Иерусалим - святой город для трех основных мировых монотеистических религий.
Наша экскурсия включает посещение и осмотр следующих мест и объектов:
Панорама исторической и современной части Иерусалима.
Старый город - обзорная экскурсия по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам Старого города.
Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима. Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом. Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвиг дворец, куда перенес Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида, который был признан пророком трех религий:
Иудаизма, Христианства и Ислама; древняя синагога имени Давида; Мечеть Наби-Дауд.
Трагический путь - путь Скорби.
Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве.
Стена Плача - самое священное место в Иудаизме. Для еврейского народа это воспоминания и моления о Первом и Втором Храмах и мечта о Третьем Храме.
🚩 Начало и место завершения: Биньяней ха-ума, Иерусалим
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
обед
личные расходы
Важная информация
Туристам следует прибыть на место посадки за 10 минут до указанного выше времени выезда.
Опоздавшим и не вышедшим на экскурсию деньги не возвращаются.
Возможно ожидание туристами автобуса до 30 минут.
Возможны незначительные изменения маршрута.
Компания оставляет за собой право менять время выезда на экскурсию, о чем накануне сообщается туристу.
Несмотря на то что между основными объектами мы будем перемещаться на автобусе, ходить пешком придется немало - позаботьтесь об удобной обуви.
Рекомендуем брать с собой на экскурсию питьевую воду, головной убор, солнцезащитные очки.
Посещение святых мест разрешено только в скромной одежде(плечи и колени должны быть закрыты).
Время проведения: пятница в 07:20
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Atlantis V.
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