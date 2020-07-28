81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вы увидите и узнаете

Палаццо Медичи : кем были представители самой влиятельной семьи Европы и почему их дворец называют первым примером Возрождения в архитектуре

: кем были представители самой влиятельной семьи Европы и почему их дворец называют первым примером Возрождения в архитектуре Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — изящная «шкатулка», символ Флоренции. Почему строительство вели веками и в чём гениальность купола Брунеллески.

— изящная «шкатулка», символ Флоренции. Почему строительство вели веками и в чём гениальность купола Брунеллески. Колокольня Джотто , примыкающая к собору: я раскрою пару её секретов — например, зачем звонарь бегал в собор из колокольни.

, примыкающая к собору: я раскрою пару её секретов — например, зачем звонарь бегал в собор из колокольни. Баптистерий с Вратами Рая : разберемся, как они разделили историю искусства на до и после

: разберемся, как они разделили историю искусства на до и после Площадь Республики : здесь поговорим о еврейском гетто Флоренции и о городе в эпоху Римской империи

: здесь поговорим о еврейском гетто Флоренции и о городе в эпоху Римской империи Церковь Орсанмикеле — бывшее зернохранилище, сегодня церковь, но при чём здесь профсоюзы Средневековья?

— бывшее зернохранилище, сегодня церковь, но при чём здесь профсоюзы Средневековья? Площадь Синьории : вы «прочитаете» политические подтексты скульптур, заглянете во дворик дворца и узнаете о галерее Уффици

: вы «прочитаете» политические подтексты скульптур, заглянете во дворик дворца и узнаете о галерее Уффици Понте-Веккьо — старейший мост Флоренции. Кто его спас и что за воздушный коридор проходит над ним.

За 1,5 часа вы успеете познакомиться с городом, легко и с интересом погрузитесь в его прошлое. Кабанчику я за вас носик тоже потру обязательно:) На удачу и к деньгам!

🌙 Эту онлайн-прогулку я провожу и по вечерам, когда постепенно темнеет — самое время открыть мистическую Флоренцию! На экскурсиях, которые проходят в 21:00, в рассказе я сделаю акцент на тайнах города. Например, вы узнаете об алхимических опытах Франческо Медичи, НЛО во Флоренции 15 века и подземном пантеоне, услышите секрет рукописи Божественной комедии и раскроете, где до сих пор заседают масоны.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Флоренции. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов о Флоренции и объемный гайд по городу

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Скидка €15 на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся на улочках Флоренции!