Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Остров обезьян находится в 90 км. от г. Санья, площадь около 1000 га. На острове 🏝️ обитает более 20 стай макак-примерно 2500 особей. Через пролив перекинута канатная дорога. Из кабины фуникулера с высоты птичьего полёта вы сможете увидеть пролив, открытое море 🌊, уникальное поселение «морского народа».

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