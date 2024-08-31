J Jurgita Свидание с Амстердамом каждый день Больше спасибо Марине за очень интересную экскурсию, за 2 часа узнали много интересного из истории города и получили много важной информации.

M Maxime Свидание с Амстердамом каждый день Прекрасный формат «Ежедневные экскурсии в 15:15» для первого знакомства с городом! Удобный маршрут и время! Были с детьми 11 и 12 лет. Легко, ненавязчиво, при этом познавательно и интересно! 2 часа пролетели незаметно! Отдельно спасибо экскурсоводу Ольге!

М Маргарита Свидание с Амстердамом каждый день Вчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличным настроением провела нам замечательную экскурсию. За такую цену - это супер! Самая низкая цена на Tripster. Highly recommended 👌

Е Елена Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.

А Ася Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!

Л Лиля Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием

В Валерия Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме Прекрасная Гид Ханна! Доступным, грамотным языком провела нас по Рейксмузеум и познакомила поближе с голландской живописью.

с сергей Легенды и мифы города Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче

Т Татьяна Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме Очень познавательная экскурсия. Гид Ханна - приятная девушка, рассказала нам много нового в увлекательной форме. Очень увлеченная своим делом гид.