Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Остров обезьян

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Саньи
Остров обезьян
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Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян находится в 90 км. от г. Санья, площадь около 1000 га. На острове 🏝️ обитает более 20 стай макак-примерно 2500 особей. Через пролив перекинута канатная дорога. Из кабины фуникулера с высоты птичьего полёта вы сможете увидеть пролив, открытое море 🌊, уникальное поселение «морского народа».
время работы: 08:00—17:00
Начало и место завершения
🚩 Sanya
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян
Остров обезьян

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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