе я сделаю акцент на тайнах города. Например, вы узнаете об алхимических опытах Франческо Медичи, НЛО во Флоренции 15 века и подземном пантеоне, услышите секрет рукописи Божественной комедии и раскроете, где до сих пор заседают масоны.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Флоренции. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов о Флоренции и объемный гайд по городу

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Скидка €15 на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся на улочках Флоренции!

Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции
Онлайн-прогулка по великолепной Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Екатерина
Екатерина
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 10 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным — в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой — самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 июля 2020
Прекрасная прогулка по вечерней Флоренции и интересный рассказ о жителях Флоренции, традициях и известных горожанах. Хороший вечер в душевной кампании. Увлекательный маршрут в сопровождении гида Катерины. Впервые попробовала такой формат экскурсии. Мне понравилось! Катерина прекрасный собеседник, было очень интересно. Спасибо!
Татьяна
16 июля 2020
Это моя вторая экскурсия с Екатериной, первыми были Медичи, поэтому отзыв отчасти про обе. Не могу не отметить большой энтузиазм гида и искреннее желание разделить с нами большую любовь к городу и его истории. Екатерина не жалеет на это ни сил, ни времени, готова задержаться подольше и пройти немалый путь, чтобы показать как можно больше. Особенно хочу поблагодарить за начало экскурсии с пьяццале Микеланджело и прогулкой по левому берегу Арно: виды - восторг! Видно, что Екатерина хорошо разбирается в вопросе и готова щедро поделиться своими знаниями, но, признаться, я то и дело теряла нить повествования (не потому что информации много, поверьте, я фанат продолжительных интенсивных экскурсий), но т. к. большинство рецензентов на это не жалуются, возможно, Екатерина просто не совсем мой тип рассказчика, а я не ее слушатель. В любом случае, как видите, это не помешало мне купить билет на вторую ее экскурсию, плюсы перевесили :)
Светлана
15 июля 2020
Катерина как всегда была на высоте! Причем в прямом смысле - экскурсия началась с верхней смотровой площадки - наверное самого великолепного вида Флоренции! Все как на ладони! Было очень интересно увидеть сердце Флоренции и услышать так много познавательной информации, которая подавалась гидом в легкой форме дружеского общения! И надо отдать должное Екатерине и её физической форме - она болтала все два часа без остановки, при этом довольно быстро передвигаясь по городу, что в итоге позволило посмотреть самые красивые и интересные места во Флоренции! Я очень рекомендую Катю как прекрасного гида, и конечно, её экскурсии, как яркие, интересные, познавательные, грамотно спланированные и просто очень замечательные!
7 июля 2020
Прогулка понравилась. Много интересного, новые факты для себя тоже услышала. Правда, для меня поздновато прогулка была, по моему времени с 22:00 до 00:00. Местами пропадал звук, но, думаю, это уже издержки онлайна. Теперь я еще больше хочу во Флоренцию и хотелось бы увидеть сады Флоренции. Спасибо, Екатерина
7 июля 2020
Потрясающе красивый город. А Екатерина о нем много знает и интересно рассказывает.
3 июля 2020
Невозможно не увлечься прогулкой, когда гид с такой любовью рассказывает о городе! К сожалению, я не была во Флоренции, но теперь мне кажется, что была, причем сразу в нескольких эпохах. О событиях пятивековой давности Екатерина рассказывает с таким личным отношением, словно скульпторы и архитеторы, да что там - сами Медичи делились с ней своими переживаниями! :) Одновременно с этим гид должен найти максимально удачный ракурс, при этом спрятаться от ветра, создающего шум в микрофоне; показать средневековые строения - и остаться в зоне приёма интернета. При этом Екатерина неизменно доброжелательно реагирует на замечания и вопросы виртуальных туристов в чате. Заканчивать экскурсию не хотелось, полтора часа прошли во Флоренции очень быстро! После экскурсии получила дополнительные материалы, с удовольствием пересмотрела пару любимых фильмов, на очереди остальные. Команде Трипстера от меня отдельное спасибо за потрясающую лояльность и оперативность! Ваши экскурсии нас разбалуют, привыкнем, сидя на диване, гулять по городам и странам :) С уважением, Инна, Москва..
30 июня 2020
Это моя вторая экскурсия с Екатериной и снова узнала много нового и познавательного о Флоренции! Обожаю этот город и огромное спасибо Екатерине о многогранном повествовании истории и интересных фактов о чудесной Флоренции. Экскурсию с удовольствием советую всем и уже записалась на третью экскурсию Екатерины!
30 июня 2020
Экскурсия была неинтересна и плохо построена, также гиду стоит поработать над манерой речи. Есть с чем сравнивать - бывала не на одной обзорной экскурсии по Флоренции вживую. Обещали сделать акцент на легенды, а вместо этого рассказывали полчаса нудную информацию про строительство собора, структуру колокола, хотя про это мы могли и потом прочесть в доп. литературе, а не стоять полчаса у собора и смотреть только на него. Можно было сделать маршрут насыщеннее и за это время дойти, например, до Санта-Кроче или до палаццо Питти (на живых экскурсиях гиды за 1, 5 часа и с большой группой почему-то успевали туда дойти и рассказать о куда большем кол-ве объектов). Не понимаю, чем непосещение Палаццо Веккьо могло помешать рассказать половину анонсированных легенд: для этого всегда можно заранее сделать качественные фотографии во дворце и продемонстрировать на экране. Гид просто не стала напрягаться: ведь это же Флоренция, люди придут на экскурсию и будут слушать все, что угодно, и радоваться просто красоте города.
30 июня 2020
Чудесная экскурсия по вечерней флоренции! Освежила восаоминания от визита 2008 года. Много интересных фактов и деталей. Гид очень позитивный человек. очень хочется ыновь оказаться в этом потрясающем городе! Спасибо!
27 июня 2020
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Ещё 71 отзыв

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