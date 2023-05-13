Амстердам для влюбленных: Прогулка в конном экипаже, круиз на кораблике и брак длиною в один день

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Описание

Приглашаю влюбленных провести самые романтические выходные в самом романтичном городе мира!

Если вы хотите необычно провести время с любимой, сделать необычный подарок или сюрприз, я буду рада вам в этом помочь и взять всю организацию на себя.

Я приготовила несколько сценариев, чтобы сделать незабываемым ваше пребывание в Королевстве!

А тут еще и дополнительный повод порадовать свою вторую половинку! День Святого Валентина уже не за горами!

Наше с вами знакомство с Амстердамом может начаться с прогулки по мостовым мимо милых магазинчиков и домиков с самыми разнообразными фасадами.

Или мы сможем переместиться в прошлое и прокатиться по лабиринту амстердамских улочек, каналов и мостов в роскошной карете, запряженной лошадьми.

По дороге мы с вами заглянем на цветочной рынок, который буквально ошеломляет количеством цветов, буйством красок и благоуханием ароматов, – круглый год! Здесь можно преподнести в подарок любимой букет любых размеров.

Амстердам — город каналов, через которые перекинуто более 600 мостов. И мы пройдем по одному из красивейших мостов нидерландской столицы. Тысячи китайских фонариков подсвечивают этот мост ночью. А еще в Амстердаме существует поверье, что если влюбленная пара обнимется на этом мосту, то любовь их будет длиться вечно.

А еще среди бесчисленных магазинчиков мы отыщем современное кафе, отдохнем, выпьем чашечку кофе и полюбуемся на Амстердам сверху! Амстердам уже более 400 лет является мировым центром обработки алмазов. И если вы ищете идеальный подарок, то вам именно сюда. При желании мы сможем зайти на одну из старейших фабрик по обработке драгоценных камней. Здесь вы узнаете об искусстве обработки алмазов, видах огранки и по каким критериям отбирается алмаз или другой драгоценный камень.

И конечно, вы насладитесь романтикой амстердамских каналов! Вояж по живописным бесчисленным каналам Амстердама оставит незабываемые впечатления. Я организую для вас круиз на туристическом или старинном частном кораблике.

А самым авантюрным парам я предлагаю воспользоваться уникальным предложением и заключить брак на один день!:) В Амстердаме есть необычный сервис по организации свадьбы для брака длиною в один день – свадебное платье, фрак, ковровая дорожка, пластиковые кольца и фото счастливой пары. А следующим вечером вы будете вновь свободны. Но, возможно, именно это подтолкнет вас соединить свои судьбы.

Организацию церемонии необходимо заранее бронировать.

Церемонию можно организовать в любой день года.

13, 14, 15 февраля – особые церемонии.

Входит в стоимость экскурсии:

Экскурсия по городу.

Билеты на прогулочный туристический катер.

Организация дополнительных мероприятий.

Экскурсия по алмазной фабрике.

Дополнительные расходы:

Прогулка в карете.

Стоимость церемонии бракосочетания от € 75.

Частный корабль.