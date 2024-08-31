На Рождество – экскурсии в Амстердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Амстердамом каждый день
Пешая
445 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
На машине
14 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Детективное расследование в одном из лучших музеев мира: понять, что хотели сказать великие мастера
Начало: По договоренности
9 сен в 11:00
10 сен в 11:00
от 340 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы города
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jurgita
    31 августа 2024
    Свидание с Амстердамом каждый день
    Больше спасибо Марине за очень интересную экскурсию, за 2 часа узнали много интересного из истории города и получили много важной информации.
  • M
    Maxime
    26 августа 2024
    Свидание с Амстердамом каждый день
    Прекрасный формат «Ежедневные экскурсии в 15:15» для первого знакомства с городом! Удобный маршрут и время! Были с детьми 11 и 12 лет. Легко, ненавязчиво, при этом познавательно и интересно! 2 часа пролетели незаметно! Отдельно спасибо экскурсоводу Ольге!
  • М
    Маргарита
    26 августа 2024
    Свидание с Амстердамом каждый день
    Вчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличным настроением провела нам замечательную экскурсию. За такую цену - это супер! Самая низкая цена на Tripster. Highly recommended 👌
    Вчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличнымВчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличнымВчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличнымВчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличным
  • Е
    Елена
    2 мая 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
  • А
    Ася
    16 апреля 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
  • Л
    Лиля
    25 апреля 2022
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
  • В
    Валерия
    6 октября 2021
    Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
    Прекрасная Гид Ханна! Доступным, грамотным языком провела нас по Рейксмузеум и познакомила поближе с голландской живописью.
  • с
    сергей
    8 марта 2020
    Легенды и мифы города
    Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче
  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2020
    Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
    Очень познавательная экскурсия. Гид Ханна - приятная девушка, рассказала нам много нового в увлекательной форме. Очень увлеченная своим делом гид.
  • А
    Анна-Мария
    19 июля 2019
    Легенды и мифы города
    Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Свидание с Амстердамом каждый день
  2. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  3. Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
  4. Легенды и мифы города
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в сентябре 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 340. Туристы уже оставили гидам 501 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 501 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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