2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Детективное расследование в одном из лучших музеев мира: понять, что хотели сказать великие мастера
Начало: По договоренности
9 сен в 11:00
10 сен в 11:00
от €340 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJurgita31 августа 2024Больше спасибо Марине за очень интересную экскурсию, за 2 часа узнали много интересного из истории города и получили много важной информации.
- MMaxime26 августа 2024Прекрасный формат «Ежедневные экскурсии в 15:15» для первого знакомства с городом! Удобный маршрут и время! Были с детьми 11 и 12 лет. Легко, ненавязчиво, при этом познавательно и интересно! 2 часа пролетели незаметно! Отдельно спасибо экскурсоводу Ольге!
- ММаргарита26 августа 2024Вчера была на экскурсии по Красному маршруту. Ольга - главный гид по пирогам - с отличным настроением провела нам замечательную экскурсию. За такую цену - это супер! Самая низкая цена на Tripster. Highly recommended 👌
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
- ЛЛиля25 апреля 2022Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
- ВВалерия6 октября 2021Прекрасная Гид Ханна! Доступным, грамотным языком провела нас по Рейксмузеум и познакомила поближе с голландской живописью.
- ссергей8 марта 2020Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче
- ТТатьяна17 февраля 2020Очень познавательная экскурсия. Гид Ханна - приятная девушка, рассказала нам много нового в увлекательной форме. Очень увлеченная своим делом гид.
- ААнна-Мария19 июля 2019Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в сентябре 2024
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